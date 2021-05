El Barça dispuesto a escuchar ofertas por Miralem Pjanic

El centrocampista del FC Barcelona, Miralem Pjanic, ha tenido varios problemas para generar un impacto positivo como jugador en el Camp Nou esta temporada luego de su fichaje en el verano procedente de la Juventus de Turín y su historia con los azulgranas podría terminar en esta campaña 2020-21.

Según Diario Sport, tanto el Chelsea como el Inter de Milán están interesados en fichar al internacional de Bosnia y Herzegovina de 31 años de edad y “ya han preguntado al equipo por él”.

De hecho, se dice que Pjanic tiene “un pie afuera” después de una campaña en la que solo ha hecho seis apariciones en La Liga con los catalanes. El informe añade que Pjanic “no se opondría a su posible salida a un club superior” y al Barça “le gustaría venderle” debido a al elevado salario del jugador.

Pjanic llegó al Barcelona por una precio de 65 millones de euros (73 millones de dólares) en junio de 2020. La transferencia se anunció poco después de que el Barça confirmara la marcha del centrocampista brasileño Arthur a la Juventus en un acuerdo por un valor de 72 millones de euros (81 millones de dólares) y hasta 10 millones de euros en bonificaciones.

Miralem Pjanic ya no es indispensable en el equipo

💸💸💸 Costó 60 millones de euros y hoy se queda fuera de la convocatoria de Koeman para jugar la final de Copa del Rey: La primera temporada de Miralem Pjanić… ¿para olvidar? #FinalCopa #AthleticBarça pic.twitter.com/hbopbA70on — MARCA (@marca) April 17, 2021

Es muy difícil ver a Pjanic ser protagonista en el equipo, ya que solo estuvo presente en los últimos cuatro partidos iniciales del Barcelona en esta temporada. El bosnio pasado a un segundo plano en orden jerárquico a medida que ha avanzado la temporada en el Camp Nou.

El jugador de 31 años parecía dispuesto a competir por el puesto con Sergio Busquets tras su llegada procedente de la Juve, pero el internacional español ha pasado a jugar con regularidad y ha estado en excelente forma en las últimas semanas.

Frenkie de Jong y Pedri han logrado los otros dos puestos en el centro del campo, mientras que la estrella de 18 años Ilaix Moriba también ha superado a Pjanic en el orden jerárquico que maneja Ronald Koeman.

El adolescente parece ser la primera opción de Koeman desde el banquillo actualmente y se espera que ascienda al primer equipo en la próxima temporada después de impresionar al entrenador en 2020-21.

Pjanic no esta feliz siendo suplente

Pjanic ha dejado bastante claro en varias ocasiones que no está contento siendo suplente esta temporada, lo que sugiere que puede buscar un nuevo equipo donde figure para la campaña 2021-22.

El mediocampista habló con La Gazzetta dello Sport sobre sus frustraciones en diciembre de 2020 y dijo que no entendía por qué no estaba siendo un jugador titular para el entrenador Koeman.

“Sí, quiero jugar más, eso es lo que quiero. Honestamente, ni siquiera entiendo la razón de esta situación”, dijo. “Está claro que quiero jugar mucho más. Sé que puedo dar mucho, y cuando el entrenador me ha dado la opción, siempre he respondido. Lo hice bien, jugué buenos partidos. Más que eso, no sé qué hacer. Estoy entrenando, estoy listo”.

Luego, Pjanic instó a Koeman a darle una oportunidad en una entrevista con Mundo Deportivo en marzo. El centrocampista también insistió en que no quiere marcharse después de estar solo una temporada en el Camp Nou.

“No fiché por el Barça para irme el año siguiente, fiché para hacer historia en un club que lleva muchos años en mi camino”, dijo. “Vine al Barça por mi estilo y mi experiencia como ganador, eso es lo que me pidieron que aportara. Vengo al Barça para ganar la Champions, ese es mi objetivo. Este año quiero ayudarlos a ganar el doblete, esa es mi mentalidad y nunca me rindo. Le pediría a Koeman dos o tres partidos para mostrar mi juego”.

Sin embargo, no hay duda de que Pjanic no ha logrado convencer a Koeman, y es posible que no tenga más remedio que buscar un nuevo equipo si quiere jugar con más regularidad. El tiempo tampoco está del lado del centrocampista. Pjanic cumplió 31 años en abril y seguramente no querrá pasar los últimos años de su carrera en el banquillo.

