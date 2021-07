MLB: Trevor Bauer enfrenta acusaciones de agresión sexual

El lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Trevor Bauer, ha sido acusado de agresión sexual por parte de una mujer californiana de 27 años de edad. Los documentos judiciales obtenidos por Heavy revelan los detalles de sus acusaciones. La mujer obtuvo una orden de restricción temporal por parte de la corte del condado de Los Ángeles contra Bauer. Un documento de 85 páginas presentado por su abogado incluye detalles de sus acusaciones, junto con fotos de sus heridas faciales, capturas de pantalla de mensajes de texto que intercambió con Bauer e informes médicos. Los extractos y detalles de la presentación judicial se pueden ver más adelante en esta noticia

Las acusaciones contra Bauer fueron reportadas por primera vez el 29 de junio de 2021 por TMZ Sports y The Athletic obtuvo por primera vez los documentos del caso el 30 de junio. La identidad de la mujer no será mencionada. La orden de restricción se presentó el 28 de junio. Bauer no enfrenta actualmente cargos criminales, pero el Departamento de Policía de Pasadena está investigando el caso, según TMZ. Bauer, a través de sus abogados, ha negado haber actuado mal.

En un documento de 67 páginas presentado por la mujer, ella acusa a Bauer de agredirla en dos ocasiones durante lo que comenzó como sexo consensual. Los incidentes ocurrieron el 21 de abril de 2021 y el 15 de mayo de 2021 en la casa de Bauer en Pasadena, según documentos judiciales. La mujer dijo que conoció a Bauer en Instagram después de que él le envió un mensaje directo cuando ella lo etiquetó en una historia en el sitio de redes sociales mientras miraba uno de sus juegos. El teniente de la policía de Pasadena, Bill Grisafe, dijo a The Athletic: “Nos notificaron el 16 de mayo o alrededor de esa fecha y fue entonces cuando comenzamos a investigar la acusación. Es una investigación en curso”.

Los abogados de Bauer tendrán la oportunidad de defenderlo contra las acusaciones hechas en el documento presentado por los abogados de la mujer durante una audiencia judicial el 23 de julio. El proceso de orden de restricción temporal no brinda a Bauer la oportunidad de responder a las acusaciones. La declaración de la mujer está firmada por ella bajo pena de perjurio, pero las acusaciones no se corroboran y sus declaraciones se toman al pie de la letra a la espera de la audiencia formal. Sus abogados dijeron que planean participar en la audiencia en la corte del condado de Los Ángeles.

Marc Garelick, el abogado del acusador, dijo a TMZ en un comunicado: “[El acusador] buscó y obtuvo una orden de protección del tribunal contra el Sr. Trevor Bauer, en virtud de la Ley de Prevención de la Violencia Doméstica. La orden es el resultado de un asalto reciente que tuvo lugar a manos del Sr. Bauer donde [el acusador] sufrió severos dolores físicos y emocionales. Nuestro objetivo es evitar que el Sr. Bauer se comunique con nuestro cliente de cualquier manera posible. Anticipamos que habrá una acción criminal contra el Sr. Bauer, y esperamos que las autoridades tomen en serio las acusaciones y el caso de nuestro cliente”.

ADVERTENCIA: Este artículo contiene descripciones gráficas de acusaciones de agresión sexual. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, comuníquese con la línea directa de RAINN: 800-656-HOPE o visite RAINN.org o llame a la Línea Nacional de Violencia Doméstica al 1-800-799-7233.

La mujer dijo que durante el encuentro sexual la primera noche en que conoció a Bauer “se volvieron un poco agresivos” y le metió los dedos en la garganta antes de asfixiarla inconscientemente con su propio cabello

La mujer dice en su declaración presentada como parte de la solicitud de orden de restricción temporal que es una residente de San Diego, de 27 años de edad y mientras veía el partido de los Padres de San Diego contra los Dodgers de Los Ángeles el 18 de abril de 2021, en en su casa, publicó una historia de Instagram etiquetando la cuenta de Bauer. Esa noche era titular para los Dodgers. Ella dijo que nunca había conocido o hablado con Bauer anteriormente y no lo etiquetó esperando que él la contactara, a pesar de que sabía que le enviaría una notificación. Ella escribió: “Soy una fanática del béisbol y, a menudo, etiqueto a diferentes jugadores, al igual que lo hacen otros fanáticos”.

