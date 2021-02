Cobarde agresión de Luis Suárez a Antonio Rudiger se viraliza en redes – Video

Atlético de Madrid sufrió una inesperada derrota 1-0 ante Chelsea por la ida de octavos de final de la UEFA Champions League, pero el traspié podría haberle costado más caro al equipo español si el uruguayo Luis Suárez hubiera sido expulsado tras una cobarde pero sutil agresión al alemán Antonio Rudiger.

Corrían 78 minutos de partido entre Atlético de Madrid y Chelsea en el Arena Nacional de Bucarest (Rumania), cuando Suárez se disponía a recibir una asistencia profunda del argentino Ángel Correa. En su afán por detener el embate de los españoles, Rudiger terminó marcando al goleador del “Aleti” y allí se dio el cruce entre ambos.

Tal como informa Infobae, las transmisiones británicas descubrieron después del partido una vil agresión de Suárez contra Rudiger que fue imperceptible para el árbitro del partido, el alemán Felix Brych, y sus asistentes. Por tal motivo, el juez del encuentro solo se limitó a advertirlos para que no se repitan los empujones entre ambos y no amonestó a ninguno de los involucrados.

La repetición de la jugada transmitida por la señal oficial de la UEFA Champions League exhibe cómo Suárez pellizca en la entrepierna derecha a Rudiger, razón por la cual el defensa del Chelsea reacciona acaloradamente contra el delantero del “Colchonero”.

A pesar de la vil agresión de Suárez contra Rudiger, el Chelsea dirigido por Thomas Tuchel consiguió un importante triunfo de visitante sobre el Atlético de Madrid gracias al golazo de chilena del francés Olivier Giroud, cuya magistral definición fue revisada en el VAR por aparente fuera de juego. Tras la verificación el árbitro Brych concedió el tanto y los “Blues” celebraron el único gol del juego.

En Inglaterra se refieren a “los viejos trucos” de Luis Suárez tras la agresión contra Rudiger

Luis Suarez' antics anger Antonio Rudiger in Atletico Madrid's loss to Chelsea https://t.co/EMO96pcg5J — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 24, 2021

Los violentos antecedentes de Luis Suárez en el campo de juego fueron suficiente para que en Inglaterra volvieran a cargar contra el delantero uruguayo, que ahora volvió a estar en el ojo de la tormenta por atacar a Antonio Rudiger.

“LUIS SUAREZ pellizcó furtivamente el muslo de Antonio Rudiger cuando el delantero del Atlético de Madrid hizo todos sus viejos trucos en la derrota ante el Chelsea”, tituló The Sun, haciéndose eco de la agresión de Suárez contra Rudiger.

Daily Mail, por su parte, optó por un encabezado similar al del medio antes citado para fustigar a Suárez por su acción:

Luis Suárez hizo sus viejos trucos después de pellizcar a Antonio Rudiger, mientras Joe Cole y Rio Ferdinand bromean sobre la historia del ‘lindo’ delantero: ‘Si tus hijos pasan de morder a pellizcar, ¡lo estás haciendo bien!

Luis Suarez up to his old tricks after getting away with PINCHING Antonio Rudiger https://t.co/OZqVZbOVdT — MailOnline Sport (@MailSport) February 24, 2021

Joe Cole, exmediocampista de Chelsea y actual comentarista de BT Sports, bromeó tras ver las imágenes de Suárez pellizcando a Rudiger y comentó: “Si abroncas a tus hijos y pasan de morder a pellizcar, lo estás haciendo bien”.

“Si abroncas a tus hijos y pasan de morder a pellizcar, lo estás haciendo bien”, bromeó al ver las imágenes el ex mediocampista del Chelsea y actual comentarista de BT Sports, Joe Cole, recordando los polémicos episodios de Suárez, entre los que se destaca el mordisco a Giorgio Chiellini en el Mundial de Brasil 2014. Una acción por la que la FIFA le impuso una suspensión de 9 partidos, cuatro meses sin jugar y sin poder entrar a los estadios, y una multa económica de 111.700 dólares.

