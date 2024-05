Muere Drew Gordon con 33 años en un accidente de tráfico

El exjugador de la NBA Drew Gordon murió en un accidente automovilístico en Portland, Oregon, a los 33 años, confirmó Marc J. Spears de ESPN el jueves 30 de mayo.

Gordon, el hermano mayor del delantero de los Denver Nuggets, Aaron Gordon, estaba casado con su esposa, Angela. La pareja compartió tres hijos, Jayden, Zayne y Brody.

El exdelantero de los Philadelphia 76ers celebró el cumpleaños de Ángela en su última publicación de Instagram antes de su muerte. Bromeó acerca de que era su cumpleaños número 21.

Gordon publicó el 18 de febrero: “Pasé el día de ayer en el presente y sin publicar en las redes sociales… ¡¡¡Pero feliz cumpleaños bubba (ayer)!!! Los 21 grandes 😅 gracias por ser ustedes y aguantar mis locuras!! ¡¡Lo has estado matando y seguirás haciéndolo!! ¡¡¡Te amo!!! Saldremos a tomar tu primera copa ahora que finalmente no tienes edad para beber 😂😂”.

Gordon siempre celebraba el cumpleaños de Ángela en Instagram. Escribió el año anterior: “¡¡Feliz cumpleaños a ti mi amor!! Ha sido un año caótico (como siempre) 😂🤦🏽‍♂️ ¡pero siempre has estado ahí y siempre sacamos lo mejor de cualquier situación!

“¡Eres el mejor niño mamá de todos los tiempos! ¡Tenemos tres hermosos niños y una gran vida! ¡No puedo esperar a seguir haciendo más vida contigo porque eres increíble! Disfruta tu día amor”.

Drew Gordon jugó internacionalmente antes de retirarse del baloncesto en 2023

El delantero de 6 pies 9 pulgadas comenzó su carrera universitaria en UCLA antes de trasladarse a Nuevo México en 2010. Durante su último año, promedió 13,7 puntos, 11,1 rebotes y 1,2 asistencias, según KFAN Sports Radio. Obtuvo los honores del primer equipo All-MWC y ganó el premio MVP del torneo MWC.

Después de no ser reclutado en 2012, jugó internacionalmente antes de firmar con los Sixers en octubre de 2014. Apareció en nueve juegos. Durante su tiempo con el equipo de la G League, los Delaware Blue Coats, promedió 13,0 puntos por partido, según GTV Hoops.

Entre 2015 y 2023, Gordon jugó en Serbia, Cerdeña, Turquía, Francia, Lituania, Polonia, Ucrania y tres equipos diferentes en Rusia, informó ABC 7. Pasó su último año jugando en Japón con el Rizing Zephyr Fukuoka.

Anunció su retiro el 12 de julio de 2023. Publicó en X: “¡Gracias baloncesto por todo lo que me has dado! Les he dado todo a lo largo de los años, me retiraré el año de mi camiseta. ¡¡Gracias a todos los fans, amigos y familiares que me han apoyado a lo largo de mi viaje!! ¡El próximo capítulo es! Adiós 32, hola 33”.

Gordon agregó en Instagram: “¡Puedo alejarme del juego sabiendo que lo di todo! Saludos a los 33 y nuevos comienzos 🤘🏾🤘🏾”.

Gordon le dio crédito a su esposa por permanecer con él durante todos sus viajes. Publicó un mensaje de agradecimiento a Ángela en su primer aniversario de bodas en julio de 2020. “Maaaannnn escucha”, escribió en Instagram. “Hemos estado juntos alrededor del mundo… hemos estado juntos en las trincheras en las buenas y en las malas, en las buenas y en las malas. A lo largo de los años me has hecho un mejor hombre, has sido paciente.

“Me habéis enseñado a crecer y estaré eternamente agradecido de poder crecer juntos. Ahora que tenemos una fecha oficial para celebrarnos y no solo hacer conjeturas… ¡¡¡feliz 1 año mi amor!!!! Hemos estado juntos por mucho tiempo, pero ustedes, minas, minas… ¡¡apesta para ustedes!! 😝.”

Los tributos a Drew Gordon y su familia llenaron las redes sociales tras la noticia de su muerte

Gordon, que es cinco años mayor que Aaron, también tiene una hermana pequeña, Elyse. Toda la familia, incluidos sus padres, Ed y Shelly, pasaron la Navidad juntos el año pasado.

El mundo de la NBA lamentó la inesperada muerte de Gordon y los homenajes llegaron en las redes sociales. Spears publicó: “Descanse en paz para un gran hombre, padre, hermano, persona integral y jugador de baloncesto que viajó por el mundo jugando. Mis oraciones a su esposa, hijos y familia. Estoy muy feliz de estar en su presencia en abril en Portland. Te extrañaré hermano. Horribles noticias”.

Un fan publicó en X: “Lo soy. Conmocionado. Estoy tan desconsolado por la familia Gordon 😞💔. Que Drew Gordon descanse en paz 🙏🏽 Manteniendo a esa preciosa familia en mis pensamientos y oraciones. Estoy completamente en shock”.

Otra persona escribió: “Esta es una noticia desgarradora. Drew Gordon era un gran jugador de baloncesto. Me encantaba escuchar la cobertura de Lobos en la radio y escuchar su nombre. Era una verdadera leyenda del baloncesto de los Lobos. QEPD hermano”.

