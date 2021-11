La NBA ofrece una decisión sobre lo ocurrido entre LeBron James y Isaiah Stewart

El caos absoluto se generó entre Los Angeles Lakers y Detroit Pistons el domingo cuando LeBron James le pegó un codazo a Isaiah Stewart en la cara, causándole un corte y estaba sangrando. El jugador de 20 años que rápidamente perdió control y quería pelear con la estrella del equipo angelino. Lo tuvieron que retener en varias ocasiones y así casi alcanzó a LeBron.

Si Stewart aceptaba la falta no estaría en problemas. Pero la NBA le cayó con una suspensión de dos partidos sin pago por “persiguiendo repetidamente y agresivamente” a LeBron de manera “antideportiva”. Por su rol, la estrella de los Lakers solmanete dería suspendido por un partido.

LeBron James is being suspended tomorrow’s game for striking Isaiah Stewart. pic.twitter.com/BZzNc0N4Uc — Kyle Goon (@kylegoon) November 22, 2021

Esta será la primera vez en la carrera de 18 años marks the first time in LeBron’s 18-year career that he will be suspended. LeBron se perderá el partido del martes ante los New York Knicks. Esta es la segunda temporada de Stewart en la NBA y cumplirá con la primera suspensión de su carrera. Si no los hubiese restringido de esta manera y si hubuese llegado a enfrentarse a LeBron, podría estar con una suspensión más larga.

LeBron intentó pedirle disculpa a Stewart

La noticia que LeBron fue suspendido no debe ser sorpresa. Si no hubiese comenzado esa pelea, todavía lo hubiesen expulsado por falta flagrante 2 contra Stewart. Aunque los jugador de los Pistons tenía la intención de querer pelear con LeBron, la estrella de los Lakers quiso disculparse con Stewart después del partido según Shams Charania de The Athletic.

“Me dijeron que LeBron James quiso conseguir el número de Isaiah Stewart’s después del partido para disculparse de nuevo por el golpe inadvertido,” dijo Charania en el Pat McAfee Show.

It was ABSOLUTE CHAOS in Detroit last night Shams. "I'm told LeBron James did try to track down Isaiah Stewart's number post game to apologize again & let em know it was an inadvertent hit" ~@ShamsCharania#PMSOverreactionMonday #PatMcAfeeShowLIVE pic.twitter.com/NLUk1A4C6Q — Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) November 22, 2021

Con los Lakers enfrentándose a los Pistons de nuevo la próxima semana, LeBron le gustaría que esto fuese un incidente aislado y no quiere comenzar un enfrentamiento con un jugdor joven. Considerando que ambos jugadores no han hablado al respecto, el próximo partido será mucho más interesante.

Frank Vogel explica cómo surgió la pelea

Como fue mencionado anteriormente, LeBron nunca ha sido suspendido. No tiene la reputación de ser un jugador sucio y no hay indicación que él estaba intencionalmente buscando lesionar a Stewart. El enternador Frank Vogel tuvo la oportunidad de hablar sobre lo que que pasó exactamente previo a la pelea.

“Fue un contacto desafortunado,” dio Vogel después del partido, via Silver Screen & Roll. “[LeBron] recibió un codazo en las costillas, que fue una falta e intentaba quitarse de encima el brazo y ahí ocurrió el contacto accidental. Fue suficiente para u flagrante 2, y la reacción fue lo que fue. Creo que los muchachos hicieron un buen trabajo de proteger a su compañero y no permitir que se escalara la situación.”

Considerando todo lo ocurrido, fue afortunado que que los jugadores no se fueron a los golpes durante este altercado. La situación pudo haber sido mucho peor de lo que termino siendo. Más allá que LeBron fue suspendido, evitó confrontar a Stewart cuando estaba más enojado he was at his peak anger.

