Periodista brinda información sobre el futuro de LeBron James: ¿Se irá?

A pesar de haber protagonizado otra temporada increíble, LeBron James se ha convertido en una de las figuras más controvertidas de la franquicia de Los Angeles Lakers.

Un grupo de fanáticos aún cree que ‘The King’ es el hombre que ayudará a traer otro campeonato a Tinseltown, mientras que otros están listos para cortar por lo sano y acoger un movimiento juvenil con la mirada puesta en el éxito sostenido en el futuro.

Sin embargo, a LeBron todavía le queda un año más de su contrato por $44 millones, por lo que, a menos que los Lakers decidan cambiar a uno de los jugadores más influyentes de la historia de la liga, estará en el equipo al menos por un año más.

“Con cuatro títulos, todos estos MVP, medallas de oro, además de que será el máximo anotador de todos los tiempos (de la historia de la liga) dentro del próximo año. Creo que valora volver a casa al final de un partido y estar feliz. E incluso con todas estas derrotas en Los Ángeles, está feliz. No creo que quiera irse a ningún lado”, le dijo recientemente Brian Windhorst a Rich Eisen.

Play

ESPN’s Brian Windhorst: LeBron Believes Lakers Can Turn It Around Next Season | The Rich Eisen Show ESPN NBA Insider Brian Windhorst tells Rich Eisen if the Lakers would consider trading LeBron James this offseason. Watch the Rich Eisen Show, an Emmy-nominated sports talk show, streaming live on NBC's Peacock, Audacy, and SiriusXM Ch. 85 Monday through Friday, noon–3 PM ET. Showcasing Rich Eisen’s uncanny ability to blend insightful sports expertise with… 2022-05-14T21:30:01Z

Kevin Love habla sobre el futuro a largo plazo de LeBron

El futuro inmediato de LeBron podría estar en Los Ángeles, pero las cosas comienzan a complicarse más allá de su contrato actual. El Tiempo ya no está del lado de LeBron y, con cada año que pasa, se acerca el final de su carrera.

Claro, LeBron probablemente permanecerá en la NBA hasta que su hijo Bronny haya completado su primera temporada como profesional; eso ya es un secreto a voces en este momento. Aún así, luego cabalgará hacia la puesta del sol con un lugar en el Monte Rushmore del baloncesto asegurado.

“He’ll have that statue. I can’t wait till that goes up, I’ll be there.”@kevinlove talks @KingJames potentially ending his career as a Cav pic.twitter.com/QeFOGLbL9Y — Bleacher Report (@BleacherReport) May 13, 2022

“Creo que sería genial si fuera una de esas cosas de un sólo partido. Entonces, si la gente preguntara, ‘¿Dónde terminaste tu carrera?’, él podría responder, ‘Oh, la terminé en Cleveland’.”

“Obviamente, sé que quiere tener una salida al estilo de Kobe, donde anota 60 y hace lo suyo. Y probablemente lo hará. Dónde será, nadie lo sabe. Pero, al final del día, creo que retirar a un Cav, para él, la ciudad, Akron, Ohio, quiero decir, esa estatua, no puedo esperar hasta que la pongan, estaré allí”, Kevin Love le dijo a Taylor Rooks durante una entrevista con Bleacher Report.

Para un jugador que ya ha comenzado a incursionar en una carrera cinematográfica, regresar a Cleveland por última vez sería sin duda un final al estilo Disney para uno de los personajes más destacados de la NBA.

El futuro de Russell Westbrook sigue en juego

Después de posiblemente su peor temporada como profesional, parece que Russell Westbrook volverá a estar en movimiento esta temporada baja, ya que los Lakers buscan liberar algo de espacio en el tope salarial para comenzar a remodelar su lista.

Los rumores siguen circulando, vinculando al base veterano con los New York Knicks. Sin embargo, nada concreto ha salido de ninguno de los bandos hasta el momento. Sorprendentemente, del trío de Westbrook, LeBron y Anthony Davis, sólo Westbrook estuvo constantemente disponible para ser seleccionado durante toda la temporada.

The Lakers really got rid of all these 3&D guys for Russell Westbrook 😢 pic.twitter.com/SAoZgeBOig — Lakers Lead (@LakersLead) May 7, 2022

Aún así, la falta de tiradores implicó que el base veterano no pudo jugar su tipo habitual de baloncesto de “agarrar y salir” y se vio obligado a asumir un papel que no se adaptaba a su conjunto de habilidades. Los fanáticos, frustrados, comenzaron a volverse contra Westbrook y la relación entre las dos entidades se deterioró rápidamente.

Ahora, es sólo cuestión de tiempo hasta que Westbrook sea enviado a un nuevo equipo y los Lakers comiencen a hacer movimientos para reparar su deteriorada franquicia. Sin embargo, todos podemos esperar que LeBron James siga siendo la luz brillante de la próxima repetición de esta lista, al menos por una temporada más.

LEER MÁS: INFORME: Legendario ex jugador de los Patriots busca retirarse de una vez por todas