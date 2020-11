Piqué buscará otra opinión sobre su lesión ¿cambiará algo?

La lesión de Gerard Piqué parece tenerlo fuera de acción por lo que resta del año, pero el jugador quiere ver si hay alguna esperanza de que haya una posibilidad de que pueda regresar antes.

Gerard Piqué ya conoce, después de los estudios que han hecho los servicios médicos del Barça, que sufre una lesión seria en su rodilla derecha. Ahí se le descubrió después que le fuera habían detectado un esguince de grado 3 en el ligamento lateral interno, con una ruptura parcial del ligamento cruzado anterior.

Los servicios médicos del Barça han decicido que realice un tratamiento conservador, por ello, en el parte médico no se especificó el tiempo que podría estar de baja, aunque algunas fuentes apuntan que podría estar alrededor de tres meses sin estar activo.

Lo que viene

El jugador, después de conocer el pronóstico de los servicios médicos del Barça, quiere una segunda opinión del prestigioso doctor Ramón Cugat quien es especialista en rodilla. Dependiendo de su opinión, podría incluso acabar pasando por el quirófano para solucionar su problema, pero ahora mismo no es la primera opción ya que si fuera a operarse estaría fuera de acción por lo que resta de la temporada. Este caso es más cierto si se considera que hay que reparar al ligemanto cruzado.

El doctor Cugat, quien también está metido en el tema político del Barcelona, es un especialista en rodilla que recientemente también operó a la joven estrella del Barça, Ansu Fati, para solucionar sus problemas de rotura de menisco que sufrió hace un par de semanas atrás.

Este habló con los medios el lunes y confirmó que verá a Piqué y “no tiene nada más que decir”.

Piqué se tuvo que retirar por el trauma recibido en su rodilla derecha en el minuto 62 del partido contra el Atlético de Madrid y fue sustituido por el lateral derecho, Sergiño Dest.

La acción se produjo en un ataque del Atlético, en el que el argentino Ángel Correa, que vse tropezó con Jordi Alba y se cayó sobre la rodilla derecha de Piqué. De inmediato, el central de 33 años mostraba estar con mucho dolor. El central azulgrana se retiró caminando pero sin flexionar la rodilla derecha y con muestras dramáticas de dolor. Además tuvo que parar en camino al vestidor, demostrando la molestia que tenía en dicha extremidad.

