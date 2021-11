Palmeiras vs Flamengo: Hora y cómo ver Livestream

Palmeiras y Flamengo se enfrentarán en la final de la Copa Libertadores que se llevará a cabo en el Estadio Centenario, en Montevideo, Uruguay. Este encuentro se disputa entre los últimos dos ganadores de este torneo y el ganador sellará su pasaje al Mundial de Clubes.

Pueden ver el partido en vivo por beIN Sports en Español además de otros 100 cananles por FuboTV, que viene con una prueba gratis de siete días:

FuboTV Free Trial

Una vez suscrito a FuboTV, puedes ver Palmeiras vs Flamengo en vivo por el app de Fubo, en tu Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, PlayStation 4 or 5, Xbox One or Series X/S, o cualquier aparato con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), Samsung Smart TV, Oculus Go, iPhone, Android phone, iPad o tableta Android

También puedes ver a través de tu computadora por la página de FuboTV.

Si no lo puedes ver en vivo, FuboTV además incluye 250 horas de espacio de nube en su DVR además de una funció en la que puedes ver partidos on-demand hasta 72 horas después de terminar, aunque no lo haya grabado.

Sling ofrece diferentes paquetes y adiciones que incluyen beIN Sports y/o beIn Sports en Español.

El “Sling Orange + Sports Extra” y el paquete “Sling Blue” incluyen beIN Sports. Esta opción no viene con una prueba gratuita, pero es la opción más barata que incluye beIN Sports y puedes incluir el primer mes por $21:

Get Sling TV

El paquete “World Sports” (siete canales) incluye a beIN Sports y cuesta $10 al mes o $60 al año.

Consiga Sling TV World Sports

El paquete “Best of Spanish” (23 canales) incluye beIN Sports en Español y beIn Sports Connect. Cuesta $5 por el primer mes y $10 al mes después.

Get Sling TV Best of Spanish

Una vez suscrito a Sling TV, puedes ver Palmeiras vs Flamengo en vivo por el app de Sling TV, que está disponible por Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, Android, iPad o tableta Android. Además puedes ver en tu computadora por la página de Sling TV .

Si no lo puedes ver en vivo, Sling TV también incluye 50 horas de grabación de nube DVR.

La previa de Palmeiras vs Flamengo

Palmeiras está buscando hacer algo que ningún equipo ha hecho en más de 20 años en la Copa Libertadores -ganar dos finales seguidas. Sin embargo, en la previa de este partido podemos ver que se enfrentarán dos equipos con estilos muy distintos. Si necesitan alguna referencia de cómo podrían darse las cosas, basta con solo recordar la Supercopa de Brasil de este año.

En ese cotejo, Flamengo superó al Verdão por penales en el Estadio Mané Garrincha, en Brasilia.

Palmeiras tuvo un desempeño general bastante decepcionante en el Brasileirão esta temporada, y no han causado una buena impresión bajo Abel Ferreira. El equipo ha priorizado defender y contraatacar, lo que ha llevado a que generen un estilo de juego poco atractivo.

Pero a pesar de sus deficiencias en la liga local, pudieron hacer lo suficiente frente al Atlético Mineiro en las semifinales para poder llegar a esta etapa por segundo año seguido.

Con Weverton, Luan y Gustavo Gomez como sus estandartes en defensa, este equipo se muestra sólido en esa zona. El central paraguayo es una de las figuras junto con Luan, mientras que el arquero de la selección de Brasil es el dueño de ese puesto y digno de ser considerado como uno de los mejores en su posición en el fútbol sudamericano.

Si alguien hubiese preguntado hace un mes y medio quién sería el favorito para ganar el título, la respuesta hubiese sido muy simple. Pero hoy por hoy no lo es ya que el rendimiento de Flamengo ha bajado. Entre la seguidilla brutal de partidos y las lesiones ha generado una baja en el rendimiento del Mengão.

La mejor noticia que tendrá Flamengo para este partido es la vuelta del jugador de la selección uruguaya, Giorgian de Arrascaeta. Su vuelta al equipo puede ofrecerle otra opción en ataque para Renato Gaúcho.

de Arrascaeta no ha jugado desde octubre, y su ausencia ha comprobado lo importante que es para el equipo. En un momento de la temporada el ex jugador de Cruzeiro había sido responsable por la mitad de los goles del Flamengo.

Dicho esto, Flamengo podrá volver a contar lentamente con varios de sus jugadores que han estado fuera de acción por lesiones. Habrá que ver si estarán aptos para jugar un partido de esta magnitud.

Probable equipo titular de Palmeiras: Weverton, Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo, Gustavo Scarpa, Zé Rafael, Raphael Veiga; Dudu, Rony

Probable equipo titular de Flamengo: Diego Alves; Mauricio Isla, David Luiz, Rodrigo Caio, Filipe Luis; Willian Arão, Andres Pereira, Everton Ribeiro, Giorgian de Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol