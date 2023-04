¿Cómo, cuándo y por dónde ver el NFL Draft 2023?

La primera ronda del draft de la NFL 2023 comienza el jueves 27 de abril y se llevará a cabo cerca de Union Station en Kansas City, Missouri.

La ronda 1 (jueves, 8:00 p.m. ET), las rondas 2 y 3 (viernes, 7:00 p.m. ET) y las rondas 3 y 7 (sábado, mediodía, hora del Este) serán televisadas por ABC, ESPN, ESPN Deportes y NFL Network.

Si no tiene cable, puede ver una transmisión en vivo en FuboTV o DirecTV Stream, que incluyen ESPN y vienen con una prueba gratuita.

Esas son las dos mejores opciones de transmisión en vivo si está cortando el cable, pero también hay otras alternativas, por lo que aquí hay una guía completa sobre las diferentes formas de ver el Draft de la NFL 2023 en vivo en línea:

Heavy puede ganar una comisión de afiliado si se registra a través de un enlace en esta página

Puedes ver una transmisión en vivo de ABC, ESPN, ESPN Deportes, NFL Network y más de 100 canales de TV en vivo en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado en FuboTV, puede ver el Draft de la NFL 2023 en vivo en la aplicación FuboTV o en el sitio web de FuboTV.

Los dispositivos compatibles con la aplicación FuboTV incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puede ver en vivo en la aplicación ESPN o ESPN.com. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Fubo para hacerlo.

Los dispositivos compatibles con la aplicación de ESPN incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, PlayStation 4 o 5, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), Oculus, Portal, Xfinity Flex y X1 TV Box, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

DirecTV Stream tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. ABC y ESPN están incluidos en cada uno, y puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de cinco días:

Prueba gratuita de DirecTV Stream

Una vez que se haya registrado en DirecTV Stream, puede ver el Draft de la NFL 2023 en vivo en la aplicación DirecTV Stream o en el sitio web de DirecTV Stream.

Los dispositivos compatibles con la aplicación DirecTV Stream incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puede ver en vivo en la aplicación ESPN o ESPN.com. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero puede usar sus credenciales de DirecTV Stream para hacerlo.

Los dispositivos compatibles con la aplicación de ESPN incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, PlayStation 4 o 5, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), Oculus, Portal, Xfinity Flex y X1 TV Box, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

Puede ver una transmisión en vivo de ABC (en vivo en mercados selectos), ESPN, NFL Network y más de 40 canales de TV en vivo a través de “Sling Orange” de Sling TV (incluye ABC y ESPN) o “Sling Blue” (incluye NFL Network) manojo. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más económico con canales deportivos, y puede obtener su primer mes a mitad de precio:

Obtenga 50% de descuento en Sling TV

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puede ver el Draft de la NFL 2023 en vivo en la aplicación Sling TV o en el sitio web de Sling TV.

Los dispositivos compatibles con la aplicación Sling TV incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puede ver en vivo en la aplicación ESPN o ESPN.com. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Sling para hacerlo.

Los dispositivos compatibles con la aplicación de ESPN incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, PlayStation 4 o 5, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), Oculus, Portal, Xfinity Flex y X1 TV Box, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

Puede ver una transmisión en vivo de ABC, ESPN, NFL Network y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que ahora también incluye acceso a ESPN+ y Disney+ sin costo adicional:

Obtenga Hulu With Live TV

Una vez que se haya registrado en Hulu With Live TV, puede ver el Draft de la NFL 2023 en vivo en la aplicación Hulu o en el sitio web de Hulu.

Los dispositivos compatibles con la aplicación Hulu incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puede ver en vivo en la aplicación ESPN o ESPN.com. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Hulu para hacerlo.

Los dispositivos compatibles con la aplicación de ESPN incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, PlayStation 4 o 5, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), Oculus, Portal, Xfinity Flex y X1 TV Box, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

Puede ver una transmisión en vivo de ABC (en vivo en mercados seleccionados), ESPN y más de 65 canales de TV en Vidgo, que no viene con una prueba gratuita:

Obtenga Vidgo

Una vez que se haya registrado en Vidgo, puede ver el Draft de la NFL 2023 en vivo en la aplicación Vidgo o en el sitio web de Vidgo.

