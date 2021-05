¿Quién es el nuevo “Sergio Busquets” que ha firmado el Barça?

El FC Barcelona anunció este miércoles que el mediocampista de 19 años de edad, Nico González firmó una extensión de su contrato que lo mantendrá en el club catalán hasta el año 2024.

El joven de 19 años ya ha sido comparado con el jugador veterano del Barcelona Sergio Busquets después de impresionar durante su paso por La Masia.





González ha estado en el club desde los 11 años y ha jugado regularmente para el Barcelona B en 2020-21, lo que ayudó al club a lograr un lugar en los play-offs de ascenso a Segunda División A.

El Barcelona confirmó el nuevo acuerdo de González en un comunicado en el sitio web oficial del club.

“Nico González y el FC Barcelona han llegado a un acuerdo para la ampliación del contrato del jugador en el club, hasta el 30 de junio de 2024. El centrocampista firmó este miércoles su nuevo contrato, junto al presidente del club, Joan Laporta, en las oficinas del FC Barcelona en el Camp Nou. Su cláusula de rescisión se ha fijado en 500 millones de euros”.

¿González será parte del primer equipo la próxima temporada?

Después de comprometer su futuro con el Barcelona, González podría formar parte de la plantilla del primer equipo la próxima temporada. Según Mundo Deportivo, el técnico del primer equipo, Ronald Koeman, ha estado mirando al joven “durante mucho tiempo” con vistas a su ascenso.

Se espera que el adolescente se una al primer equipo para los entrenamientos de pretemporada antes de comenzar la temporada 2021-22, según Diario Sport. Si González puede impresionar, hay muchas posibilidades de que pueda ganarse la oportunidad de quedarse con el primer equipo durante el resto de la campaña.

Busquets cumplirá 33 años en julio y, por lo tanto, se encamina hacia el final de lo que ha sido una carrera repleta de triunfos en el Camp Nou. González espera tener la oportunidad de demostrar que puede ser el sucesor del veterano y el último talento que surge de La Masia.

González “rechazó ofertas muy importantes”

González ha despertado el interés de otros clubes durante su paso por el Barcelona. El campeón de la Premier League, el Manchester City, y los holandeses del Ajax han mostrado interés en el mediocampista, según AS.

Fran González, el padre del mediocampista, admitió que su hijo rechazó las propuestas de otros clubes en una entrevista con Mundo Deportivo en abril.

“Se ha convertido en futbolista, este deporte es muy duro”, dijo. “Se ha cuidado mucho, lleva una vida muy sana y desde hace muchos años persigue un sueño que es jugar en el Barça. Rechazó ofertas muy importantes”.

González también ha quedado impresionado por cómo el joven ha dado el paso esta temporada al Barcelona B. El centrocampista ha disputado 23 partidos en todas las competiciones del equipo de García Pimienta.

“Ha dado un salto importante y se ha adaptado bien a Segunda B. No solo él, sino también sus compañeros”, añadió. “El Barça B es para estar orgulloso. Han tenido una temporada brillante y, pase lo que pase, han cumplido con creces su objetivo”.

Jóvenes del Barça como Ilaix Moriba, Pedri, Oscar Mingueza y Ronald Araujo han llamado la atención esta temporada y han jugado con regularidad en el primer equipo. González podría convertirse en el último jugador en dar el paso al frente y unirse a lo que es una gran cantidad de jóvenes jugando en el Camp Nou.

