Penn State vs. Utah Utes: ¿Cómo ver el Rose Bowl 2023 en vivo?

El abuelo de todos ellos, el Rose Bowl, presentará a Penn State vs Utah el lunes 2 de enero.

El juego (hora de inicio a las 5:00 p.m., hora del este) se transmitirá por ESPN, pero si no tiene cable, puede ver una transmisión en vivo en FuboTV o DirecTV Stream, que vienen con una prueba gratuita.

Esas son las dos mejores opciones de transmisión en vivo si está cortando el cable, pero también hay otras alternativas, así que aquí hay una guía completa sobre las diferentes formas de ver Penn State vs Utah en vivo en línea:

Puedes ver una transmisión en vivo de ESPN y más de 100 canales de TV en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis FuboTV TV

Una vez registrado en FuboTV, puede ver puedes ver Penn State vs Utah en vivo en la aplicación FuboTV, o en el sitio web de FuboTV.

También puede ver el juego en vivo en la aplicación ESPN o ESPN.com. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Fubo para hacerlo.

DirecTV Stream tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. ESPN está incluido en cada uno, y puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de cinco días:

Prueba gratis DirecTV Stream

Una vez que se haya registrado en DirecTV Stream, puede ver Penn State vs Utah en vivo en la aplicación DirecTV Stream o en el sitio web de DirecTV Stream.

También puede ver el juego en vivo en la aplicación ESPN o ESPN.com. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero puede usar sus credenciales de DirecTV Stream para hacerlo.

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN y más de 40 canales de TV en vivo a través del paquete “Sling Orange” de Sling TV. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más económico con los canales de ESPN, y puede obtener su primer mes a mitad de precio:

Obtenga Sling TV

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puede ver Penn State vs Utah en vivo en la aplicación Sling TV o en el sitio web de Sling TV.

También puede ver el juego en vivo en la aplicación ESPN o ESPN.com. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Sling TV para hacerlo.

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que ahora también incluye acceso a ESPN+ y Disney+ sin costo adicional:

Obtenga Hulu With Live TV

Una vez que se haya registrado en Hulu With Live TV, puede ver Penn State vs Utah en vivo en la aplicación Hulu o en el sitio web de Hulu.

También puede ver el juego en vivo en la aplicación ESPN o ESPN.com. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Hulu para hacerlo.

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN y más de 65 canales de TV en Vidgo. Esta opción no incluye una prueba gratuita:

Obtenga Vidgo

Una vez registrado en Vidgo, puede ver Puedes ver Penn State vs Utah en vivo en la aplicación Vidgo, o en el sitio web de Vidgo.

También puede ver el juego en vivo en la aplicación ESPN o ESPN.com. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Vidgo para hacerlo.

Previa del Rose Bowl 2023

Los Utes de la Universidad de Utah se llevaron a casa el título Pac-12 con una victoria decisiva de 47-24 sobre la USC el 2 de diciembre para ganar un viaje al Rose Bowl. Se enfrentarán a los 10-2 Penn State Nittany Lions en lo que en realidad es el Rose Bowl final, como siempre lo han conocido los fanáticos del fútbol universitario porque la próxima temporada, es uno de los juegos semifinales de los playoffs del fútbol universitario y luego en el 2023- temporada 2024, se incorporará a la expansión de los playoffs.

Utah es favorito pero solo por menos de un gol de campo, por lo que el juego debe ser muy disputado. El entrenador en jefe de Utah, Kyle Whittingham, dijo en su conferencia de prensa sobre el juego que están emocionados de tener otra oportunidad en el Rose Bowl después de la derrota del año pasado ante Ohio State.

“Estamos encantados de estar de regreso en el Rose Bowl para nuestro segundo viaje en tantos años. Fue un gran juego el año pasado contra Ohio State que llegó hasta el final. Nos quedamos cortos, obviamente, pero nuestros muchachos tuvieron una gran experiencia. He estado en bastantes seis tazones de Año Nuevo, y el Rose Bowl es especial”, dijo Whittingham, y agregó: “El Rose Bowl es un juego excelente, obviamente, justo en el corazón de nuestra huella de reclutamiento. Tenemos un montón de muchachos de Southern Cal en nuestro equipo que estarán emocionados de jugar frente a amigos y familiares”.

Whittingham también dijo que saben que Penn State les dará un juego y necesitan estar listos.

“Penn State es un tremendo oponente. He estado investigando un poco sobre ellos. Juegan una gran defensa, un par de corredores realmente buenos con casi mil yardas cada uno, margen de pérdida de balón a su favor. Hacen muchas cosas que hacen los buenos equipos de fútbol. Me recuerda a nosotros en cierto modo; la forma en que abordamos el juego y cómo nos ocupamos de nuestro negocio. [El entrenador en jefe de Penn State, James Franklin], tengo todo el respeto del mundo por él y por lo que ha hecho. He tenido la oportunidad de conocerlo un par de veces en persona. No lo conozco muy bien, pero sé lo suficiente para saber que es un gran entrenador de fútbol. Sabemos que va a ser un gran desafío para nosotros y estamos emocionados de estar allí”.

El Rose Bowl entre Penn State y Utah comienza el lunes 2 de enero a las 5:00 p.m. Hora del este en ESPN.

Esta es la versión original de Heavy.com