La mujer dijo que Bauer respondió a su historia de Instagram a través de un mensaje directo después del juego y los dos comenzaron a intercambiar mensajes durante los próximos días, hablando de béisbol y “usando la metáfora del béisbol, hablamos de pasar el rato”. La invitó a visitar su casa en Pasadena el 21 de abril, según documentos judiciales. Ella escribió:

El 21 de abril de 2021, conduje desde mi casa en San Diego a Los Ángeles para encontrarme con Trevor. Llegué a su casa aproximadamente a las 9:30 p.m. Fuimos a su sala de estar de la planta baja y hablamos durante un par de horas. Tuvimos una conversación muy agradable, durante la cual nos conocimos. Hablamos de béisbol y recuerdos de la infancia. Fui muy abierta y honesta con Trevor.

Ella dijo que alrededor de las 2:00 a.m. Bauer la invitó a dormir en su habitación y se ofreció a dejarla dormir en su cama con él. Comenzaron a abrazarse y besarse y eso los llevó a tener relaciones sexuales, dijo. La mujer escribió:

Se volvió un poco agresivo durante el sexo cuando comenzó a agarrarme, moviendo mi cuerpo y tirando de mi cabello. Me preguntó: ‘¿Qué te gusta?’. Al notar que prefería ser agresivo, le dije que estaba bien ser ‘un poco rudo’. Le pregunté qué le gustaba y él respondió: ‘Más rudo que tú’. El encuentro seguía siendo consensuado y no amenazante en este momento. Luego me preguntó si alguna vez me habían ahogado durante el sexo. Le respondí que sí, lo que significa que él puso sus manos alrededor de mi cuello y aplicó una ligera presión. Seguimos teniendo sexo. Trevor luego comenzó a poner sus dedos en mi garganta de una manera agresiva. Tuve que pedirle que se detuviera. Se detuvo, pero luego, sin preguntarme ni decirme de antemano, envolvió mi cabello alrededor de mi cuello y me estranguló. Perdí el conocimiento.

La mujer dijo que no sabía exactamente cuánto tiempo estuvo inconsciente. Ella dijo: “Me desperté boca abajo en la cama desorientada. Comencé a darme cuenta de que estaba teniendo sexo anal conmigo, lo cual nunca le comuniqué que quería ni consentí. Fue extremadamente doloroso. Al principio, todavía estaba desorientada y no podía hablar. Tan pronto como pude, dije: “¿Podemos detenernos?”, Y él lo hizo de inmediato. Luego me abrazó con mucha fuerza mientras. Creo que se dio cuenta de que estaba conmocionada”.

La mujer dijo que Bauer intentó “reiniciar el sexo” aproximadamente un minuto después, pero ella se resistió porque se sentía enferma por perder el conocimiento y tenía dolor. Ella dijo que él continuó tocándola y besándola y preguntando “¿estás bien?” mientras “continúa intentando seguir teniendo relaciones. … Su preocupación parecía falsa, manipuladora y falsa”. Ella escribió:

Esto continuó durante aproximadamente 15 minutos. Trevor luego me hizo rodar sobre mi espalda y comenzó a besarme. Procedimos a reanudar el sexo vaginal durante aproximadamente cinco minutos. Después de que dejamos de tener relaciones sexuales, me levanté para ir al baño. Noté que estaba sangrando por el ano y apenas podía caminar. Todavía estaba conmocionada y extremadamente cansada. Trevor parecía que se iba a dormir, así que decidí irme a dormir a la cama de Trevor. En mi estado en ese momento, no pensé que Trevor fuera una amenaza para hacer algo en contra de mi voluntad durante el resto de la noche.

