VIDEO: Se vuelve viral momento en el que Nate Díaz le pega a un periodista durante UFC 276

La superestrella de las peleas Nate Díaz tuvo un problema con un periodista de deportes de combate en la UFC 276 el sábado por la noche.

El Octágono regresó al T-Mobile Arena el sábado por la noche y los fanáticos fueron testigos de nocauts estelares, batallas técnicas y valientes actuaciones. Sin embargo, no todos los altercados de la noche transcurrieron dentro de la jaula.

Mientras se encontraba detrás de escena, el periodista de Full Send MMA “OG” Shawny Mack detuvo a Diaz para una entrevista. Los dos parecían cordiales al principio, y Mack le preguntó a Diaz si estaba allí para apoyar a “Sugar” Sean O’Malley. Sin embargo, fue en ese momento que su conversación cambió.

Díaz respondió y le dijo a Mack que “tuviera cuidado con sus tuits”.

Luego, el hombre conocido por la “bofetada de Stockton”, golpeó el micrófono de Mack y luego su sombrero mientras empujaba al periodista hacia atrás. El video se detuvo justo después.

Al momento de escribir este artículo, no está claro qué tuiteó Mack que molestó tanto a Diaz.

Diaz ha estado haciendo campaña activamente en la UFC para una pelea. Espera pelear lo antes posible y luego probar la agencia libre. Incluso insinuó recientemente que podría boxear con Jake Paul. El luchador favorito de los fanáticos compitió por última vez en junio de 2021 en la UFC 263 cuando perdió por decisión unánime ante Leon Edwards.

La pelea de O’Malley fue declarada nula tras golpear accidentalmente a Pedro Munhoz en el ojo

El hombre sobre el que se le preguntó a Diaz, Sean O’Malley, compitió durante la apertura de la cartelera principal contra el peso gallo número 9 del ranking, Pedro Munhoz. Después de un primer asalto parejo, la pelea terminó abruptamente en el segundo round luego de que Munhoz sufriera un golpe en el ojo que le impidió continuar.

La pelea fue declarada nula.

O’Malley (15-1, 1 nula) habló con los medios después del incidente e instó a la UFC a cambiar el diseño del guante.

“Tenemos que hacer algo con esos guantes, porque cuando los usas, casi te dan ganas de abrir la mano. Tienes que cerrar el puño de verdad”, dijo O’Malley a través de Bloody Elbow.

“Entonces, si únicamente tenemos guantes que obligan a tu mano a cerrar el puño, creo que ayudaría mucho.”

O’Malley dijo que estaba ‘dominando’ a Munhoz y que su oponente estaba ‘buscando una salida’

Sugar no está convencido de que Munhoz estuviera lesionado realmente, diciendo que una pelea nula era el “mejor escenario” para “The Young Punisher”.

“Que alguien haga una encuesta en Twitter y vea si estaba buscando una salida. Realmente creo que ese fue el mejor escenario para Pedro. Lo estaba destruyendo, era mucho más rápido que él. No podía golpearme, no podía lastimarme”, continuó O’Malley.

“Eso es ciento por ciento lo que tengo en mente. Tendré que volver a mirarlo. Lo estaba destruyendo, no me golpeó ni una vez. Entró ahí y dijo: ‘Le pateare las piernas, trataré de derribarlo’.”

“Intentó patearme en las piernas, le hizo más daño a él. No pudo ponerme contra las cuerdas, no pudo derribarme. Estaba dominando esa pelea.”

Durante la conferencia de prensa posterior a la pelea, Mike Heck de MMA Fight reveló que dos de los jueces calificaron el primer round en favor de Munhoz, con lo que O’Malley no estuvo de acuerdo.

