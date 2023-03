MLB 2023: ¿Cómo ver los juegos de los Astros de Houston?

Los Astros de Houston han estado en la Serie Mundial los últimos dos años, perdiendo en 2021 pero ganando en 2022, y buscan repetir ese éxito en 2023.

La mayoría de los juegos de los Astros de Houston de esta temporada serán televisados localmente en Bally Sports Ohio, mientras que otros pueden ser televisados a nivel nacional en MLB Network (esos también estarán en Bally Sports Ohio), ESPN, ESPN2, Fox o FS1. Una pareja puede no ser televisada y transmitir en YouTube, Apple TV+, Peacock TV o ESPN+.

Si no tiene cable y quiere ver a los Astros de Houston, puede ver una transmisión en vivo de todos los juegos de los Astros de Houston televisados en FuboTV o DirecTV Stream, que incluyen Bally Sports South y Southeast y vienen con una prueba gratuita.

Aquí hay un resumen completo de esas opciones, así como algunas formas para que los espectadores fuera del mercado vean los juegos de los Astros de Houston en vivo en línea sin cable en 2023:

Ver los juegos si estás en el mercado de los Astros de Houston

Puede ver una transmisión en vivo de Bally Sports South, Bally Sports Southwest, ESPN, ESPN2, Fox, FS1, MLB Network y más de 100 canales de televisión en vivo en FuboTV. Deberá incluir el complemento “Sports Plus” para MLB Network, pero puede incluir los complementos que desee con su prueba gratuita de siete días:

Una vez que se haya registrado en FuboTV, puede ver los juegos de los Astros de Houston en vivo en la aplicación FuboTV o en el sitio web de FuboTV.

Los dispositivos compatibles con la aplicación FuboTV incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

DirecTV Stream tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. ESPN, ESPN2, Fox y FS1 están incluidos en cada uno, mientras que Bally Sports South, Bally Sports Southeast y MLB Network están en “Elección” y más, pero puede elegir cualquier paquete y los complementos que desee con su cincos días de prueba:

Una vez que se haya registrado en DirecTV Stream, puede ver los juegos de los Astros de Houston en vivo en la aplicación DirecTV Stream o en el sitio web de DirecTV Stream.

Los dispositivos compatibles con la aplicación DirecTV Stream incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

Ver los juegos si estás fuera del mercado de los Astros de Houston

Los suscriptores de Amazon Prime (Prime viene con una prueba gratuita de 30 días) pueden ver todos los juegos de la MLB televisados fuera del mercado y no nacionales a través de Prime Channels.

El canal MLB.TV cuesta $24.99 por mes para ver todos los juegos fuera del mercado (“All Team Pass”) o $129.99 por año solo para ver los juegos de los Braves fuera del mercado (“Single Team Pass”), pero cualquiera de las opciones viene con una prueba gratuita de siete días:

Una vez que se haya registrado en el canal Prime MLB.TV, los espectadores fuera del mercado pueden ver los juegos de los Astros de Houston en vivo en la aplicación Prime Video o en el sitio web de Amazon.

Los dispositivos compatibles con la aplicación Prime Video incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, varios televisores inteligentes, Xiaomi, Echo Show o Echo Spot, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

En última instancia, esto es lo mismo que la opción de Amazon Prime anterior, solo que verá los juegos en las plataformas digitales de MLB en lugar de las de Amazon.

Puede ver todos los juegos de la MLB televisados fuera del mercado y fuera del mercado a través de MLB.TV. Cuesta $24.99 por mes o $149.99 por año para ver todos los juegos fuera del mercado, o $129.99 por año solo para ver los juegos de los Astros de Houston fuera del mercado. Las opciones mensuales y anuales para todo el equipo incluyen una prueba gratuita de siete días (la opción para un solo equipo no):

Una vez registrados en MLB.TV, los espectadores fuera del mercado pueden ver los juegos de los Astros de Houston en vivo en la aplicación MLB TV o en el sitio web de MLB.TV.

