Jugador del Barcelona confiesa que tiene una relación “espectacular” con Messi

Una de las notas negativas de la temporada, ​​Miralem Pjanic, dice que tiene una relación “espectacular” con el capitán Lionel Messi y ha insistido en que no está pensando en irse a pesar del poco tiempo de juego que tiene su temporada de debut en el Camp Nou.

A Pjanic se le pidió que describiera su relación con Messi en una entrevista con Cristina Cubero en Mundo Deportivo y lo elogió mucho por la forma en que el capitán lo recibió en el club.

“Espectacular. Leo me habla mucho, me explica cosas del entorno que al principio se me escapaban. Él ha sido consciente de mí desde el primer momento, animándome, ayudándome”, dijo. “Es espectacular. Como futbolista, nunca veremos otro igual. No sé qué hará, pero me gustaría estar a su lado durante muchos años”.

Pjanic no piensa en irse

No hay duda de que ha sido una primera temporada difícil en Barcelona para Pjanic. El jugador de 30 años ha pasado la mayor parte de su tiempo en el banquillo y solo hizo ha comenzado como titular en seis partidos.

El entrenador Ronald Koeman incluso pareció preferir a Ilaix Moriba, de 18 años, a Pjanic en los últimos partidos, lo que llevó a Cubero a preguntarle a Pjanic si estaba pensando en quedarse en el club la próxima temporada.

Pjanic respondió: “Sí, claro, no fiché por el Barça para salir el año siguiente, fiché para hacer historia en un club que llevaba muchos años en mi mente”.

El internacional de Bosnia y Herzegovina se enfrenta a una difícil tarea al intentar abrirse hueco en el once inicial de Barcelona. Sergio Busquets, Pedri y Frenkie de Jong se han convertido en el trío favorito de Koeman. Incluso los jóvenes Moriba y Riqui Puig tienen más minutos que él.

Pjanic, con la esperanza de convencer a Koeman

Pjanic ya ha dejado claro que está frustrado por su falta de tiempo de juego esta temporada. Dijo en diciembre que “está claro que quiero jugar mucho más” y agregó que no “entendía la razón” para que lo usaran tan poco.

Según los informes, esos comentarios no fueron bien recibidos por Koeman. El holandés se ha mostrado decepcionado por el centrocampista y le ha reprendido por hacer públicas sus denuncias, según el periodista Javi Miguel.

Pjanic asegura que seguirá trabajando duro para intentar dar la vuelta a su situación y explicó lo que le pediría a su técnico para intentar demostrar que se merece más minutos en el Camp Nou.

“Necesito continuidad, dos o tres partidos para mostrar mi fútbol. Eso es lo que necesita cualquier futbolista. Pero seguiré trabajando en cada sesión de entrenamiento para ganarme esa oportunidad”, dijo. “El técnico está apostando mucho por los jóvenes de La Masía, eso es genial porque significa mantener un estilo y apostar por los futbolistas que ustedes han entrenado, puedo aportar mi experiencia en partidos importantes”.

No hay duda de que ha sido una temporada decepcionante para Pjanic y que se enfrenta a una verdadera batalla para conseguir minutos, especialmente con jóvenes como De Jong, Pedri, Moriba y Puig ahora por delante de él en el orden jerárquico.