La mujer dijo que cuando se despertaron a la mañana siguiente, Bauer bromeó: “¿Te sientes un poco adolorida esta mañana?” Ella escribió: “Fue difícil para mí hablar porque me sorprendió que él se riera del asunto y bromeara con esto. Le dije que estaba muy adolorida y que no disfruté cuando comenzó el sexo anal. Parecía ser comprensivo. Me fui aproximadamente una hora después”.

La mujer dice que Bauer volvió a asfixiarla y, cuando se despertó desorientada, le dio un puñetazo en la cara, le abrió el labio y repitió “Estás a salvo, estoy aquí”. Estás seguro’

La mujer dice que ella y Bauer continuaron comunicándose en Instagram y por mensaje de texto durante las próximas semanas. Ella dijo que discutieron temas como el béisbol, su nuevo trabajo y cosas de “naturaleza sexual”. La invitó a su casa el 15 de mayo y ella llegó alrededor de la medianoche del 16 de mayo, según documentos judiciales. Dijo que Bauer había lanzado en el juego de los Dodgers esa noche y se desempeñó bien y “estaba de un humor muy feliz y emocionado”.

Ella dijo que después de ponerse al día durante un par de horas, comenzaron a besarse alrededor de las 2:00 a.m. y ella accedió a ir a su habitación. Ella escribió:

Empezamos a tener sexo. Me pidió que aceptara una palabra de seguridad. No estaba segura de si estaba bromeando o no, así que hice una broma para aliviar la situación y respondí, “problemas de papá”. Ambos nos reímos. Luego me preguntó en un tono serio: “¿Qué está fuera de los límites?” Le dije que no me metiera los dedos en la garganta. Dadas nuestras comunicaciones la mañana siguiente al encuentro anterior, pensé que era obvio que no querría tener sexo anal. Acepté tener relaciones sexuales consensuadas; sin embargo, no estuve de acuerdo ni consintí en lo que hizo a continuación. No acepté ser agredida sexualmente.

Ella dijo que aproximadamente a los cinco minutos de tener relaciones sexuales, Bauer la ahogó con su cabello nuevamente:

Me desperté extremadamente desorientada. Estaba tan desorientada que no recordaba dónde estaba o con quién había estado antes de perder el conocimiento. No pude hablar ni mover mi cuerpo. Mientras trataba de recuperar la conciencia por completo, Trevor me puso de espaldas. Mi cabeza estaba vuelta hacia la izquierda, de modo que el lado derecho de mi cara estaba en la cama. Volvió a tener sexo conmigo de nuevo y luego Trevor comenzó a golpearme la cara. Este fue el primer golpe que sentí, pero es muy posible que Trevor ya me hubiera estado golpeando el lado derecho de mi cara mientras yo estaba inconsciente.

La mujer dijo que Bauer la golpeó con un “puño cerrado en el lado izquierdo de mi mandíbula, el lado izquierdo de mi cabeza y ambos pómulos” y dijo que lo recuerda vívidamente y que fue “extremadamente sorprendente y doloroso”. Dijo que estaba “congelada y aterrorizada” y que “no podía hablar ni moverse”, cuando Bauer la golpeó varias veces y comenzó a asfixiarla con el cabello nuevamente, lo que la hizo perder el conocimiento nuevamente. Ella escribió:

Recuperé la conciencia aún más desorientada. Tenía un dolor terrible detrás de mis dos oídos. Sentí el sabor de la sangre en la boca y sentí que tenía el labio abierto. Me dolía todo el cuerpo y ni siquiera podía decir si estaba teniendo sexo conmigo. Entonces recuerdo que me puso de espaldas de nuevo. Me di cuenta de que ya no teníamos relaciones sexuales. Abrió mis piernas para exponer mi vagina y comenzó a golpearme repetidamente en la vagina. Estaba llorando y temblando. Luego repitió una y otra vez: “Estás a salvo, yo estoy aquí. Estás a salvo’. No podía dejar de llorar y temblar, y no podía hablar, así que movió mi cuerpo de nuevo poniéndome boca abajo, moviendo mis brazos por encima de mí. Comenzó a pegarme en la espalda. Luego me susurró: “Nunca te haría esas cosas si no fuera sexualmente”. Seguí llorando y temblando mientras me rascaba la espalda. Seguía repitiendo: “Háblame. ¿Puedes hablar conmigo? Tenía miedo de que me lastimara si no decía algo. Finalmente pude dejar de llorar. Cuando finalmente pude hablar, le dije: “Creo que mi cuerpo está teniendo una respuesta al trauma”. Luego me preguntó: “¿Te han golpeado antes?”, A lo que respondí que no. Luego me dijo que se iba a duchar y le respondí “está bien”.