Los dispositivos compatibles con la aplicación MLB TV incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, PlayStation 4, varios Smart TV, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o Android.

Esta no será una opción para ver muchos juegos de los Astros de Houston, pero si está buscando una forma económica de ver un juego aleatorio de la MLB todos los días, ESPN+ incluye al menos un juego fuera del mercado todos los días durante el temporada regular:

Además de un juego de la MLB en vivo todos los días, ESPN+ también tiene docenas de otros deportes en vivo, cada documental de 30 por 30 y contenido original adicional (tanto en video como escrito) por $9.99 al mes o $99.99 al año (o $13.99 al mes por un paquete de los tres de ESPN+, Disney+ y Hulu).

Una vez registrados en ESPN+, los espectadores fuera del mercado pueden ver un partido diario de la MLB en vivo en la aplicación ESPN o ESPN.com.

Los dispositivos compatibles con la aplicación de ESPN incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, PlayStation 4 o 5, Xbox One o Series X/S, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield ), Samsung Smart TV, Oculus Go, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

Previa de la temporada de los Astros de Houston 2023

Los Astros de Houston ganaron la División Oeste de la Liga Americana en 2021 con 95 victorias, luego perdieron en la Serie Mundial en 2021 ante los Bravos de Atlanta. Se recuperaron a lo grande en 2022, obteniendo 106 victorias en su camino hacia un título de Serie Mundial sobre los Filis de Filadelfia. Fue el segundo título de los Astros en los últimos cinco años y el cuarto banderín de la Liga Americana en el mismo lapso de tiempo.

En 2023, obviamente buscan aprovechar esas grandes temporadas y repetir como campeones de la Serie Mundial. En la temporada baja después de que terminó la temporada 2022, perdieron al primera base Yuli Gurriel, al lanzador Justin Verlander, al campocorto Aledmys Díaz y a varios otros jugadores fuera de la lista. Pero agregaron al primera base José Abreu y cambiaron al jardinero Bligh Madris de los Tigres de Detroit.

En una entrevista en los entrenamientos de primavera, el mánager Dusty Baker le dijo a CW39 Houston que el trabajo conjunto entre el bullpen y los lanzadores abridores será clave este año.

“Volveré a lo que dijo Yogi Berra: si no tienes un bullpen, no tienes nada. Quiero decir, especialmente en el béisbol moderno, el bullpen es la clave. Pero debe tener el personal de abridores para no sobrecargar su bullpen, que es una de las razones por las que trabajan de la mano, que es una de las razones por las que tuvimos el mejor bullpen es que no estaban sobrecargados de trabajo porque nuestros abridores trabajaron más entradas que nadie en el béisbol. ”, dijo Baker, y agregó: “Al principio de la temporada, su bullpen hace mucho del trabajo porque sus abridores no están realmente preparados para llegar tan profundo y luego, con suerte, en el medio, los abridores retoman sus entradas”.

Continuó hablando sobre la alineación y dijo: “Vamos a tratar de presentar el mejor equipo que tenemos. Parte depende de lo que vemos en el nivel de madurez del juego, parte depende de lo que hicieron el año pasado y lo que se proyecta hacer este año y ver si podemos ponerlos en una situación para tener éxito con la mayor frecuencia posible”.

También se le preguntó a Baker sobre el entrenamiento de primavera y básicamente dijo que no le encanta, pero que es una parte necesaria de la temporada.

“El entrenamiento de primavera es una especie de enfermedad necesaria. El entrenamiento primaveral es divertido para los fanáticos, pero para nosotros es trabajo. Cualquier cosa que hagas a las seis de la mañana y no te vayas a la cama o no vayas a casa, tienes días de 12 horas. Y tienes dos días de descanso al mes… si no haces la tarea, no apruebas el examen y de eso se trata, de la tarea. Estás preparando tu cuerpo y tu mente para la rutina diaria”, dijo Baker.

