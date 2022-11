Mundial Qatar 2022: Calendario completo para ver todos los partidos

La Copa del Mundo 2022 comienza este domingo 20 de noviembre en Qatar. El Mundial de Qatar 2022 reunirá a las selecciones de fútbol de los países más importantes que se ganaron su puesto para estar en esta edición de Copa del Mundo. Para esta edición el torneo se llevará a cabo por primera vez en el Medio Oriente, siendo la primera ocasión en que se juega en otoño y no en verano como ya veníamos todos acostumbrados.

Las 32 selecciones participantes fueron repartidas en sus ocho grupos ya tienen definidos su calendario y los horarios en los que se disputarán los partidos de la fase de grupos, los cruces eliminatorios de octavos, cuartos, semifinales y tan anhelada final.

En los Estados Unidos, todos los partidos serán televisados por Fox o Fox Sports 1 en inglés y por Telemundo en español.

Calendario del Mundial de Qatar 2022

La fase de grupos completa es la siguiente (todos los horarios del Este):

Grupo A

• 20 de noviembre: Qatar vs Ecuador – Estadio Al Bayt, Al Khor – 12:00 p.m.

• 21 de noviembre: Senegal vs Holanda – Estadio Al Thumama, Al Khor – 5:00 a.m.

• 25 de noviembre: Qatar vs Senegal – Estadio Al Thuma.m.a, Al Khor – 8:00 a.m.

• 25 de noviembre: Holanda vs Ecuador – Estadio Internacional Khalifa, Al Rayyan – 11:00 a.m.

• 29 de noviembre: Holanda vs Qatar – Estadio Al Bayt, Al Khor – 10:00 a.m.

• 29 de noviembre: Ecuador vs Senegal – Estadio Internacional Khalifa, Al Rayyan – 10:00 a.m.

Grupo B

• 21 de noviembre: Inglaterra vs Irán – Estadio Internacional Khalifa, Al Rayyan – 8:00 a.m.

• 21 de noviembre: EE. UU. vs Gales- Estadio Ahmed bin Ali, Al Rayyan – 2:00 p.m.

• 25 de noviembre: Inglaterra vs EE. UU. – Estadio Al Bayt, Al Khor – 2:00 p.m.

• 25 de noviembre: Gales vs Irán – Estadio Ahmed bin Ali, Al Rayyan – 5:00 a.m.

• 29 de noviembre: Gales vs Inglaterra – Estadio Ahmed bin Ali, Al Rayyan – 2:00 p.m.

• 29 de noviembre: Irán vs EE. UU. – Estadio Al Thuma.m.a, Al Khor – 2:00 p.m.

Grupo C

• 22 de noviembre: Argentina vs Arabia Saudita – Lusail Iconic Stadium, Lusail – 5:00 a.m.

• 22 de noviembre: México vs Polonia – Estadio 974, Doha – 11:00 a.m.

• 26 de noviembre: Argentina vs México – Lusail Iconic Stadium, Lusail – 2:00 p.m.

• 26 de noviembre: Polonia vs Arabia Saudita – Education City Stadium, Al Rayyan – 8:00 a.m.

• 30 de noviembre: Polonia vs Argentina – Estadio 974, Doha – 2:00 p.m.

• 30 de noviembre: Arabia Saudita vs México – Lusail Iconic Stadium, Lusail – 2:00 p.m.

Grupo D

• 22 de noviembre: Francia vs Australia – Estadio Al Janoub, Al Wakrah – 2:00 p.m.

• 22 de noviembre: Dinamarca vs Túnez – Education City Stadium, Al Rayyan – 8:00 a.m.

• 26 de noviembre: Francia vs Dinamarca – Estadio 974, Doha – 11:00 a.m.

• 26 de noviembre: Túnez vs Australia – Estadio Al Janoub, Al Wakrah – 5:00 a.m.

• 30 de noviembre: Túnez vs Francia – Education City Stadium, Al Rayyan – 10:00 a.m.