Ella dijo que después de que él se duchara, él la ayudó a meterse en la ducha para enjuagarse porque no podía caminar sola. Dijo que sentía “un dolor extremo” y tenía “náuseas y mareos”. Ella dijo que él le dijo que vio un “par de verdugones” en ella y dijo “Necesito tener más cuidado donde te golpeé. También te di un puñetazo en el trasero mientras estabas inconsciente, por lo que es posible que tengas un moretón allí”.

Dijo que quería irse y regresar a casa, pero estaba “en estado de shock” y no creía poder hacerlo. Entonces ella dijo que se fue a la cama y se despertó a las 8:30 a.m. y salió de la casa.

La mujer dice que fue al hospital el día después del segundo incidente y los informes muestran que tenía un “trauma significativo en la cabeza y la cara” y “signos de” fractura de cráneo basilar”

La mujer escribió en su expediente judicial: “Manejé a casa en San Diego. Seguí en estado de shock, horrorizada y avergonzada. Cuando llegué a casa, me fui a dormir. Me desperté el lunes por la mañana y tenía aún más dolor que la noche anterior. Tenía dos ojos negros y una mandíbula y pómulos completamente hinchados. Tenía más de diez rasguños de color rojo oscuro y costras de las uñas en el lado derecho de mi cara que cubrían toda la mejilla y la barbilla. La mitad inferior de mis encías izquierdas estaba amoratada. Tenía un gran bulto en la parte superior izquierda de mi cabeza. Mi labio superior estaba abierto y formando costras y tenía un moretón oscuro que cubría la mitad izquierda de mi labio inferior. Tenía moretones negros severos en la parte superior de mi vagina y múltiples moretones en la parte derecha de mi trasero”.

Ella dijo que “vomitó violentamente durante todo el día y tenía fuertes dolores de cabeza”. Se puso en contacto con amigos y decidió ir a la sala de emergencias esa noche, dijo en el comunicado. La llevaron para una tomografía computarizada de su cerebro, cara y cuello y le contó al personal del hospital lo que sucedió, según su declaración.

La mujer dijo que dos agentes de la policía de San Diego hablaron con ella en el hospital y que ella “intentó restar importancia a lo que ocurrió en nuestra preocupación por mi privacidad ya lo que podrían llevar mis declaraciones. Informé al personal médico que mis lesiones eran el resultado de “sexo rudo”. Admití que me “ahogaban” y que Trevor era violento durante el sexo. Les dije que no quería presentar cargos”.

Ella agregó: “Les dije que el encuentro sexual fue con un jugador de béisbol, pero no les proporcioné específicamente el nombre de Trevor en este momento. Tenía miedo de las repercusiones tanto en el ojo público como en mi propia vida personal. Tenía miedo de lo que haría Trevor si se enterara. Sigo con miedo de que Travor me encuentre y me haga daño por ir al hospital”.

Los informes médicos adjuntos a la presentación judicial confirman que le diagnosticaron una lesión aguda en la cabeza y que había denunciado agresión por estrangulamiento manual. Los informes señalan que ella “sufrió un traumatismo craneal y facial significativo” y “signos de fractura basilar del cráneo”. Según John Hopkins Medicine, una fractura de cráneo basilar, “es el tipo más grave de fractura de cráneo e implica una fractura en el hueso en la base del cráneo. Los pacientes con este tipo de fractura suelen tener hematomas alrededor de los ojos y detrás de la oreja”.

