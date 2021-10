La opinión de un comentarista acerca de Jon Jones: ‘Su momento está próximo’

A pesar de que el ex campeón semipesado de la UFC Jon Jones tiene una única pérdida en su haber, jamás ha probado verdaderamente la derrota. Su única derrota fue producto de una descalificación cuando le propinó golpes ilegales a Matt Hamill en la final de “The Ultimate Fighter: Pesos Pesados” en 2009.

Fue una pelea que Jones dominó completamente y probablemente se encontraba a minutos de alcanzar una victoria por TKO. De haber elegido otros golpes que los codos de 12 a 6, hay una gran posibilidad de que aún estuviera invicto.

Tras la derrota, “Bones” continuó avanzando rápidamente por la división, pasando a convertirse en campeón de la categoría de 205 libras donde reinó por años.

Pero ahora, con 34 años de edad, Bones ha dejado la categoría de peso semipesado y actualmente se prepara para su debut como peso pesado. Planea pelear el próximo año y probablemente rete por el cinturón en su primera pelea.

Bueno, según su histórico rival, el ex campeón de la UFC en dos categorías Daniel Cormier, puede que Bones pruebe la derrota más temprano que tarde.

Cormier cree que la ‘primera verdadera derrota’ de Jones está próxima

Recientemente, Cormier participó de un “Pregúntame lo que Quieras” de Reddit junto a su coanfitrión de “DC & RC”, Ryan Clark. Un fanático le preguntó a “DC” si Jones “¿tiene una chance realística contra el top 2 de los pesos pesados?” El fanático se refería al campeón de peso completo Francis Ngannou y al campeón de peso completo interino Ciryl Gane.

Cormier manifestó que a pesar de que Bones puede vencer a cualquiera en la categoría, cree que “el momento [de Jones] está llegando” y que “la primera verdadera derrota de su carrera está próxima”.

“Creo que Jon Jones tiene una oportunidad contra el que sea”, escribió Cormier. “Pienso que Ciryl Gane representa un problema para él. No sé quién será, pero creo que su momento se acerca. No estoy seguro de que gane su próxima pelea”.

“Inicialmente sugerí que peleara contra un Curtis Blaydes, pero es demasiado arriesgado no aprovecharlo en una pelea por un título. La primera verdadera derrota de su carrera está próxima”.

Más acerca de la aparición de DC en Reddit

Otro fanático le preguntó a Cormier: “DC, ¿cuántas veces podrías someter a RC en 2 minutos?”

“Para empezar, es pequeño”, respondió Cormier. “Sería un tanto fácil. Ryan practicó artes marciales en su tiempo como jugador de fútbol, por lo que puede que tenga cierto entendimiento. Una vez que el cansancio se instale en el segundo 45, tres o cuatro veces”.

Cormier, quien se retiró de las MMA y trabaja actualmente como comentarista de color de la UFC, fue consultado por otro fanático: “¿Lo tomas personalmente cuando la gente te llama “fiel a los intereses de la empresa” o dicen esencialmente que no estás siendo auténtico? ¿Es parte del trabajo o sientes que es injusto?

“No estoy contestando según los intereses de la empresa”, respondió Cormier. “Contesto como lo haría. Es así de simple”.

“Pero aún si así fuera, ¿qué hay de malo con la estabilidad en una empresa de mil millones de dólares? Este es mi trabajo y trabajo duro y trabajo mucho. Estoy respondiendo de una manera que sé que sólo beneficiaría a los luchadores. En todas las situaciones que se dan, he estado ahí. Tenemos que dejar de querer que los luchadores estén en malos términos con la organización. No me lo tomo personalmente, pero no lo entiendo. Hablo desde mis experiencias”.