• 30 de noviembre: Australia vs Dinamarca – Estadio Al Janoub, Al Wakrah – 10:00 a.m.

Grupo E

• 23 de noviembre: España vs Costa Rica- Estadio Al Thuma.m.a, Al Khor – 11:00 a.m.

• 23 de noviembre: Alemania vs Japón – Estadio Internacional Khalifa, Al Rayyan – 8:00 a.m.

• 27 de noviembre: España vs Alemania – Estadio Al Bayt, Al Khor – 2:00 p.m.

• 27 de noviembre: Japón vs Costa Rica – Estadio Ahmed bin Ali, Al Rayyan – 5:00 a.m.

• 1 de diciembre: Japón vs España – Estadio Internacional Khalifa, Al Rayyan – 2:00 p.m.

• 1 de diciembre: Costa Rica vs Alemania – Estadio Al Bayt, Al Khor – 2:00 p.m.

Grupo F

• 23 de noviembre: Bélgica vs Canadá – Estadio Ahmed bin Ali, Al Rayyan – 2:00 p.m.

• 23 de noviembre: Marruecos vs Croacia – Estadio Al Bayt, Al Khor – 5:00 a.m.

• 27 de noviembre: Bélgica vs Marruecos – Estadio Al Thuma.m.a, Al Khor – 8:00 a.m.

• 27 de noviembre: Croacia vs Canadá – Estadio Internacional Khalifa, Al Rayyan – 11:00 a.m.

• 1 de diciembre: Croacia vs Bélgica – Estadio Ahmed bin Ali, Al Rayyan – 10:00 a.m.

• 1 de diciembre: Canadá vs Marruecos – Estadio Al Thuma.m.a, Al Khor – 10:00 a.m.

Grupo G

• 24 de noviembre: Brasil vs Serbia – Lusail Iconic Stadium, Lusail – 2:00 p.m.

• 24 de noviembre: Suiza vs Camerún – Estadio Al Janoub, Al Wakrah – 5:00 a.m.

• 28 de noviembre: Brasil vs Suiza – Estadio 974, Doha – 11:00 a.m.

• 28 de noviembre: Camerún vs Serbia – Estadio Al Janoub, Al Wakrah – 5:00 a.m.

• 2 de diciembre: Camerún vs Brasil – Lusail Iconic Stadium, Lusail – 2:00 p.m.

• 2 de diciembre: Serbia vs Suiza – Estadio 974, Doha – 2:00 p.m.

Grupo H

• 24 de noviembre: Portugal vs Ghana – Estadio 974, Doha – 11:00 a.m.

• 24 de noviembre: Uruguay vs Corea del Sur – Education City Stadium, Al Rayyan – 8:00 a.m.

• 28 de noviembre: Portugal vs Uruguay – Lusail Iconic Stadium, Lusail – 2:00 p.m.

• 28 de noviembre: Corea del Sur vs Ghana – Education City Stadium, Al Rayyan – 8:00 a.m.

• 2 de diciembre: Corea del Sur vs Portugal – Education City Stadium, Al Rayyan – 10:00 a.m.

• 2 de diciembre: Ghana vs Uruguay – Estadio Al Janoub, Al Wakrah – 10:00 a.m.

¿Cuándo se juegan los octavos, cuartos, semifinales y la final del Mundial de Qatar 2022?

¿Qué selección llegará más lejos en la Copa Mundial? 🇺🇾🇦🇷🇲🇽🇨🇷🇪🇨🇪🇸🇧🇷 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 18, 2022

• Los octavos de final se jugarán entre el 3 y el 6 de diciembre.

• Los cuartos de final se jugarán entre el 9 y el 10 de diciembre.

• Las semifinales se jugarán el 13 y el 14 de diciembre.

• El partido por el tercer y cuarto puesto se jugará el 17 de diciembre.

• La final del Mundial de Qatar 2022 se jugará el 18 de diciembre.

LEER MÁS: Aeropuerto Perú: Dos muertos al impactar avión contra carro de bomberos [VIDEO]