Dijo que la llevaron a otro hospital y le hicieron un examen del Equipo de Respuesta a la Agresión Sexual (SART). También fue entrevistada por dos detectives de la policía de Pasadena en su casa el 18 de mayo, según documentos judiciales.

Las fotos de la acusadora adjuntas al expediente judicial que vio Heavy muestran marcas rojas y hematomas debajo de ambos ojos, que se describen en los informes médicos como “ojos de mapache” y cortes ensangrentados en los labios. Otra foto muestra rasguños y marcas en un costado de su rostro.

El 21 de mayo, fue al Departamento de Policía de Pasadena y grabó una llamada telefónica con Bauer a petición de los investigadores. Ella escribió: “Desde que ocurrió el incidente, Trevor me había estado enviando mensajes sin parar de preguntarme si estaba bien”. Ella escribió en su archivo:

Para no parecer un guión, comencé la conversación con Trevor preguntándole sobre el juego de béisbol de la noche anterior. Después de que Trevor me preguntó qué pasaba, seguí el guión de los detectives y le pregunté: “¿Qué me hiciste cuando estaba inconsciente?”. Solo admitió haberme golpeado el trasero repetidamente. Cuando dije que ‘No pedí que me golpearan’ y que ‘Esto no fue gratis para todos’, Trevor intentó cambiar el tema de él golpeándome y dijo ‘Estaba tratando de seguir tu ejemplo’. Al final de la llamada telefónica, siguiendo las instrucciones de la policía, dije “Gracias por reconocer lo que me hiciste”. Trevor lo reconoció y me preguntó cómo podíamos seguir adelante y me preguntó si aún podía comunicarse. Le dije que podía porque no sabía si la policía aún necesitaba recoger más mensajes suyos como prueba.

Ella dijo que después de la llamada telefónica, Bauer le envió un mensaje de texto y la llamó sin parar durante aproximadamente dos semanas. Dijo que le dijo que había visto a un médico y que le habían dicho que los moretones y la hinchazón de la cara y la mandíbula desaparecerían en aproximadamente una semana. Ella dijo que Bauer le dijo: “Me siento tan mal por lo que pasó. Ojalá pudiera estar allí contigo durante todo el proceso”.

Ella dijo que la llamó el 17 de mayo y le dejó un mensaje de voz diciendo que estaba preocupado por ella y que quería que ella lo llamara. Ella escribió: “Sus mensajes de texto incluían decirme cuánto se preocupa por mí, que no quería verme sufriendo y se ofreció a ayudarme económicamente porque no podía trabajar debido a mis lesiones. Incluso se ofreció a enviar comestibles a mi casa. Mantuve 17 mensajes breves, respondiendo ‘no’ a sus preguntas”.

La mujer dijo en su declaración que esperaba para presentar una solicitud de orden de restricción porque quería ver cómo procedía la investigación criminal. Ella escribió:

Me preocupa profundamente que no se haya realizado ningún arresto ni se hayan presentado cargos. Me siento aislada al tener que responder a los mensajes de texto de Trevor y sufro un estrés y una ansiedad extrema cuando me envía mensajes. Tengo miedo. No le he pedido que deje de contactarme porque temo lo que hará. Uno de los últimos mensajes que le envié fue: “Agradezco todos sus ofrecimientos de ayuda, pero la mejor manera de ayudarme es nunca haciéndole eso a nadie más de nuevo’. A esto, Trevor respondió: ‘Nunca lo haría. hacer cualquier cosa para lastimar a alguien. Eso te incluye a ti’. Me aterroriza que vuelva a invitarme a su casa o cómo responderá si digo que no. Quiero que Trevor deje de contactarme, por completo, debo asegurarme de que no venga a mi casa, ni a ningún lugar cerca de mí. No quiero que nadie me contacte en su nombre. He sufrido daños físicos y he sufrido un trauma. Me han diagnosticado trastorno de estrés postraumático y sufro un trauma severo. No puedo dormir ni comer. Tengo miedo constante. Estoy muy deprimida y me siento aislada y sola. Estoy absolutamente aterrorizada de lo que sucederá cuando todo esto se haga público porque él es una gran figura pública. Trevor tiene un gran número de seguidores leales que temo que me amenacen y recurran a los ataques a las redes sociales. Me preocupa mi seguridad.

