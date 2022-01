Nuevo rumor habla de posible salida de Mike McCarthy de los Cowboys: ¿Es posible?

Aprovechando un informe anterior, el miembro de la NFL de Sports Illustrated, Albert Breer, cree que los Dallas Cowboys podrían verse “tentados” a despedir al entrenador en jefe Mike McCarthy luego de la carrera de playoffs del equipo.

Sin embargo, Breer advirtió que el posible despido de McCarthy es un “tal vez”.

“¿Por qué? Bueno, según tengo entendido, a los Jones les encanta ese coordinador de McCarthy, y Dan Quinn ya ha atraído mucho interés como entrenador en jefe de otros equipos (los Dolphins, Jaguars, Broncos y Bears se han presentado para entrevistarse con él)”. Breer escribió el 12 de enero. “Cabe señalar que los Falcons todavía le pagan a Quinn, por lo que los Cowboys realmente no pueden darle un aumento para convencerlo de que se quede. ¿Lo convertirían en el entrenador en jefe para garantizarlo?

“En última instancia, no creo que sigan adelante con algo así”, continuó Breer. “Recuerdo cuando estaban en ese tipo de lugar en 2008, perdiendo a un coordinador que realmente les gustaba (Jason Garrett), e hicieron todo lo posible, al menos monetariamente, para evitar que se fuera a Baltimore o Atlanta. Pero en realidad no desconectaron a Wade Phillips por otros dos años y medio después de eso. Dicho esto, no me sorprendería si estuvieran tentados a hacerlo”.

Agua fría sobre el rumor ‘loco’

Profundizando en el asunto, Mike Fisher de CowboysSI.com rechazó la especulación de Breer sobre McCarthy, que una fuente cercana a la situación calificó como “completamente estúpida”.

“No hay forma de que Jerry haya pasado ni un segundo pensando eso”, dijo la fuente a Fisher.

Después de terminar 6-10 en su primer año en el trabajo, un récord empañado por la pandemia de COVID-19 y la pérdida del mariscal de campo franquicia Dak Prescott, McCarthy llevó a los Cowboys a una marca de 12-5 y al título de la NFC Este en 2021.

McCarthy, quien cree en el propietario Jerry Jones, probablemente esté a salvo de la línea de fuego a menos que Dallas sea derrotado en la primera ronda de los playoffs. Y aún entonces …

“Él marca la diferencia, y eso debe reconocerse”, dijo Jones sobre McCarthy en 105.3 The Fan en diciembre, a través de The Athletic. “Estoy muy orgulloso de él”.

Según informes, los Vikings quieren reunirse con Quinn

El sábado 15 de enero, los Minnesota Vikings solicitaron una entrevista con el jefe defensivo de los Cowboys, Dan Quinn, según el informante de NFL Network, Tom Pelissero. Minnesota también presentó solicitudes para el coordinador ofensivo de los Packers, Nathaniel Hackett, y el DC DeMeco Ryans de los 49ers, según Pelissero.

Los Vikings son el quinto club de la NFL en expresar interés en Quinn, quien ha obtenido propuestas similares de los Jaguars, Broncos, Bears y Dolphins. El ampliamente respetado hombre de 51 años ha aplazado algunas entrevistas hasta la conclusión de la postemporada de los Cowboys.

“Simplemente no hay nada de lo que informar de mi parte”, dijo Quinn el 10 de enero, a través de DallasCowboys.com. “Cuando ocurren cambios de trabajo y se despide a los entrenadores, es un momento difícil para ellos y sus familias, los asistentes, el equipo, todos los que participan en eso. Es bueno saber si alguien está interesado. Eso no se me escapa. … Pero realmente no hay nada que agregar de mi parte. No hay mucha gestión del tiempo ni nada que tenga que ver con el mío aparte de jugar bien y estar justo donde están mis pies. Con suerte, podemos hablar de Niners hoy porque ahí es donde mi corazón y mi cabeza están avanzando”.

