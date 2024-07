Fallece Rachel Minaya, esposa del ejecutivo de los Yankees de New York

Rachel Minaya, esposa del ejecutivo de los Yankees de Nueva York, Omar Minaya, fue encontrada muerta a los 55 años en su casa de Nueva Jersey el 20 de julio, y ahora se está llevando a cabo una “investigación de muerte”, según el fiscal del condado de Bergen en Nueva Jersey.

El fiscal del condado de Bergen, Mark Musella, anunció la investigación de la muerte en un comunicado de prensa del 22 de julio, diciendo que la estaba llevando a cabo en Harrington Park, Nueva Jersey, la Oficina del Fiscal del condado de Bergen “bajo la dirección del jefe Matthew Finck y el Departamento de Policía de Harrington Park”. bajo la dirección del jefe Robert Murphy”.

El sábado 20 de julio de 2024, aproximadamente a las 3:32 p. m., el Departamento de Policía de Harrington Park “respondió a una llamada al 9-1-1 informando de una mujer adulta inconsciente e inconsciente descubierta en el baño de una residencia privada. A su llegada, los socorristas localizaron a Rachel Minaya, de 55 años, e intentaron resucitarla”, escribió Musella en el comunicado de prensa.

El New York Post informó anteriormente que Omar Minaya, ex gerente general de los Mets de Nueva York, “no estaba en casa” cuando murió su esposa. La causa de la muerte no está clara, pero no fue un suicidio, informó The Post, señalando que los Minaya tienen dos hijos adultos llamados Justin y Teddy. Justin Minaya es delantero de los Portland Trailblazers, informa la NBA.

En 2023, MLB.com informó que los Yankees “agregaron otro evaluador experimentado a su grupo de expertos el jueves, anunciando el nombramiento de Omar Minaya como asesor principal del club para operaciones de béisbol”.

“Minaya, de 64 años, fue el primer gerente general hispano del béisbol cuando tomó el control de los Expos entre 2002 y 2004. Pasó el último año sirviendo como consultor de exploración amateur para las Grandes Ligas de Béisbol”, escribió MLB.com en ese momento. “El nativo de Queens también estuvo involucrado en la ciudad con los Mets, como asistente especial del gerente general de 2017-20 y como embajador del club de 2020-22”. Minaya fue “gerente general desde septiembre de 2004 hasta octubre de 2010” de los Mets, según MLB.com.

El fiscal escribió que la muerte no parece sospechosa, pero la causa y la forma de muerte están “pendientes”

Según el comunicado de prensa del fiscal, Rachel Minaya “fue transportada en ambulancia al Centro Médico Hackensack Meridian Health Pascack Valley en Westwood, Nueva Jersey, pero fue declarada fallecida a las 4:26 p.m.”

“Las circunstancias involucradas no parecen sospechosas, sin embargo, está pendiente una decisión sobre la causa y la forma de la muerte”, señala el comunicado de prensa del fiscal.

“No hay detalles adicionales disponibles para su divulgación mientras continúa esta investigación. El fiscal Musella desea agradecer al Departamento de Policía de Harrington Park, a la Oficina del Sheriff del Condado de Bergen y a la Oficina del Médico Forense del Condado de Bergen por su ayuda”, añade el informe.

Según MLB.com, Omar MInaya “también se desempeñó como vicepresidente de operaciones de béisbol de los Padres desde diciembre de 2011 hasta enero de 2015, y pasó tres años como asesor principal del director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la MLB de 2015 a 2017. ”

Omar Minaya conoció a su esposa, Rachel Minaya, en una peluquería en 1989, según un informe

Un artículo de 2007 en “Sports Illustrated” describió cómo Omar y Rachel Minaya se conocieron en una peluquería en 1989. Ambos eran clientes, dice el artículo, y describe a Rachel como “larga, ágil y de piel aceitunada. En parte irlandés, en parte africano: el cóctel tipo O.

Su nombre entonces era Rachel Albright y Minaya obtuvo su número de teléfono a través del estilista, informó SI.

“Al cabo de un año, O la tenía en Via dell’Amore en Castiglione della Pescaia, solicitando su mano en matrimonio, y tres años más tarde estaban criando a un niño pequeño llamado Teddy en Texas”, dice la historia de SI. “Pero ella era una chica de Jersey, así que fue una bendición para ambos ese día de 1997 cuando O fue mostrado a su nueva oficina, en el estadio en el que una vez había entrado furtivamente, como subdirector general de los Mets de Nueva York”.

La historia cuenta cómo Omar Minaya pasó su infancia en la República Dominicana antes de mudarse a Nueva York para reunirse con su padre en Estados Unidos.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos