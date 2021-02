Encuentran muerto al padre del portero Alisson Becker: ¿De qué murió?

Hallaron muerto al padre de los porteros del Liverpool y la selección brasileña Alisson Becker y del Fluminense Muriel Becker. José Agostinho Becker, de 57 años, fue encontrado alrededor de las 22.50 del miércoles por un amigo suyo y un empleado de la finca de la familia en un lago de Lavras do Sul, ubicado a 320 kilómetros de Porto Alegre.

El periódico Globo Esporte informó que el padre de Alisson Becker era aficionado al buceo. Se había arrojado a un lago cercano a su finca para practicar este deporte. Al ver que no regresaba, uno de sus empleados alertó a la policía e iniciaron la búsqueda.

La finca de la familia Becker está ubicada en Rincão do Inferno, zona rural de Rio Grande do Sul. Se encontraban allí circunstancialmente, en uno de las visitas periódicas que realizaban desde Novo Hamburgo, área metropolitana de Porto Alegre, lugar donde tienen domicilio los padres de los porteros.

Alisson Becker es exportero de Internacional de Porto Alegre y Roma. En tanto que Muriel Becker se desempeña como arquero suplente en el club Fluminense. José Agostinho Becker había soñado toda su vida con ser futbolista profesional. No pudo cumplir ese sueño aunque sí vio cómo lo concretaron sus hijos.

El padre del portero Alisson Becker desapareció a las 5PM de la tarde del miércoles. Su cuerpo fue hallado 10:50PM. Intervino en la búsqueda el Cuerpo de Bomberos de Caçapava do Sul.

De acuerdo a Globo Esporte, el cuerpo de José Agostinho Becker fue trasladado a la ciudad vecina de Bagé para que le practicaran la autopsia.

De acuerdo a ESPN Brasil, no hay evidencias de un hecho delictivo. El padre de los porteros Becker era aficionado a la pesca submarina.

Aún no están claras las circunstancias de la muerte. Se investigan las causas que propiciaron el deceso de José Agostinho Becker, quien solía bañarse en ese lago.

Alisson y Muriel Becker configuran un caso atípico en la elite del fútbol mundial. Hermanos y porteros profesionales, ambos se hicieron un nombre en las grandes ligas.

Alisson llegó a Liverpool en 2018. Ganó la UEFA Champions League, fue convocado a la selección de Brasil y en 2019 fue elegido como mejor portero del mundo.

Liverpool confirmó la noticia mediante un comunicado: “Estamos profundamente entristecidos por la trágica muerte del padre de Alisson Becker, José. Nuestros rezos y pensamientos están con Alisson y la familia Becker en este difícil momento”.

We are deeply saddened by the tragic death of Alisson Becker’s father, Jose, in Brazil on Wednesday.

The thoughts of everybody at the club are with @Alissonbecker and the Becker family at this incredibly sad and difficult time ❤️

— Liverpool FC (@LFC) February 25, 2021