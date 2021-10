¿Por qué no se están transmitiendo los partidos de los Celtics en la China?

Desafortunados como fueron la temporada pasada, los Boston Celtics podrían llegar a ser uno de los equipos imperdibles del 2021-22. Tras un ajetreado verano, el club se encuentra de repente con directivos revitalizados, nuevo entrenador, una plantilla reestructurada e historias en abundancia. Sobretodo, la esperanza es lo que ha retornado a la Bahía de Massachusetts.

Es una mezcla que está generando interés en el mundo del básquetbol. Sin embargo, los fanáticos de este deporte en un país por lo menos tendrán dificultad para ver a los Beantowners debido a las inesperadas consecuencias de los comentarios del hombre de los Celtics Enes Kanter.

Según informó el New York Times el jueves, los Celtics han sido sacados de la transmisión de Tencent, el socio de streaming de la NBA en China. Esto se dio tras la publicación de Kanter en Facebook criticando al Presidente Xi Jinping y mostrándose a favor de un Tíbet libre.

Kanter, de 29 años, quien también ha jugado para Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, New York Knicks y Portland Trail Blazers, acostumbra manifestarse contra la injusticia. Su denuncia pública contra el Presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha resultado en la cancelación de su pasaporte y en intentos de extraditarlo a su país nativo.

Kanter, sin embargo, continúa haciendo su parte para generar conciencia acerca de la corrupción gubernamental y el maltrato de personas alrededor del mundo.

“Mi mensaje para el gobierno chino es liberen al Tíbet”, comenzaba el mensaje grabado de Kanter. “Bajo el brutal gobierno chino, los derechos básicos y las libertades de los tibetanos son inexistentes. No se les permite estudiar y aprender su idioma y cultura libremente. No se les permite viajar libremente. No se les permite acceder a la información libremente”.

Asimismo, hizo referencia a cómo los tibetanos son detenidos, enviados a clases de reeducación y ejecutados incluso por el gobierno del Partido Comunista Chino. Kanter se dirigió al Presidente Jinping directamente, llamándolo un “brutal dictador”.

Según relató ESPN, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Wang Wenbin, sostiene que Kanter sólo “estaba intentando atraer la atención”, agregando que “no valía la pena desmentir” sus comentarios.

El Problema de la NBA con China

Esta no es la primera vez que un miembro destacado de la familia de la NBA ha hecho comentarios acerca de China que tuvieron como resultado que la liga fuera arrancada de las pantallas de TV. Por su parte, el presidente de los Philadelphia 76ers Daryl Morey — quien en ese entonces fuera miembro de los Houston Rockets — tuitió a favor de las protestas pro democracia en Hong Kong en 2019, según observó el Times.

A pesar de que borró dicho tuit poco después, sus dichos causaron que múltiples empresas chinas retiraran sus acuerdos de patrocinio con la liga. Lo que es más, algunos partidos fueron retirados del servicio de televisión estatal, CCTV.

Finalmente, el tuit de Morey le costó a la liga cientos de millones de dólares. Las RRPP de la NBA también se vieron golpeadas al no haberse unido a Morey en su fuerte apoyo a Hong Kong.

Eventualmente, el básquetbol de la NBA regresó a China a través de Tencent, pero los Sixers de Morey están sospechosamente ausentes del streamer. Ahora, parece que los Celtics se les han unido.

