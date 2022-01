Padre de tenista dice que es ’símbolo y líder del mundo libre’: ¿De quién habla?

La novela de Novak Djokovic en el aeropuerto de Melbourne durante varias horas luego de que un miembro de su equipo se equivocara al completar la documentación correspondiente para ingresar a Australia, el padre del número uno del mundo de tenis estalló.

Pero se agregó un capítulo nuevo cuando habló el padre del tenista. Srdjan Djokovic es conocido por no tener filtro ni siquiera cuando se trata de “inocentes” cuestiones deportivas, por lo que el tinte de sus declaraciones suena hasta casi lógico al ver el escándalo en que está envuelto su hijo.

Además de haber dicho que su hijo está siendo “tratado como un delincuente”, en los últimos minutos subió la apuesta y aseguró: “La lucha de Novak es una lucha por la libertad en el mundo. Si no lo liberan, nos vamos a ir a pelear a la calle. Es una lucha de todos”.

El padre de Nole no viajó a Australia, sino que hizo estas declaraciones a los medios de Serbia, donde está actualmente. Desde allí se convirtió en la voz de su hijo, sobre quien asegura que está “incomunicado” y “detenido con dos policías en la puerta de la habitación” en la que lo tienen “encerrado”.





Play



🔴 DJOKOVIC, EXPULSADO DE AUSTRALIA Increíble noticia la que nos llega desde #Australia. A Novak #Djokovic le han denegado la Visa y deberá salir del país en las próximas horas. Esto provocará que el serbio no pueda disputar el Open de Australia, excepto giro radical de los acontecimientos. Vivimos la última hora de la noticia más sorprendente en mucho tiempo.… 2022-01-05T23:35:11Z

La polémica de Nole

El número 1 del ranking mundial de la ATP había llegado a Melbourne con la seguridad de que podría participar del Abierto de Australia pese a no estar vacunado luego de aplicar para una exención médica que en principio le había sido otorgada.

Esa situación ya de por sí causó una gran polémica porque muchos otros tenistas, hasta algunos ya vacunados, no pudieron viajar ya que por ejemplo la vacuna Sputnik V no está dentro de las autorizadas para quienes pretenden entrar a territorio australiano.

“Esperamos su presentación y las pruebas que nos brinde para respaldar eso”, aseguró el primer ministro Scott Morrison en conferencia de prensa al conocer el permiso especial que había recibido Djokovic. Y agregó: “Si esa evidencia es insuficiente, entonces no será tratado de manera diferente a nadie más y se lo enviará de regreso a casa en el próximo avión. No debería haber reglas especiales para Novak Djokovic en absoluto. Ninguna en absoluto”.

Se resigna ante la posibilidad de que no pueda jugar en Australia

“¿Qué podemos hacer si no le dejan jugar? Esperaremos a Roland Garros y al Grand Slam número 21”, comentó Srdjan, que ha seguido de cerca las últimas noticias venidas desde Australia, clamando contra los que tenían retenidos a su hijo y pidió que lo liberaran ante lo que consideraba una injusticia. Esto no ha hecho más que empezar. El río de noticias respecto a lo ocurrido este 5-6 de enero no dejará de llegar y todos estaremos expectantes ante lo que tenga que decir Novak Djokovic, dando su punto de vista de todo lo ocurrido.

LEER MÁS: Floyd Mayweather insinúa su regreso al boxeo en 2022: ¿Contra quién peleará?