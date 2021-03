¿Qué no le permite Georgina hacer en casa a Cristiano Ronaldo?

La relación entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo ha sido tema de varios medios en todo el mundo pero tiene totalmente prohibido que su pareja haga labores en su propia casa y, por ejemplo, que arregle ni un bombillo.

Ella misma así lo ha afirmado en las últimas horas. Un hecho curioso en casa del portugués.

Georgina explicó que los techos de su casa son muy altos y que el crack portugués no puede plantearse subir a una escalera y arriesgarse a una posible lesión.

“Cambiar una bombilla de luz en nuestra casa es imposible, tenemos techos tan altos. Si fueras Cristiano Ronaldo, ¿cambiarías un bombillo a casi 20 pies del suelo?. Mejor no. Cuídate y dedícate a ser el mejor en lo que haces. Yo me ocuparé del resto. Hago que todo salga bien. Me gusta cuidar mi hogar y mi familia”, explicó en una entrevista para la revista italiana Sportweek.

“Él no cocina. Después de entrenar toda la mañana, se merece encontrar un buen plato de comida caliente preparado con cariño en la mesa. Tenemos un chef y yo a veces cocino”, añadió.

Razones científicas y las demandas del juego

Además de entrenar durante las mañanas, su trabajo no termina allí. Él se mantiene cuidándose fuera de los entrenos para poder rendir. Entre esas rutinas que tiene implementadas también existe un regimen muy particular de dormir en el que ha podido maximizar sus ciclos de sueño. Durante los últimos años, el goleador de la Juventus ha estado trabajando con la máxima autoridad del sueño, Nick LIttlehales para poder mejorar su recuperación entre partidos. El inglés ha podido trabajar con varios profesionales del mundo del baloncesto y del ciclismo para que su sueño sea el arma vital en poder llegar a su mejor estado previo a una competencia de alto nivel. Este tipo de trabajo con Littlehales permitió mantener su nivel de juego hasta ahora a sus 36 años de edad.

Todos los días, Cristiano duerme cinco veces al día durante 90 minutos. Esto es algo que una persona como el ariete portugués puede hacer ya que su trabajo depende plenamente en su estado físico. Esto no es un patrón de sueño que alguien que tiene un ritmo de vida más normal puede llegar a hacer de manera consistente.

Compañera de entrenamiento

Además de no permitirle hacer cosas de la casa, comparte momentos en lo que es su trabajo, especialmente en el gimnasio. “Compartimos el gimnasio porque solo tenemos uno en la casa. He aprendido mucho de él. Me ayuda, me enseña y me motiva. Al final eres el reflejo de lo que ves, y yo lo veo. Aunque ya era una mujer sana y deportista, hoy y gracias a él me siento aún mejor. Al principio me daba vergüenza entrenar junto a él, es Cristiano Ronaldo al fin y al cabo. Pero luego todo cambió. El es mi inspiración”.

