Finales de la NBA 2022: ¿Cómo verlas en vivo gratis?

Los Golden State Warriors y su pedigrí de campeonato se enfrentan a los Boston Celtics y su elenco de estrellas en ascenso en una muy esperada serie de finales de la NBA al mejor de siete que comienza este jueves 2 de junio.

Todos los juegos serán televisados por ABC. Pero si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver una transmisión en vivo de cada juego de las Finales de la NBA de 2022 en línea:

Puedes ver una transmisión en vivo de ABC y más de 100 canales de TV en vivo en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Una vez registrado en FuboTV, puede ver las Finales de la NBA de 2022 en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

También puede ver juegos en vivo a través de ESPN.com o la aplicación ESPN. Los juegos en ABC (etiquetados como ESPN3) solo requieren que inicie sesión en un proveedor de servicios de Internet participante (no un proveedor de cable), pero si no tiene eso, puede usar sus credenciales de Fubo para iniciar sesión y mirar.

DirecTV Stream tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. ABC está incluido en cada uno, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de cinco días:

Una vez que se haya registrado en DirecTV Stream, puede ver las Finales de la NBA de 2022 en vivo en la aplicación DirecTV Stream, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android. TV (como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de DirecTV Stream.

También puede ver juegos en vivo a través de ESPN.com o la aplicación ESPN. Los juegos en ABC (etiquetados como ESPN3) solo requieren que inicie sesión en un proveedor de servicios de Internet participante (no en un proveedor de cable), pero si no tiene eso, puede usar sus credenciales de DirecTV Stream (aún pueden aparecer como AT&T en la lista de proveedores de cable) para iniciar sesión y mirar.

Puede ver una transmisión en vivo de ESPN3 (que transmite juegos simultáneamente en ABC) y más de 30 otros canales de TV en vivo a través del paquete “Sling Orange” de Sling TV. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más económico con todos los canales necesarios para las Finales de la NBA, y puedes obtener $10 de descuento en tu primer mes:

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puede ver las Finales de la NBA de 2022 en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S. , Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

También puede ver en vivo a través de ESPN.com o la aplicación ESPN. Los juegos en ABC (etiquetados como ESPN3) solo requieren que inicie sesión en un proveedor de servicios de Internet participante (no en un proveedor de cable), pero si no tiene eso, puede usar sus credenciales de Sling para iniciar sesión y mirar.

Puede ver una transmisión en vivo de ABC y más de 90 canales de televisión en Vidgo. Esta opción no incluye una prueba gratuita:

Una vez que se haya registrado en Vidgo, puede ver las Finales de la NBA de 2022 en vivo en la aplicación Vidgo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, cualquier dispositivo con Android TV (como un Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Vidgo.

También puede ver en vivo a través de ESPN.com o la aplicación ESPN. Los juegos en ABC (etiquetados como ESPN3) solo requieren que inicie sesión en un proveedor de servicios de Internet participante (no un proveedor de cable), pero si no tiene eso, puede usar sus credenciales de Vidgo para iniciar sesión y mirar.

El campeón de la Conferencia Oeste, Golden State Warriors, hará su sexta aparición en las Finales de la NBA en ocho temporadas cuando se enfrente al campeón de la Conferencia Este, Boston Celtics, que regresa a la final por primera vez desde 2010.

Los Warriors tienen una gran ventaja en la experiencia de postemporada, con el trío central de Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green que formaron parte de los equipos que hicieron cinco apariciones consecutivas en las Finales de la NBA entre 2015 y 2019.

“No puedo decir que pensé al entrar en esta temporada, como, ‘Oye, vamos a ganar un campeonato’ o, ‘Vamos a estar en las Finales de la NBA’”, dijo Green. “Pero siempre creí que con nosotros tres teníamos una oportunidad”.

Mientras que Curry, Thompson y Green buscarán llevarse a casa su cuarto título de la NBA, Jayson Tatum y sus compañeros de equipo de los Celtics buscarán el primero. Dirigido por el entrenador en jefe de primer año Ime Udoka, esta será la primera aparición en el gran escenario de las Finales de la NBA para cada uno de los jugadores de los Celtics.

