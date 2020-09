Peleador de UFC reta a Conor McGregor y asegura que lo aplastará: ¿Quién es el osado luchador?

Las superestrellas de UFC Conor McGregor, Nate Diaz y un grupo de otros luchadores de primer nivel fueron nuevamente desafiados esta semana por el fenómeno en ascenso Khamzat Chimaev. El joven de 26 años reveló su asombrosa intención de enfrentar y vencer a los mejores luchadores del deporte, en diálogo con TMZ Sports el miércoles.

“Mi sueño es el título, pero puedo pelear con todos”, dijo Chimaev. “Demian Maia, Jorge Masvidal, los hermanos Díaz, Conor McGregor, todos, todos, puedo aplastar a todos. No importa”.

Chimaev aún no ha alcanzado el tipo de fama que se prestaría para poder enfrentar superpeleas contra luchadores como McGregor, Díaz o Masvidal. Pero con los informes que surgen de que comenzará a encabezar los eventos de UFC en su próxima pelea, Chimaev está en camino de ir hacia allá.

Chimaev le dijo a TMZ Sports que cree que está “100%” listo para enfrentar a los campeones de UFC en este momento.

TMZ Sports le preguntó al prospecto de peso welter y mediano de UFC 9-0, si estaría dispuesto a enfrentarse al campeón de las 170 libras de la UFC, Kamaru Usman, próximamente o su campeón de las 185 libras, Israel Adesanya, si alguno de los campeones necesitaba un compañero de pelea con aviso tardío para sus próximos combates por el título, en Abu Dhabi.

Chimaev dijo que estaría feliz de pelear contra cualquiera de los campeones por la oportunidad de conquistar el oro de UFC.

Chimaev dijo que pelearía con el oponente de Adesanya, Paulo Costa, este fin de semana si UFC lo necesitaba.

“Sí, 100%, estoy listo”, dijo Chimaev. “Por supuesto, al 100%, por el título, siempre estoy listo. Me alegraría mucho tener la oportunidad de entrar allí. 100% aceptaré esto”.

¿Chimaev contra McGregor?

Además, Chimaev parece estar atento a McGregor, lo que tiene sentido porque el irlandés sigue siendo la superestrella de MMA más grande del mundo en la actualidad.

“La gente habla de él, Khabib lo aplastó, hermano”, dijo Chimaev. “Ya todo el mundo sabe de qué se trata. [Conor] no está a mi nivel. Khabib se lo mostró a todo el mundo”.

Entonces, Chimaev predijo el dominio completo del ex “campeón campeón” de UFC si los dos alguna vez se encuentran dentro del octágono de UFC en una superpelea futura.

I want to smash the burger king guy easy money 👊🏿🐺🐺# — Khamzat Chimaev (@KChimaev) September 24, 2020

No es probable que esa pelea ocurra pronto, pero Chimaev ya cree que está listo para ello.

Chimaev está tan seguro que usó su cuenta de redes sociales para llamar la atención de McGregor nuevamente el jueves.

“Quiero aplastar al tipo de Burger King con dinero fácil”, publicó Chimaev en su red social. McGregor apareció en un anuncio de la compañía de comidas rápidas en 2018.

Chimaev ha estado haciendo un llamado a todos desde que ingresó a UFC durante el verano.

Una vez más, Chimaev se apresuró a compartir algunas palabras muy fuertes sobre posibles futuros oponentes. Es relativamente inexperto para los estándares de UFC, pero rápidamente ha demostrado ser una de las estrellas de UFC más terriblemente talentosas que se abren camino en las filas.

Burger King | Conor McGregor presents The Spicy Crispy Chicken SandwichConor McGregor, The King, a Private Jet, and the all new Spicy Crispy Chicken Sandwich from BURGER KING®, a recipe that's sure to bring the heat. 2018-03-05T14:00:00Z

Puede ser una locura escucharlo mencionar a personas como McGregor, los hermanos Díaz, Masvidal y otras grandes estrellas en este momento, pero algún día pronto podría estar compartiendo la jaula con cualquiera o todos ellos.

Además de eso, la forma en que ha estado pasando por la competencia, sugiere que algún día podría estar derrotándolos.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.com