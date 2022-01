Philippe Coutinho muy cerca de llegar al Aston Villa

Philippe Coutinho podría dejar el FC Barcelona en enero y regresar a la Premier League en una medida que liberaría espacio en la masa salarial y permitiría a los catalanes registrar al nuevo fichaje, Ferran Torres.

El Barcelona está en negociaciones con el Aston Villa sobre un acuerdo de cesión que vería a Coutinho regresar a la Premier League, según informó Helena Condis en Cope. El traspaso haría que el brasileño pasara el resto de la temporada en el Villa Park.

👉 Coutinho: El Barça está negociando con el Aston Villa la CESIÓN de @Phil_Coutinho. Fuentes de la negociación me cuentan que trabajan en el acuerdo para que se vaya a préstamo hasta final de temporada allí. Ctado en @deportescope @tjcope @partidazocope — Helena Condis Edo (@HelenaCondis) January 5, 2022

El periodista Matteo Moretto añade que Coutinho está ahora “muy cerca” de regresar a Inglaterra, donde jugó un papel protagónico con el Liverpool antes de fichar por el Barcelona en enero de 2018 y convertirse en el fichaje récord del club.

La medida permitiría a Coutinho reunirse con su excompañero del Liverpool, Steven Gerrard, quien fue nombrado técnico del club en noviembre de 2021 después de un exitoso período a cargo del Rangers escocés.

Coutinho muy cerca de volver a la Premier, Barça y Aston Villa negocian una cesión hasta junio. Confirmado lo que salió en estos minutos. Sí, puede concretizarse pronto. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 5, 2022

Otros cuatro clubes de la Premier League, incluido el amargo rival local del Liverpool, el Everton, también están interesados en fichar a Coutinho, según informaron Sam Marsden y Moises Llorens en ESPN.

Coutinho ha tenido problemas para impactar en el Camp Nou y fue cedido al Bayern de Múnich para la temporada 2019-20. El brasileño regresó, pero no ha logrado convertirse en un jugador habitual en el Barça y solo ha disputado cinco partidos en La Liga en lo que va de temporada.

Xavi habla de los jugadores que saldrán del Barcelona

Al técnico del Barcelona, Xavi, se le preguntó sobre la situación de Coutinho en el club en una rueda de prensa previa al partido el martes 4 de enero antes del choque de la Copa del Rey contra el Linares Deportivo.

El técnico de 41 años dijo que no había hablado con el brasileño, pero admitió que eran necesarias salidas si el club quiere fortalecerse aún más en la ventana de fichajes de enero, según informó Diario Sport.

“No he hablado con Philippe. Es un gran profesional y siempre contribuyó cuando juega ”, dijo. “[Pero] para los fichajes tiene que haber salidas, eso es obvio. Alves estará inscrito pero con Ferran veremos con salidas o si Ousmane renueva. Necesitamos equilibrar las cuentas [para hacer] fichajes. Estamos trabajando en eso, pero no he hablado con Philippe”.

Dani Alves fue inscrito

Desde entonces, el Barcelona confirmó que Dani Alves ya está inscrito y puede jugar después de regresar al club en una transferencia gratuita. El jugador de 38 años ha sido incluido en la convocatoria de la Copa del Rey y se espera que sea titular en Linares.

Mirad quién ha vuelto pic.twitter.com/ZOf2ihL5uu — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 5, 2022

Torres no está en el equipo, debido a una lesión y después de haber dado positivo por Covid-19, pero aún no es elegible para jugar. El director de fútbol del Barcelona, ​​Mateu Alemany, dijo a los periodistas en la presentación del delantero que espera que Torres sea registrado de manera inminente, según informó ESPN.

“La realidad es que cuando lo fichamos sabíamos que no teníamos el límite salarial”, explicó. “Desde entonces, hemos estado trabajando duro y estamos convencidos de que podremos inscribirlo antes del domingo. Lo queremos disponible para el entrenador [Xavi Hernández] lo antes posible”.

El Barça espera poder inscribir a Torres el viernes 7 de enero, según informa Javi Miguel en Diario AS. Los catalanes tampoco descartan la posibilidad de que Torres juegue un papel en el próximo partido de Liga del equipo contra el Granada, siempre que dé negativo en el Covid-19.