Los dispositivos compatibles con la aplicación Vidgo incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android .

También puede ver en vivo en la aplicación ESPN o ESPN.com. Deberá iniciar sesión en un proveedor de cable para mirar de esta manera, pero puede usar sus credenciales de Vidgo para hacerlo.

Los dispositivos compatibles con la aplicación de ESPN incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, PlayStation 4 o 5, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), Oculus, Portal, Xfinity Flex y X1 TV Box, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

Avance del Draft 2023 de la NFL

Bryce Young es uno de los mejores talentos de este draft y nos habla de lo importante que fue la relación con su padre para el exitoso camino que recorrió hacia la NFL 💪🏈. pic.twitter.com/A3xwWQ1ofW — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) April 27, 2023

Los Chicago Bears cambiaron la primera selección del draft de este año a los Carolina Panthers a cambio de las selecciones de primera y segunda ronda de 2023 de Carolina, una selección de primera ronda de 2024 y una selección de segunda ronda de 2025. A cambio, Carolina puede elegir a su mariscal de campo del futuro, que, según un número creciente de expertos de la NFL, es el ex mariscal de campo de Alabama Bryce Young.

“Carolina cambió desde el No. 9 para tener una oportunidad con Young, y el proceso previo al draft solo fortaleció la decisión”, dijo el reportero David Newton, a través de ESPN. “Comience con las habilidades de procesamiento de Young que el gerente general Scott Fitterer llamó ‘exageradas’. Luego está su liderazgo y capacidad comprobada para hacer jugadas cuando las cosas se rompen. La durabilidad debido a su tamaño (5 pies 10 pulgadas, 204 libras) es la única preocupación, pero Fitterer y el entrenador Frank Reich le restaron importancia repetidamente. Esto de Fitterer lo dice todo: ‘Él es como, tranquilo. Nada es demasiado grande para él’”.

El experto en draft de la NFL, Matt Miller, dijo lo siguiente sobre el talento que se espera que entre en la primera ronda: “La clase del draft de 2023 no es un grupo demasiado fuerte fuera de algunas posiciones centrales: mariscal de campo, tackle ofensivo y esquinero. Estas tres posiciones son muy buenas en términos de talento de la Ronda 1, pero carecen de potencia de fuego en las rondas posteriores. Al hablar con los cazatalentos de la NFL a lo largo de este proceso, la mayoría proyectó alrededor de 15 calificaciones reales de primera ronda, lo que está a la par con años anteriores”.

Una diferencia este año es que el draft tendrá solo 31 selecciones en lugar de los 32 espacios regulares porque los Miami Dolphins perdieron su castigo de selección de primera ronda de 2023 (No. 21 en general) por violaciones de manipulación.

Las rondas 2 y 3 del draft se llevarán a cabo el viernes a las 7:00 p.m. ET y las rondas 4 a 7 se llevarán a cabo el sábado a partir de las 12:00 ET.

Aquí hay un vistazo al sorteo en orden:

1) Carolina Panthers (de Chicago)

2) Houston Texans

3) Arizona Cardinals

4) Indianapolis Colts

5) Seattle Seahawks (de Denver)

6) Detroit Lions (de L.A. Rams)

7) Las Vegas Raiders

8) Atlanta Falcons

9) Chicago Bears (de Carolina)

10) Philadelphia Eagles (de New Orleans)

11) Tennessee Titans

12) Houston Texans (de Cleveland)

13) Green Bay Packers* (de New York Jets)

14) New England Patriots

15) New York Jets* (de Green Bay)

16) Washington Commanders

17) Pittsburgh Steelers

18) Detroit Lions

19) Tampa Bay Buccaneers

20) Seattle Seahawks

21) Los Angeles Chargers

22) Baltimore Ravens

23) Minnesota Vikings

24) Jacksonville Jaguars

25) New York Giants

26) Dallas Cowboys

27) Buffalo Bills

28) Cincinnati Bengals

29) New Orleans Saints (de San Francisco via Miami and Denver)

30) Philadelphia Eagles

31) Kansas City Chiefs

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Gerard Piqué ya está en Miami para ver a sus hijos [FOTOS]