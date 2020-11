Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022: Perú vs Argentina ¿Cómo ver el live stream?

Este martes 17 de noviembre se dará el encuentro entre la Selección de Perú frente a la Selección de Argentina por la cuarta de la fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de Qatar 2022. Los peruanos recibirán a las 19:30 hora local en el Estadio Nacional de Perú a los argentinos comandados por Lionel Messi. Actualmente, Perú se encuentra en la octava casilla con tan solo un punto, mientras que la ‘albiceleste’ es segunda con siete puntos.

Perú, en medio de un ambiente político complicado

La Selección de Perú solo ha podido sumar un punto de nueve posibles en lo que va de eliminatorias, por ello los de Gareca, llegan a este encuentro no solo mal anímicamente, sino rodeados de un ambiente y crisis política complicado, después de las fuertes manifestaciones que se vivieron hace pocos días en el país. Sin embargo, la Policía Nacional ha garantizado la seguridad alrededor del estadio.

De acuerdo a esto, el seleccionado nacional no ha sido ajena y se ha pronunciado. Ricardo Gareca dijo en rueda de prensa que “No estamos ajenos a lo que está pasando. Deseamos todo lo mejor para Perú y que se solucione lo antes posible, pero me interesa sobre todo meterme en el partido de mañana y no involucrarme en temas políticos”.

En cuanto a lo futbolístico, no ha logrado ninguna victoria, empató con Paraguay, perdió con Brasil y Chile. Y para el partido de hoy, el DT no podrá contar con Paolo Guerrero, ni con Jefferson Farfán, ambos por lesión, y Renato Tapia por acumulación de amarillas. Una de las novedades será Gianluca Lapadula, que debutó contra Chile.

Posible alineación de la Selección de Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Luis Abram, Miguel Trauco, André Carrillo, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Edison Flores, Christian Cueva y Gianluca Lapadula.

Argentina gana sin brillo

Del otro de lado de la cancha, estará la Selección Argentina, que con poco brillo y fútbol solo ha dejado escapar dos puntos de los nueve posible y sigue estando en lo más alto de la tabla de clasificaciones, por debajo de Brasil, que es líder. Tras el empate 1-1 frente a Paraguay, los argentinos en condición de visitante buscarán terminar el año de buena manera y llevarse tres puntos valiosos.

Las novedades del técnico Scaloni serán el regreso de Nicolás Tagliafico, Giovani Lo Celso y el ataque en la delantera ya sea con Nicolás Martínez o Ángel Di María. En la parte de arriba estará el capitán, Lionel Messi, quien nunca ha perdido contra Perú por eliminatorias.

Posible alineación de la Selección Argentina: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso, Lautaro Martínez, Lionel Messi y Ángel Di María.

Hora para ver el partido

El encuentro comenzará oficialmente a las 19:30 hora de Perú y a las 21:30 hora de Argentina.

Para Estados Unidos, podrán ver el partido a partir de las 19:30 hora del este, 18:30 hora del centro y 16:30 hora del pacífico.

¿Cómo ver el partido?

Para Argentina podrán ver el partido en vivo con la cobertura de TyC Sports y TV Publica. Lo que respecta a Perú los canales autorizados son Movistar Deportes Peru y América Televisión.

En Estados Unidos los derechos de transmisión de las eliminatorias lo tienen DirecTV y DISH Network en la modalidad pay-per-view.

De igual manera en Estados Unidos el partido de será transmitido en vivo por FITE TV y Fanatiz USA, de acuerdo al portal Live Soccer TV.

Fanatiz USA es un servicio de streaming en vivo y On Demand de deportes a nivel mundial, que ofrece todas las ligas de fútbol y su señal llega a millones de latinoamericanos en el mundo.

Fanatiz USA

Fite TV es una red digital de deportes en streaming en vivo y bajo demanda. De acuerdo a su página web la aplicación móvil de descarga gratuita para iOS y Android funciona en cualquier televisor conectado a internet, y en dispositivos de transmisión como Chromecast, Playstation, Xbox, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV y Android TV.

Este servicio tiene un costo de $9.99 dólares mensuales o $99.99 dólares al año. Pero también tienen la posibilidad de hacer una prueba gratis durante 30 días.

FITE TV

