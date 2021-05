Piqué se enfurece con compañeros del Barcelona en partido contra Valencia

Un Gerard Piqué enojado fue visto enfurecido con sus compañeros del Barcelona en las etapas finales de la crucial victoria por 3-2 en La Liga, en el partido del domingo por la noche sobre el Valencia, en Mestalla.

Los visitantes parecían listos para una cómoda victoria después de que Lionel Messi anotara su segundo gol del partido para poner el 3-1 en el minuto 69. Sin embargo, Carlos Soler marcó un gol fabuloso para el Valencia, faltando 7 minutos del tiempo reglamentario para preparar una final nerviosa.

Luego, las cámaras de televisión captaron a Piqué gritando a sus compañeros defensores después de que entrara el gol de Soler, según informó AS. En el minuto 89, se le escuchó gritar: “¡No damos dos pases! ¡Dos put.. pases! ¡Es imposible ganar! ¡No peleamos ni siquiera cuando nos roban el balón!”.

El lateral izquierdo Jordi Alba terminó tratando de calmar a Piqué y le dijo al jugador de 34 años que su rabieta no estaba ayudando. El Barcelona aguantó la victoria para cerrar la brecha con el líder de la liga, el Atlético de Madrid, a solo dos puntos con cuatro juegos por jugar.

El Barça se recupera

No hay duda de que fue un final tenso contra el Valencia, y las frustraciones de Piqué bien pueden deberse a la decepcionante derrota del jueves ante el Granada. Los gigantes catalanes desperdiciaron una ventaja de 1-0 para bajar 2-1 en casa al conjunto de Diego Martínez.

Fue una derrota costosa para el Barça, que hubiera llegado a lo más alto de la tabla con una victoria. Sin embargo, el gol de Jorge Molina en el minuto 79 le dio al Granada su primera victoria en el Camp Nou.

DECLARACIONES DE GERARD PIQUÉ TRAS LA VICTORIA CONTRA EL VALENCIA FC EN LA LIGA#DeclaracionesBarcelona #BarcelonaValencia #ValenciaBarcelona Suscribete! 2021-05-02T22:20:25Z

El resultado ante el Granada supuso que la presión recayera sobre el Barcelona de nuevo, en Valencia, donde los pupilos de Ronald Koeman consiguieron mantener la presión sobre el Atlético y el Real Madrid en la búsqueda del título.

Gabriel Paulista puso al Valencia por delante, pero dos goles de Messi y un tanto de Antoine Griezmann ayudaron a los visitantes a asegurar una importante victoria a domicilio. El próximo sábado para el Barcelona será otro partido crucial ante el Atlético en el Camp Nou.

Piqué admite que el Barça ‘sufrió’ ante el Valencia

Piqué habló con los periodistas después del partido y admitió que el Valencia había hecho sufrir a su equipo, después de que Soler aplastara con un esfuerzo feroz al portero Marc-Andre ter Stegen.

El central expresó su frustración por algunos de los goles que ha concedido su equipo en los últimos partidos, así como su incapacidad para matar partidos cuando han dominado la posesión, según informa Diario Sport.

“Pudimos superar un partido realmente difícil. Sabíamos que no iba a haber partidos fáciles. El golazo de Soler significó que sufrimos hasta tarde”, dijo Piqué. “Recientemente, la oposición tiene menos tiros, pero todos van a entrar. Tenemos que analizarlo. Nos gustaría acabar con los juegos antes”.

Piqué – Lenglet and Alfred Schreuder Reaction after a 3-2 vs ValenciaAlfred Schreuder: "We reacted really well" Post game reaction to the win over Valencia from the assistant coach, Gerard Piqué and Clement Lenglet.💥 Follow F C Barcelona INSTAGRAM: instagram.com/fcbarcelona?igshid=ng2qoan6st2b TIKTOK: vm.tiktok.com/ZMJQpgtQg/ FACEBOOK: facebook.com/fcbarcelona/ #barcelona #Valencia #LaLiga 2021-05-03T02:11:54Z

La defensa azulgrana ha sido culpable de errores pobres a lo largo de la temporada, que le han costado puntos importantes al equipo. Los gigantes catalanes sabrán que deben apretar en la zaga si quieren llevarse los tres puntos ante el Atlético el sábado.

