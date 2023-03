MLB 2023: ¿Cómo ver los juegos de los Tigres de Detroit?

La sequía de postemporada de los Tigres de Detroit continuó la temporada pasada, y después de una temporada baja mayormente tranquila en el primer año de Scott Harris como presidente de operaciones de béisbol, se espera más de lo mismo en 2023.

Heavy puede ganar una comisión de afiliado si se registra a través de un enlace en esta página

La mayoría de los juegos de los Tigres de Detroit de esta temporada serán televisados localmente en Bally Sports Ohio, mientras que otros pueden ser televisados a nivel nacional en MLB Network (esos también estarán en Bally Sports Ohio), ESPN, ESPN2, Fox o FS1. Una pareja puede no ser televisada y transmitir en YouTube, Apple TV+, Peacock TV o ESPN+.

Si no tiene cable y quiere ver a los Tigres de Detroit, puede ver una transmisión en vivo de todos los juegos de los Tigres de Detroit televisados en FuboTV o DirecTV Stream, que incluyen Bally Sports South y Southeast y vienen con una prueba gratuita.

Aquí hay un resumen completo de esas opciones, así como algunas formas para que los espectadores fuera del mercado vean los juegos de los Tigres de Detroit en vivo en línea sin cable en 2023:

Ver los juegos si estás en el mercado de los Tigres de Detroit

Puede ver una transmisión en vivo de Bally Sports South, Bally Sports Southwest, ESPN, ESPN2, Fox, FS1, MLB Network y más de 100 canales de televisión en vivo en FuboTV. Deberá incluir el complemento “Sports Plus” para MLB Network, pero puede incluir los complementos que desee con su prueba gratuita de siete días:

Una vez que se haya registrado en FuboTV, puede ver los juegos de los Tigres de Detroit en vivo en la aplicación FuboTV o en el sitio web de FuboTV.

Los dispositivos compatibles con la aplicación FuboTV incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

DirecTV Stream tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. ESPN, ESPN2, Fox y FS1 están incluidos en cada uno, mientras que Bally Sports South, Bally Sports Southeast y MLB Network están en “Elección” y más, pero puede elegir cualquier paquete y los complementos que desee con su cincos días de prueba:

Una vez que se haya registrado en DirecTV Stream, puede ver los juegos de los Tigres de Detroit en vivo en la aplicación DirecTV Stream o en el sitio web de DirecTV Stream.

Los dispositivos compatibles con la aplicación DirecTV Stream incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

Ver los juegos si estás fuera del mercado de los Tigres de Detroit

Los suscriptores de Amazon Prime (Prime viene con una prueba gratuita de 30 días) pueden ver todos los juegos de la MLB televisados fuera del mercado y no nacionales a través de Prime Channels.

El canal MLB.TV cuesta $24.99 por mes para ver todos los juegos fuera del mercado (“All Team Pass”) o $129.99 por año solo para ver los juegos de los Braves fuera del mercado (“Single Team Pass”), pero cualquiera de las opciones viene con una prueba gratuita de siete días:

Una vez que se haya registrado en el canal Prime MLB.TV, los espectadores fuera del mercado pueden ver los juegos de los Tigres de Detroit en vivo en la aplicación Prime Video o en el sitio web de Amazon.

Los dispositivos compatibles con la aplicación Prime Video incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, varios televisores inteligentes, Xiaomi, Echo Show o Echo Spot, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

En última instancia, esto es lo mismo que la opción de Amazon Prime anterior, solo que verá los juegos en las plataformas digitales de MLB en lugar de las de Amazon.

Puede ver todos los juegos de la MLB televisados fuera del mercado y fuera del mercado a través de MLB.TV. Cuesta $24.99 por mes o $149.99 por año para ver todos los juegos fuera del mercado, o $129.99 por año solo para ver los juegos de los Tigres de Detroit fuera del mercado. Las opciones mensuales y anuales para todo el equipo incluyen una prueba gratuita de siete días (la opción para un solo equipo no):

Una vez registrados en MLB.TV, los espectadores fuera del mercado pueden ver los juegos de los Tigres de Detroit en vivo en la aplicación MLB TV o en el sitio web de MLB.TV.