La mujer dijo en su declaración: “Tengo la intención de cumplir con todo lo que se me solicite en relación con el proceso penal. A medida que el impacto ha pasado, reconozco la seriedad de la agresión sexual que sufrí. No quiero que Trevor haga pasar a nadie más por lo que yo sufrí”.

Los abogados de Bauer dicen que los mensajes de texto muestran que el acusador envió mensajes de texto a Bauer hablando de que él la abofeteó y dijo que le gustaba cuando la “estranguló”

En una declaración obtenida por Heavy, el agente de Bauer, Jon Fetterolf, dijo: “Sr. Bauer tuvo una relación sexual breve y totalmente consensuada iniciada por [la mujer] a partir de abril de 2021. Tenemos mensajes que muestran a [la mujer] pidiendo repetidamente encuentros sexuales ‘rudos’ que implican solicitudes para ser ‘estrangulada’ y abofeteada. En ambos encuentros, [la mujer] condujo desde San Diego hasta la residencia del Sr. Bauer en Pasadena, California, donde pasó a dictar lo que quería de él sexualmente y él hizo lo que se le pidió. Después de cada una de sus dos únicas reuniones con el Sr. Bauer, [la mujer] pasó la noche y se fue sin incidentes, sin dejar de enviar mensajes al Sr. Bauer con bromas amistosas y coquetas. En los días posteriores a su segundo y último encuentro, [la mujer] compartió fotos de sí misma e indicó que había buscado atención médica por una conmoción cerebral. El Sr. Bauer respondió con preocupación y confusión, y [la mujer] no estaba enojada”.

Fetterolf agregó: “Sr. Bauer y [la mujer] no han mantenido correspondencia en más de un mes y no se han visto en más de seis semanas. Su base para presentar una orden de protección es inexistente, fraudulenta y omite deliberadamente hechos clave, información y sus propias comunicaciones relevantes. Cualquier alegación de que los encuentros de la pareja no fueron 100% consensuados carecen de fundamento, son difamatorios y serán refutadas en toda la extensión de la ley”.

Bryan Freedman, abogado del acusador, dijo en un comunicado a Heavy el 30 de junio: “Sin entrar en detalles para beneficio tanto de mi cliente como del Sr. Bauer, las imágenes que evidencian el abuso sin consentimiento no mienten. Cualquier sugerencia de que ella no fue víctima de agresión no solo es falsa y difamatoria, sino que, de hecho, perpetúa el abuso. Nuestro cliente realmente quiere que el Sr. Bauer participe en un proceso terapéutico médicamente apropiado donde pueda recibir el tratamiento que necesita para nunca volver a actuar de esta manera. Si él está dispuesto a participar de manera significativa en un proceso dirigido por los profesionales apropiados, será de gran ayuda para que ella se sienta segura y resuelva este asunto. Pero, a pesar de todo, ella no puede permitir que esto le suceda sin saberlo a nadie más”.

Major League Baseball está investigando las acusaciones, según ESPN. Los Dodgers le dijeron a ESPN en un comunicado el 29 de junio que el equipo “se enteró de las acusaciones contra Trevor Bauer a última hora de esta tarde y se puso en contacto de inmediato con las Grandes Ligas de Béisbol, que se encargarán del asunto. Los Dodgers se toman muy en serio las acusaciones de esta naturaleza, pero no harán más comentarios en este momento “. Bauer ganó el premio Cy Young de la Liga Nacional con los Rojos de Cincinnati como el mejor lanzador de la liga en 2020 y firmó un contrato de tres años con Los Ángeles por valor de 102 millones de dólares en la temporada baja. Bauer está programado para lanzar el domingo 4 de julio contra los Nacionales en Washington, D.C.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Tormenta tropical ‘Elsa’ se forma en el Atlántico