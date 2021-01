Muere leyenda de la NFL a los 52 años

Apenas unas semanas después del fallecimiento del ex miembro del Salón de la Fama de los Pittsburgh Steelers Kevin Greene, otro incondicional de los Steelers de la década de 1990 murió. Hoy, Eastern Kentucky University anunció el fallecimiento del ex fullback de los Steelers, Tim Lester, a la edad de 52 años.

The EKU Football family is heartbroken by the passing of Tim Lester. We send our thoughts and prayers to his family. #MatterOfPride pic.twitter.com/NDWIojaIpE

— EKU Football (@EKUFootball) January 12, 2021