Se revela crisis entre familia de Kobe Bryant y Nike ¿qué ocurrió?

Aunque Kobe Bryant comenzó su carrera con Adidas, la leyenda de Los Angeles Lakers es más conocida por ser una de las caras de Nike. De acuerdo a Nick DePaula de ESPN, el contrato de Kobe con Nike terminó el 13 de abril y su familia tomó la decisión de no volver a firmar con esta compañía.

“El contrato de Kobe con Nike venció el 04/13/21,” le dijo Vanessa Bryant a ESPN. “Kobe y Nike han creado algunas de las zapatillas de baloncesto más hermosas de todos los tiempos, usadas y adoradas por los fanáticos y atletas de todos los deportes en todo el mundo. Parecería que los jugadores de la NBA usaron más los zapatos deportivos insignias de mi esposo que cualquier otro”.

Tras el trágico fallecimiento de Kobe en 2020, la decisión sobre su futuro con Nike y otras compañias son tomadas por sus sucesores. ESPN detalló dos factores claves que condujeron a la decisión de Vanessa de no volver a firmar con Nike. La familia estuvo en contra de la decisión de Nike de lanzar una edición extremadamente limitada de calzado de Kobe tras su muerte. Vanessa, además, tenía la esperanza de que Nike le diera a Kobe un contrato de por vida similar al de Michael Jordan y LeBron James.

“De acuerdo con una fuente, la frustración de Bryant y sus sucesores con Nike se incrementó cuando la compañía limitó la disponibilidad de los productos de Kobe durante su retiro y después de su muerte en el accidente de helicoptero en enero de 2020.”, reportó ESPN. “También se sintieron frustrados por la falta de disponibilidad de los zapatos de Kobe en tamaño infantil”, según indicaron algunas fuentes. “Nike…”, dijeron las fuentes,… “ha ofrecido una extensión que no se alinea a las expectativas de un modelo continuo o “de por vida” similar a los contratos que Michel Jordan y LeBron James tienen con Nike Inc.”.

Aún no está claro que sucederá con la mercadería existente de Kobe que ya fabricó Nike. Pero la compañía “suspenderá” la fabricación de estos productos, según ESPN. Los sucesores pueden ahora formar una nueva alianza con otra marca, ya que el contrato con Nike ha terminado. Nike confirmó que su acuerdo con Kobe ha caducado agregando que la leyenda de los Lakers, “continúa siendo un miembro profundamente querido de la familia Nike.”

“Kobe Bryant fue una parte muy importante de la profunda conexión de Nike con sus consumidores,” Nike dijo en una declaración, según Complex. “Nos impulsó e hizo que todos a su alrededor fueran mejores. Aunque nuestra relación contractual ha terminado, continúa siendo un miembro profundamente querido de la familia Nike”.

2/ These were the designs my team did to show him that day for an independent Mamba shoe company. Here’s calendar details. There were witnesses to the meeting and Kobe’s plans like Gina Ford, who manages Usain Bolt. pic.twitter.com/PgsIDt0P0E

— Shervin Pishevar (@shervin) December 29, 2020