En tanto que Rio Ferdinand, compañero de Joe Cole en las transmisiones deportivas de BT Sports, opinó: “El árbitro nunca va a ver esto, está mirando sus caras, pero el daño real se hace debajo. Es como en la calle”.

Usuarios de Twitter califican a Luis Suárez de “repugnante” y “vil” por agredir a Rudiger

Luis Suarez was slammed by fans for pinching Antonio Rudiger this evening 👀https://t.co/yrFleqyTiH — SPORTbible (@sportbible) February 24, 2021

Tal como informa Sportbible, usuarios de Twitter reaccionaron con fuertes comentarios contra Luis Suárez luego de observar la cobarde agresión contra Antonio Rudiger, del Chelsea.

“Suárez es un humano vil y repugnante. Un hombre adulto pellizcando a otra persona”, publicó un usuario de Twitter citado por el medio antes mencionado.

Suarez really move from biting to pinching , this man 🤦🏾‍♀️ pic.twitter.com/R9gnmrdaXo — Ashara (@xd_Ashara) February 23, 2021

Luis Suarez pinching Rudiger’s thigh? Remember when he pinched Evra’s skin too while racially abusing him then tried to claim it was all good natured. Awful human being. pic.twitter.com/qxccBs1wmm — Jay Motty (@JayMotty) February 23, 2021

Otro usuario de la misma red social, en tanto, se lamentó: “¿Por qué los comentaristas glorifican lo que hace Suárez? Se ríen constantemente y lo elogian cuando se sostiene la cara cuando no se hace contacto, patean a los jugadores tras el balón, pellizcan a los jugadores”.

Un tercer usuario de Twitter citado por Sportsbible señaló: “¿Por qué Suárez es tan jodidamente raro? ¿Por qué pellizca la pierna de Rudiger?”

Por último, uno opinó: “No Luis Suarez pellizcando a Rudiger este tipo es una bestia”.

Antecedentes que no ayudan: las otras agresiones protagonizadas por Luis Suárez

Todo el talento que Luis Suárez demuestra dentro del campo de juego y con el balón en sus pies, lo tira por la borda con las reiteradas agresiones contra rivales que ha protagonizado durante toda su carrera profesional.

En 2010, por caso, Infobae recuerda que “Lucho” Suárez recibió auna sanción de siete partidos por morder a Otman Bakkal, cuando todavía el uruguayo era jugador del Ajax neerlandés.

VideoVideo related to cobarde agresión de luis suárez a antonio rudiger se viraliza en redes – video 2021-02-24T16:12:15-05:00

Ya en el Liverpool, cuando corría el año 2013 y era goleador y figura del Liverpool inglés, Suárez volvió a morder a un adversario, en esa oportunidad al defensa serbio Branislav Ivanovic, y fue suspendido por diez encuentros.

VideoVideo related to cobarde agresión de luis suárez a antonio rudiger se viraliza en redes – video 2021-02-24T16:12:15-05:00

Pero eso no sería todo. Si bien Suárez soñaba con que el Mundial Brasil 2014 sea el torneo de su explosión con el seleccionado uruguayo, ocurrió todo lo contrario y el torneo se transformó en un calvario para el ex FC Barcelona.

Durante el choque entre Uruguay e Italia por el último partido de la fase de grupos, Suárez mordió a Giorgio Chiellini y nuevamente daba para hablar por sus violentas reacciones. Aún sin la aparición del VAR, el uruguayo se salvó de la tarjeta roja y pudo continuar en cancha.

VideoVideo related to cobarde agresión de luis suárez a antonio rudiger se viraliza en redes – video 2021-02-24T16:12:15-05:00

Sin embargo, y tras observar las imágenes de la agresión contra Chiellini, la FIFA actuó de oficio y decretó una sanción para Suárez de nueve partidos, cuatro meses sin jugar y sin poder entrar a los estadios, y una multa económica de 111.700 dólares.

LEER MÁS: Los polémicos gestos de Lionel Messi ante cada gol de PSG – Video



Sigue a AhoraMismo en Instagram