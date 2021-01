[VIDEO] Escalofriante patada contra Pierre-Emile Højbjerg asustó a Mourinho

El volante danés Pierre-Emile Højbjerg sufrió una dura entrada por parte de Josh Dasilva al minuto 84 del partido en que Tottenham Hotspur venció 2 a 0 a Brentford Football Club por la semifinal de vuelta de la Copa de la Liga en Inglaterra.

El entrenador de Tottenham Hotspur, José Mourinho, decidió reemplazar a Højbjerg. El DT portugués fue aconsejado por los médicos del equipo de la Premier League que atendieron al futbolista y observaron el corte y la sangre que exhibía en la tibia derecha. En su lugar ingresó el lateral Japeth Tanganga.

Se trata de una de las patadas más escalofriantes del fútbol en el 2021. La repetición de la televisión inglesa da cuenta del momento en que Dasilva, futbolista de Brentford, eludió a un rival antes de toparse con Højbjerg. Dejó la pierna y lastimó duramente a su rival.

El árbitro Michael Dean no sancionó falta, dejó que el juego siguiera. Al apreciar que el volante danés de 25 años no se levantaba del piso, detuvo las acciones para ir a revisar la jugada a la cabina del VAR.

Apoyado en la tecnología, Dean apreció la escalofriante patada que había pegado Josh Dasilva. No dudó: regresó al campo de juego y expulsó al jugador de Brentford.

Tottenham Hotspur le ganó 2 a 0 a Brentford con tantos de Moussa Sissoko (PT 12m) y el surcoreano Heung-Min Son (ST 25m). Clasificó a la final de la Copa de la Liga, instancia en la que enfrentará al ganador del clásico de Manchester. Este miércoles se enfrentan Manchester United vs. Manchester City. El equipo de Pep Guardiola es el campeón defensor del título.

Los Spurs disputarán la novena final de la Copa de la Liga de su historia. El club de Londres la ganó en cuatro oportunidades: 1971, 1973, 1999 y 2008.}

La final se juega el 28 de febrero en el Estadio de Wembley, en Londres. La Copa de la Liga de Inglaterra reúne a los 92 equipos que participan en las cuatro principales categorías del fútbol inglés incluidos los equipos galeses.

