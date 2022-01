‘Muchos’ equipos pagarían mucho dinero por escolta del Heat, según experto

Ha sido esa clase de año para Duncan Robinson, el escolta estrella del Heat que no ha hecho un muy buen trabajo de, ya saben, realizar lanzamientos. Justo cuando tuvo su mejor partido de la jóven temporada de la NBA, una muestra de 26 puntos contra los Wizards en la cual anotó 8 de 16 desde la línea de triple el pasado martes, Robinson se convirtió en otro caso de protocolo de COVID-19 para el Heat.

Tal como están las cosas, Robinson podría regresar a finales de esta semana, pero ha entrado al calendario 2022 con bajas estadísticas, con un promedio de 11,6 puntos y 3,0 rebotes en 28,5 minutos. Lo que es peor, está lanzando 38,0% desde el campo y 34,6% desde la línea de triple, algo por debajo del promedio de 34,9% de la NBA.





Duncan Robinson – 26 Pts, Season-High 8 Threes Highlight|Miami Heat vs Washington Wizards|2021.12.28 Duncan Robinson – 🔥 NBA 🔥 – 2021-2022 Season 35:32 Mins ➥ 26 Pts, 1 Reb, 1 Ast, 1 Stl, Season-High 8 3PT ( 9-17 FG, 8-16 3PT, 0-0 FT ) & 1 Charges Drawn 🔔 Subscribe channel & hit the bell! 🔔:is.gd/1dXWsJ​ ♊ LBRY & Backup : is.gd/lVn83O 👍 Like On Facebook : bit.ly/FB_Bllen​… 2021-12-29T12:23:22Z

Todo esto no dolería tanto de no ser porque Pat Riley y Co. acaban de extenderle a Robinson un generoso nuevo contrato por cinco años y $90 millones. Sus dificultades plantean el cuestionamiento: ¿Alguien más le hubiese pagado a Robinson un contrato de ese tipo si el Heat no lo hubiese convertido en una prioridad?

Al preguntarle cuántos equipos le hubiesen otorgado a Robinson ese tipo de contrato, de hecho, un miembro del equipo brindó una respuesta directa: “Muchos”.

Otros tiradores perimetrales obtuvieron contratos similares al de Robinson

Eso según el experimentado escritor especializado Ira Winderman, quien escribe para el Sun-Sentinel. En sus palabras:

Muchos, basado en cómo les fue a los jugadores libres Joe Harris, Davis Bertans, Bogdan Bogdanovic, y otros tiradores de élite un año atrás, cómo se les pagó como agentes libres. Así que suficiente con relitigar el contrato de cinco años de Duncan Robinson por $90 millones. Ese era el mercado. Es un contacto que aún podría resultar valioso y un contrato que es claramente movible de ser necesario.

Winderman está en lo cierto en cuanto a que el contrato de Robinson es comparable con el de otros grandes tiradores de la liga, a $18 millones al año. Harris obtuvo un contrato de $75 por cuatro años ($18,75 millones por año), Bertans uno por cinco años y $80 millones ($16 millones anuales) y Bogdanovic recibió uno por cuatro años y $72 millones ($18 millones al año).

Los Knicks son un equipo que seguramente hubiese estado dispuesto a pagar por Robinson. En cambio, le extendieron un contrato por cuatro años y $73 millones a Evan Fournier, por un total de $18,25 millones por año. Fournier y Robinson comenzaron la temporada con cifras muy similares por lo que puede decirse que Robinson hubiese obtenido prácticamente lo mismo por parte de New York.

Asimismo, cabe señalar que el último año del contrato de Robinson sólo está garantizado a medias. El Heat podría optar por salirse del trato y pagarle a Robinson un poco más de $9 millones ese año.

El contrato de Robinson es fácilmente negociable

Si bien en la actualidad el contrato es un hecho y mirarlo desde una óptica revisionista no tiene sentido, Winderman hace referencia a un punto que sí debería importarle al Heat y a los fanáticos del equipo de cara al futuro: Se trata de un contrato “decididamente negociable” para Miami.

Un contrato verdaderamente malo es aquel que es casi imposible mover en el mercado de pases, uno que sólo puede ser resuelto con una compra o alguna otra medida drástica. Hemos visto eso en los últimos años, con equipos que se comieron los tratos de jugadores de bajo rendimiento — Andre Drummond en Cleveland, LaMarcus Aldridge en San Antonio, Blake Griffin en Detroit, John Wall ahora en Houston.

Robinson no se encuentra en esa situación. Ha tenido dificultades con sus lanzamientos pero si el Heat fuese a tantear el terreno por un cambio por él, recibirían muchas ofertas. Pero no buscan deshacerse de Robinson por el momento.

