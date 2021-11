Neymar le rinde tributo a Marília Mendonça: ¿Qué dijo en redes sociales?

El mundo de la música en Brasil sigue de luto tras la trágica muerte de cantante Marília Mendonça. Varias personalidades de su país la están despidiendo y deseando una paz eterna. Entre las figuras más representativas está la figura del PSG Neymar, quien la despidió de forma emotiva en las redes sociales.

“Me niego a creer, me niego”, escribió el ex delantero del Santos y Barcelona en su cuenta de Twitter, al referirse a la tragedia que se llevó a la artista.

Me recuso acreditar, me recuso 😭 — Neymar Jr (@neymarjr) November 5, 2021

Esto lo publicó poco después de que supiera del trágico accidente que sufrió la cantante que estaba viajando con otras seis personas en el jet privado. Entre ellos, su tío,

Durante el partido del fin de semana del cuadro parisino, el brasileño anotó un doblete en la victoria de su equipo contra el Burdeos pr 3-2. En una de esas conquistas, el atacante se levantó su camiseta y mostró un mensaje escrito en una camiseta que usaba por debajo de decía”

“Seré tu eterno fan, Reina de Sufrimiento QEPD MM”

Después del partido, el jugador publicó una serie de imágenes en su cuenta de Instagram que muestran al jugador con él mostrando dicho mensaje y en la publicación estaba dedicando su actuación a su memoria.

“Marília Mendonça, dos goles para ti, de tu fan eterno”

Mendonça era amiga de Neymar y su carrera estaba en pleno apogeo

El futbolista tenía una relación cercana con la cantante de música sertanejo, hasta había estado en un par de ocasiones en el mismo escenario con ella.

La cantante falleció en el mejor momento de su carrera y con solamente 26 años de edad en un accidente de avión. Según un informe de Expresso de Portugal, la cantante estaba enviando un mensaje a sus fans previo a despegar en el trágico vuelo que iba rumbo a la ciudad de Caratinga, en el estado de Minas Gerais el pasado viernes.

La cantante tuvo un crecimiento meteórico en su carrera ya que era una de las artistas más reconocidas en la actualidad en Brasil. Además era una de las más seguidas en redes sociales con más de 40 millones de seguidores.





Play



Latin Grammy-winning singer Marilia Mendonca dies in Brazil crash One of Brazil's most popular singers has been killed in a plane crash. Marilia Mendonca, who was 26 years old, died alongside her manager and an aide. Al Jazeera's Victoria Gatenby reports. – Subscribe to our channel: aje.io/AJSubscribe – Follow us on Twitter: twitter.com/AJEnglish – Find us on Facebook: facebook.com/aljazeera – Check our website: aljazeera.com/… 2021-11-06T15:17:54Z

Además de su música, a Mendonça se le conocía por su sencillez y humor además de tener un gran sentido de humor en sus cuentas de redes sociales. Previo a ese viaje, estaba mostrando el lado no tan glamoroso en el cual ella estaba ya en el avión y comiendo comida que no le gustaba mucho y en su cara se veía.

La cantante ganadora del premio Grammy Latino la sobrevive su hijo de un año de edad.

Sigue FC Barcelona AhoraMismo en Facebook

Sigue a AhoraMismo en Instagram

LEER MÁS: LeBron James rompe el silencio sobre los rumores de su pérdida de peso: ¿Qué hizo?