INFORME: La MLS busca bloquear salida de jugadores a sus selecciones

Las diferencias entre el fútbol estadounidense y le CONMEBOL han vuelto a salir a la luz después que múltiples equipos de la MLS decidieron bloquearle la salido a jugadores convocados a sus respectivas selecciones.

En el caso de los sudamericanos, ellos están alistándose para comenzar las eliminatorias mundialistas rumbo a Catar 2022.

La MLS envió una carta a las asociaciones sudamericanas indicando las razones en las que los jugadores no serán liberados y esto causó una controversia con la CONMEBOL y la liga, abriendo heridas que se han generado en los últimos años entre las dos entidades.

El periodista del New York Times, Tariq Panja, informó que la MLS ya le comunicó a las Federaciones de Perú y Paraguay sobre su posición respecto a los convocados: “MLS ha escrito hoy a Perú y Paraguay (y posiblemente a otras federaciones sudamericanas) diciendo que no liberará jugadores para las eliminatorias de octubre para la Copa del Mundo. Cada vez más feo”, publicó el periodista en su cuenta de Twitter.

Global football had shown a united front in the face of the coronovirus pandemic. That could end soon, with clubs and leagues set to revolt over October's international games. "A major shitstorm" is how one executive described the current situation.

— tariq panja (@tariqpanja) September 25, 2020