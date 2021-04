¿Neymar vuelve a ofrecerse al Barcelona?

Parece que cuando uno cree que la novela entre el FC Barcelona y Neymar ya está completamente liquidado, vuelven a surgir rumores de una posible reunión entre las dos partes.

De acuerdo al Diario ARA de Catalunya, el jugador brasileño ha vuelto a crear otro drama al ofrecerse al Barcelona y ahora se especula un posible regreso, aunque en este momento las posibilidades de que eso ocurra sea muy improbable teniendo en cuenta el presente económico del equipo culé.

Esto no ha sido la primera ocasión en la que se ha especulado esta posible operación, pero el momento en el cual están los dos equipos no parecen coincidir una vez más.

Neymar asume que Leo Messi seguirá en el Barça, este es un cambio a lo que se decía que él pensaba hace unas semanas atrás cuando estaba seduciendo al Rosario a la capital francesa. Este mantiene su deseo de volver a jugar con el argentino y entiende que si quiere hacerlo deberá ser vistiendo de azulgrana, pues la negociación del club culé para renovar al capitán avanza en buena línea.

El brasileño ya dejó claro públicamente que tiene muchas ganas de volver a compartir vestuario con Messi. Estos dos, al lado de Luis Suárez, se entendieron muy bien dentro y fuera de los terrenos de juego en su etapa en el Camp Nou.

El contrato de Neymar con el PSG finaliza el 30 de junio de 2022. El club parisino quiere prolongar el vínculo para evitar que ese verano el brasileño se convierte en agente libre y, por ende, se marche a otro equipo con la carta de libertad.

En este contexto, la directiva del Barça tiene que decidir si volver a intentar el fichaje de un jugador que nunca ha acabado de estar contento con el cambio de aires que realizó en 2017, aún con las limitaciones que tienen actualmente.

La actualidad de Neymar

El jugador fue protagonista de una escena lamentable en la que salió expulsado del partido que el PSG perdió contra el Lille el sábado por 1-0. Con esta derrota, el cuadro parisino perdió el primer puesto en un campeonato que se encuentra muy reñido a falta de siete fechas para terminar. Además también encuentra a un Mónaco que está al asecho en el tercer lugar en una liga que promete un final muy emotivo.

Además ellos se preparan para el partido de ida de los cuartos de final de al Champions League contra el Bayern, quien llega sin Robert Lewandowski. Estos dos se verán las caras el miércoles en tierras alemanas.

