Padre de jugador All-Star quería que su hijo jugara para los Lakers ¿quíén?

Previo a que LeBron James y Anthony Davis se unieran, Los Angeles Lakers estaban mencionados con varias figuras de la liga. Uno que pudo haber tenido mucho sentido en fichar era la estrella de los Golden State Warriors Klay Thompson. Su padre, Mychal Thompson, ganó dos títulos con la franquicia y Klay se crió en Los Ángeles. Aunque este ha tenido oportunidades para llegar al equipo de su padre, la atracción de quedarse con los Warriors es muy fuerte.

Cualquier opción que hubo para que Thompson regresara a casa ya no existe en esta etapa de su carrera. Pero, Mychal Thompson fue muy claro en indicar que hizo un intento en que su hijo llegara a jugar con los Lakers cuando era joven.

See? I TRIED to make him one…But the Dam Warriors got to him first… pic.twitter.com/CjxJYWzCeL

— Mychal Thompson (@champagnennuts) April 17, 2021