Nació el único hijo varón de Falcao ¿Cómo llamaron al bebé?

Luego de tres hermosas princesas, nació el único hijo varón del delantero colombiano, Radamel Falcao Garcia y su esposa, Lorelei Taron. Así lo comunicaron por medio de todas sus redes sociales oficiales. En el viernes de hoy, Dominique, Desirée y Annette se convirtieron en las hermanas mayores del pequeño Jedidiah Falcao, tal y como han nombrado al nuevo integrante de la familia.

Fue el mismo ‘Tigre’ quien compartió su alegría con sus 13 millones de seguidores en Instagram. El jugador colombiano aseguró que su cuarto hijo nació este viernes 18 de septiembre en la ciudad de Estambul, Turquía a las 10:58 de la mañana en el Zorlu Center Terasevler de la misma ciudad, bajó los cuidados del doctor Serkanoral.

“Agradecemos a Dios por la llegada de Jedidiah Falcao. Nuestro bebé ha nacido en Estambul a las 10:58 de la mañana. Lore, las niñas y yo estamos muy felices por su nacimiento. Jedidiah es un nombre que significa amado por el Señor. La vida se abre paso en medio de todas las dificultades que podemos pasar y siempre en todo podemos ver la mano de Dios actuando. Agradezco al doctor Serkan Oral @drserkanoral por los cuidados médicos”. Fue el mensaje que compartió Radamel.

En una entrevista publicada por Daniel Habif en su canal de YouTube, la pareja había contado que el nacimiento de su hijo estaba programado para el domingo 20 de septiembre, por lo que la publicación de su nacimiento tomó por sorpresa a todos. Además, aseguró que su bebé es un regalo de Dios. “Estábamos pasando un momento muy difícil y en un momento Dios me habló muy fuerte, me dijo que íbamos a tener un varón. Eso fue en noviembre. A mí me operaron en diciembre por una complicación y había muy poca posibilidad de quedar embarazada rápidamente, y enero quedé embarazada… Fue todo un milagro, Dios me habló y me dijo que me iba a dar un varón, pero pensé que era en unos años. Pero fue en un mes cuando me di cuenta del embarazo, algo que era muy difícil”, dijo Lorelei.

Jedidiah Falcao, significado

En la misma entrevista con Habif, Lorelei aseguró que el significado del nombre de su hijo tiene que ver con un tema religioso – la familia de ambos, son muy religiosos- “Fue muy loco, cuando yo me hice el test de embarazo decía que no podía ser porque me operé en diciembre. No lo podía creer. Dios me habló muy específico del nombre, que significa amado del señor, lo nombra una vez en la biblia. Jedidiah es el nombre”.

INQUEBRANTABLES #8 – RADAMEL FALCAO con Daniel HabifDesde Santa Marta Colombia el goleador sónico que ha quebrado caderas de defensas y dejado inmóviles a tantos porteros que lo han visto pasar invicto. Lo llaman «el Tigre» por su agilidad y su destreza, pero también lo es en su alma que refleja fiereza, tenacidad y poderío. Más que un deportista, un hombre de… 2020-09-06T00:00:11Z

Recordemos el Galatasaray, equipo donde juega Falcao García, jugó este jueves 17 de septiembre goleo al Neftchi Bakú 1-3 por la segunda ronda del torneo internacional. El Colombia que permaneció en el banco de suplentes no ingresó al terreno de juego ni un solo minuto del encuentro.

Ahora el equipo turco se medirá el jueves 24 de septiembre por la tercera ronda del torneo, frente al Hajduk Split de Croacia. Pero antes tendrá el duelo ante el Istanbul BB por la segunda fecha de la Superliga de Turquía.