“Sabemos que nos enfrentamos a un gran equipo con los Warriors. Grandes jugadores, gran organización”, dijo el escolta de los Celtics, Marcus Smart. “Tienen el historial para demostrarlo. Ellos saben exactamente lo que se necesita. Han estado aquí. son veterinarios Sabemos que tenemos un largo camino por delante, pero estamos preparados para el desafío”.

Los Warriors regresan a la final después de una pausa de dos años con victorias sobre los Nuggets (4-1), Grizzlies (4-2) y Mavericks (4-1) en los playoffs de la Conferencia Oeste. Curry lidera al equipo en anotaciones esta postemporada con 25,9 puntos por partido.

Los Celtics barrieron a los Nets en la primera ronda (4-0) y luego enfrentaron dos series de siete juegos contra el campeón defensor Bucks (4-3) y el Heat (4-3). Tatum, una de las estrellas en ascenso más brillantes del juego, lidera al equipo en puntuación en los playoffs con 27.0 puntos por juego.

Estos dos equipos se enfrentaron en las Finales allá por 1964 con los Celtics venciendo a los (entonces) San Francisco Warriors en cinco juegos (4-1).

Aquí hay un vistazo a la historia de la cinta que se dirige a la serie al mejor de siete que decidirá el campeón de la NBA 2021-22:

No. 2 Boston Celtics

• 51-31, terminó primero en la División Atlántico

• Camino a las Finales de la NBA:

• Primera Ronda: Barrieron a los Brooklyn Nets, 4-0

• Semis de Conferencia: Derrotó al campeón defensor Milwaukee Bucks, 4-3

• Finales de conferencia: Sobrevivió al Miami Heat, 4-3

• El alero Jayson Tatum lidera a los Celtics en anotaciones con 27.0 puntos por partido en 18 partidos jugados

• El base Jaylen Brown promedia 22,9 puntos, 6,8 rebotes y 3,5 asistencias por partido en los playoffs.

• El base Marcus Smart promedia 15,5 puntos, 6,2 asistencias y 4,5 rebotes por partido en la postemporada

• El centro Al Horford promedia 11,9 puntos y 9,6 rebotes por partido, el mejor del equipo, en los playoffs.

No. 3 Golden State Warriors

• 53-29, terminó segundo en la División del Pacífico

• Camino a las Finales de la NBA:

• Primera Ronda: Vence a los Denver Nuggets, 4-1

• Semis de conferencia: Sobrevivió a los Memphis Grizzlies, 4-2

• Finales de Conferencia: Derrotó a los Dallas Mavericks, 4-1

• El guardia Stephen Curry lidera a los Warriors en anotación esta postemporada con 25.9 puntos por partido en 16 partidos jugados

• El guardia Klay Thompson tiene un promedio de 19.8 puntos por juego en los playoffs

• El guardia Jordan Poole promedia 18,4 puntos por partido esta postemporada

• El delantero Andrew Wiggins suma 15,8 puntos y captura 7,0 rebotes por partido en los playoffs.

Calendario de las finales de la NBA entre Celtics y Warriors

• Juego 1: Celtics en Warriors, jueves 2 de junio (9:00 p.m. ET, ABC)

• Juego 2: Celtics en Warriors, domingo 5 de junio (8:00 p.m. ET, ABC)

• Juego 3: Warriors en Celtics, miércoles 8 de junio (9:00 p.m. ET, ABC)

• Juego 4: Warriors en Celtics, viernes 10 de junio (9:00 p.m. ET, ABC)

• Juego 5: Celtics en Warriors, lunes 13 de junio (9:00 p.m.. ET, ABC) *si es necesario

• Juego 6: Warriors en Celtics, jueves 16 de junio (9:00 p.m. ET, ABC) *si es necesario

• Juego 7: Celtics en Warriors, domingo 18 de junio (8:00 p.m. ET, ABC) *si es necesario