Los dispositivos compatibles con la aplicación MLB TV incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, PlayStation 4, varios Smart TV, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o Android.

Esta no será una opción para ver muchos juegos de los Tigres de Detroit, pero si está buscando una forma económica de ver un juego aleatorio de la MLB todos los días, ESPN+ incluye al menos un juego fuera del mercado todos los días durante el temporada regular:

Además de un juego de la MLB en vivo todos los días, ESPN+ también tiene docenas de otros deportes en vivo, cada documental de 30 por 30 y contenido original adicional (tanto en video como escrito) por $9.99 al mes o $99.99 al año (o $13.99 al mes por un paquete de los tres de ESPN+, Disney+ y Hulu).

Una vez registrados en ESPN+, los espectadores fuera del mercado pueden ver un partido diario de la MLB en vivo en la aplicación ESPN o ESPN.com.

Los dispositivos compatibles con la aplicación de ESPN incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, PlayStation 4 o 5, Xbox One o Series X/S, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield ), Samsung Smart TV, Oculus Go, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

Previa de la temporada de los Tigres de Detroit 2023

Los Tigres buscan su primera temporada ganadora desde 2016. Después de tener marca de 77-85 en 2021, Detroit dio un paso atrás la temporada pasada y terminó con una marca de 66-96. El exgerente general Alex Avila fue reemplazado esta temporada baja por Scott Harris, y el equipo también hizo varios cambios en su alineación.

Las nuevas incorporaciones notables incluyen al campocorto Nick Maton, quien bateó .250 con cinco jonrones y 17 carreras impulsadas en 34 juegos (72 turnos al bate) con los Filis de Filadelfia el año pasado y el jardinero Matt Vierling, junto con los lanzadores Michael Lorenzen y Matthew Boyd, quienes debería tener en cuenta la rotación inicial de Detroit.

Un jugador que ha golpeado fuerte la pelota hasta ahora durante los entrenamientos de primavera es el primera base Spencer Torkelson, quien bateó .203 y ocho jonrones en su primera temporada en las Grandes Ligas el año pasado.

“No creo que seamos un gran equipo de jonrones, pero creo que podemos ser un equipo mejor, más selectivo y hacer daño en los lanzamientos que elijamos”, dijo el manager de los Tigres, A.J. Hinch le dijo a 97.1 The Ticket. “Alguien que no ha jonroneado mucho pero que lo ha estado haciendo es Spencer Torkelson. Está aplastando la pelota. Incluso al principio de los conteos, está recibiendo buenos lanzamientos para batear y bateando la pelota a más de 100 millas por hora muy, muy a menudo. No siempre se traduce en jonrones, pero creo que son subproductos de un buen enfoque”.

Esta temporada también marcará el último año para el veterano DH de los Tigres, Miguel Cabrera, quien anunció su retiro pendiente después del final de la temporada pasada. El jugador de 39 años, que ha estado con los Tigres desde la temporada 2008, dice que ese sigue siendo el plan.

“Mi cuerpo ciertamente me dice que este podría ser el momento adecuado para terminar mi carrera”, dijo Cabrera a ESPN el 17 de marzo. “Estoy realmente agradecido por todo lo que he podido vivir y lograr en el campo de béisbol. Pero es hora de irse. … Espero que las cosas vayan bien este año con los Tigres de Detroit y que pueda realmente jugar duro, mantenerme saludable y tener una gran temporada. Mi único objetivo este año es permanecer en el campo tantos juegos como sea posible y, lo más importante, ayudar a Detroit a ganar. Así es como quiero terminar mi carrera”.

