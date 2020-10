Periodista deportivo Andrés Cantor recibe importante reconocimiento a su trayectoria ¿De qué se trata?

Andrés Cantor, el icónico comentarista deportivo de Telemundo Deportes, ha sido nombrado ganador del premio Colin Jose Media Award 2020 otorgado por el Salón de la Fama del Fútbol Nacional (National Soccer Hall of Fame). El reconocido comentarista recibió uno de los premios más estimados del fútbol en los Estados Unidos durante una transmisión especial de Telemundo Deportes el domingo 25 de octubre previa a la cobertura de la cadena del partido Chivas vs. Cruz Azul. Además de ser el 13º ganador del premio Colin Jose, Cantor es la primera personalidad de la televisión hispana en ser honrada con el galardón, y tan solo la tercera personalidad de la televisión, independientemente del idioma, en recibir este premio desde JP Dellacamera en 2018 y Seamus Malin en 2005.

Ganador del Premio Emmy en cinco ocasiones, Andrés Cantor es la voz más popular del fútbol en los Estados Unidos. Ha cautivando a los fanáticos con su estilo narrativo inigualable, frases únicas y su legendario grito de ¡GOOOOOL! El estilo propio de Cantor se ha convertido en un emblema de la cobertura de fútbol de Telemundo y sinónimo de la emoción y la pasión que resuena en cada partido.

Cantor, que este año está conmemorando sus 20 años de carrera con Telemundo y más de 20.000 goles narrados en sus casi 35 años de carrera, recibió el premio de la mano del miembro del Salón de la Fama del Fútbol Nacional, Tab Ramos, en una celebración especial transmitida en Telemundo y su cadena hermana, Universo. La celebración fue conducida por el comentarista al aire de Telemundo Deportes, Miguel Gurwitz, junto con Manuel Sol y Carlos Hermosillo, y contó con mensajes de estrellas del fútbol estadounidense como Carli Lloyd, Landon Donovan, Alex Morgan, Jill Ellis entre otros. El evento también contó con mensajes sinceros de otros colegas y ejecutivos de Telemundo Deportes, incluyendo el presidente de Telemundo Deportes, Ray Warren, y el vicepresidente ejecutivo, Eli Velázquez. Para honrar todavía más al muy querido comentarista, la celebración al aire de Telemundo mostró un videoensayo narrado por el hijo de Andrés Cantor, el locutor deportivo Nicolás Cantor, y terminó con mensajes de la familia y amigos cercanos de Cantor.

“Nos sentimos muy orgullosos y honrados de tener un rol en la presentación del premio Colin Jose Media Award 2020 a nuestro Andrés Cantor. Crear esta experiencia para él al aire es un testimonio de cuánto amor y aprecio tenemos todos por su trabajo, sus aportes a la cadena y su amistad”, dijo el presidente de Telemundo Deportes, Ray Warren. “Durante los últimos 20 años, Andrés ha ejercido un papel fundamental en la configuración de la cobertura deportiva de clase mundial de Telemundo y esperamos que siga teniendo éxito como parte de Telemundo Deportes”. Nadie se lo merece más”.

“Muchas gracias a la familia de Telemundo, a mi familia, al Salón de la Fama del Fútbol Nacional, y a mis amigos de la U.S. Soccer. La verdad es que me han dejado sin palabras. Muchas gracias a todas los que participaron en este homenaje, de Tab [Ramos] en Houston a tanta gente que hizo grande el futbol en este país”, dijo Andrés Cantor, comentarista de Telemundo Deportes y ganador del premio Colin Jose Media Award 2020. “El requisito para ganar este premio es haber contribuido a la difusión de la selección de los Estados Unidos, y creemos fervientemente que lo hemos hecho desde su infancia. Me da orgullo y acepto con mucha humildad este reconocimiento. Gracias, U.S. Soccer; gracias, National Soccer Hall of Fame, por el tan distinguido honor”.

La trayectoria de Andrés Cantor en Telemundo

Tan pronto se unió a Telemundo en 2000, Cantor se convirtió en el primer locutor hispano en narrar partidos en inglés durante la cobertura de NBC de los Juegos Olímpicos de Verano de 2000 en Sídney, cuando narró partidos de fútbol de las selecciones nacionales masculinas y femeninas de EE.UU. Cuatro años después, Cantor debutó como comentarista de la cobertura histórica de Telemundo de los Juegos Olímpicos de Verano de 2004 en Atenas, marcando la primera vez que una cadena en español de los Estados Unidos cubría de principio a fin uno de los acontecimientos deportivos globales más importantes del mundo. Desde que Telemundo obtuvo los derechos de la Copa Mundial de la FIFA, Cantor ha liderado la cobertura de la cadena en dos Copas Mundiales Femeninas de la FIFA (2015 y 2019) y la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

“Todos en la U.S. Soccer queremos felicitar a Andrés por ganar el premio Colin Jose Media Award”, dijo el director ejecutivo y secretario general de la U.S. Soccer, Will Wilson. “Andrés es una leyenda de la televisión en todos el sentido de la palabra y ha tenido un impacto notable en el juego de nuestro país. Nos sentimos honrados de que haya sido parte de algunos de los mejores momentos en la historia de la U.S. Soccer”.

Sobre el premio Colin Jose Media Award

El premio Colin Jose Media Award fue creado para honrar las contribuciones de los miembros de los medios impresos y electrónicos, incluyendo reporteros, columnistas, autores, locutores, editores, profesionales de relaciones públicas/de medios y otros especializados en comunicaciones con respecto al fútbol en los Estados Unidos. El premio lleva el nombre de Colin Jose, historiador emérito del Salón de la Fama del Fútbol Nacional y preeminente historiador del fútbol de Norteamérica.