Mike Tyson es retado por Jake Paul a ‘pelea pago por evento más grande de la historia’

El legendario Mike Tyson fue desafiado recientemente por Jake Paul a un combate de boxeo, y dos creen que podría ser uno de los eventos de pago por evento de deportes de combate más comprados de todos los tiempos.

El comentarista de color de UFC Joe Rogan fue un invitado en el episodio del 20 de abril del podcast del icono del boxeo, “Hotboxin’ With Mike Tyson”. Los dos hablaron sobre la posibilidad de un combate de boxeo de “Iron Mike” contra Paul, y ambos concluyeron que podría ser un pago por evento masivo.

“Hagámoslo, Jakey”, dijo Tyson. “Dios, ¿no sería genial?”

“Un buen gran porcentaje querría verte derribar su bloqueo”, respondió Rogan.

Y a “The Problem Child” le encantaría enfrentarse con el boxeador de 55 años dentro de un ring.

“Idealmente, seguro, eso es legendario”, dijo Jake a Boxing Social a través de Middle Easy. “Como dijo Mike Tyson en el podcast de Joe Rogan, sería uno de los pay-per-views más grandes de todos los tiempos. Juntos, cuando estábamos en la misma caterlera, vendimos casi dos millones de pagos por visión (PPV). Podrían ser tres millones de pay-per-view (PPV), cuatro millones de pay-per-view (PPV). Mike Tyson, como dijiste en el podcast, si estás viendo esto, hagamos que la pelea suceda. Estoy listo y creo que ganaría, Mike cree que ganaría, así que hagámoslo”.

Paul y Michael Bisping se han estado peleando en Twitter

Tyson no es la única leyenda de los deportes de combate en la mira de Paul. Ha estado yendo y viniendo con el ex campeón de peso mediano de UFC Michael Bisping, y The Problem Child también ha expresado interés en boxear, posiblemente el mejor artista marcial mixto de todos los tiempos, Anderson Silva.

En un scrum reciente con los medios, Paul dijo que no creía que una pelea de boxeo con Bisping duraría más de una ronda.

“También creo que es una llamada tonta”, dijo Paul. “Esa es una pelea fácil para mí, es una pelea de una ronda, es un tipo viejo. Esto es lo que pasa conmigo, si alguien habla mierda, tengo que joderlo. Tengo un maldito problema. Si alguien habla mierda, arreglemos las cosas en el ring. Veamos si realmente estás hablando de eso o si solo estás hablando en Twitter. ¿Me entiendes?”

Paul continuó con su trino, dirigido a los luchadores de UFC

Paul ya tiene dos ex peleadores de UFC en su repisa de la chimenea. Cuenta con dos victorias sobre el ex campeón de peso welter Tyron Woodley, que incluye un brutal KO y una decisión dividida. También eliminó al ex campeón de 170 libras de ONE y Bellator, Ben Askren, por nocaut técnico en el primer asalto. Y Paul no planea detener su campaña para boxear nombres notables de UFC.

“Estos muchachos, estos ‘campeones de UFC’, que piensan que son tan duros, los golpearé a todos y tengo tiempo”, continuó Paul. “Tengo tiempo para hacerlo, soy joven. Entonces cualquiera de ellos puede venir y obtenerlo tan rápido como hacemos estos tratos, los eliminaré a todos. ¿Bisping quiere hablar mierda? Frio. Entremos al ring, hijo de puta. Usted p ****. Si alguien quiere hablar mierda, métase en el p**o ring, el hijo de p***. [Jorge] Masvidal, c****n. Todos estos muchachos son pura palabrería, son cap, y su padre Dana [White] los posee. Son un montón de cabrones de m****a que tienen que esconderse detrás del contrato de m****a”

