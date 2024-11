Mike Tyson explica por qué peleará con Jake Paul

Parece que la pelea ha estado en agenda durante años, pero finalmente ha llegado el momento. La leyenda de los deportes de combate Mike Tyson subirá al ring y peleará contra el YouTuber convertido en boxeador Jake Paul el viernes 15 de noviembre.

Paul’s Most Valuable Promotions se asoció con Netflix para darle vida al evento de boxeo. Durante una entrevista cara a cara entre “Iron Mike” y “The Problem Child”, el ex campeón de boxeo de peso pesado explicó por qué peleará con Paul a los 58 años.

“Creo que esto será genial para el boxeo y creo que voy a ganar”, dijo Paul.

El joven de 27 años se hizo eco del primer punto de Tyson. “Es histórico, y el hecho de que lo hayamos hecho con Netflix, es la pelea más importante del siglo”, dijo Paul. “Eso es lo que me encanta hacer: hacer historia, divertirme e ir a la guerra”.

Tyson vs. Paul ha sido promocionado como el combate más importante en la historia de los deportes de combate, y eso se debe a que la pelea no se llevará a cabo como pago por evento. Se transmitirá en vivo en Netflix. Desde Argentina hasta Tailandia, Netflix es el servicio de transmisión global más popular del mundo, y el precio de la entrada a la pelea es una membresía de Netflix. Teniendo en cuenta que tener acceso a una cuenta de Netflix es una norma, innumerables espectadores tendrán la oportunidad de ver cómo se desarrolla el combate de boxeo.

Y lo que viene con eso es probablemente un buen día de pago para Tyson. Aún así, Iron Mike está totalmente comprometido con la noche potencialmente innovadora. “Para ser honesto, el boxeo nunca ha visto nada como esto en la historia del boxeo”, dijo. “Desde que comenzó hace 250 años, nunca han visto algo como esto y probablemente nunca lo verán”.

Tyson no ha boxeado en 4 años, primera pelea profesional desde mediados de la década de 2000

Para bien o para mal, los fanáticos que han estado cerca del boxeo podrán ver a Iron Mike ponerse los guantes por primera vez desde 2020. Se enfrentó a otro pilar del boxeo y ex campeón, Roy Jones Jr., en un duelo de exhibición que terminó en empate. Tyson lució tan sólido como podría haberlo hecho considerando su edad en ese momento (54 años) y el tiempo que se había alejado del deporte.

Antes de la pelea a puñetazos con Jones, Iron Mike no había peleado desde su último combate profesional contra Kevin McBride, quien aplastó el récord de Tyson a 50-6 (con dos no-contests) mediante el retiro de una esquina.

Se ha hablado mucho sobre las sombrías posibilidades de Tyson contra Paul. Sí, Tyson es uno de los grandes. Pero está más cerca de los 60 que Paul de los 30. La potencia es lo último que se pierde, pero normalmente lo primero es la resistencia de un peleador. Paul golpea fuerte, solo pregúntenle al ex campeón de peso welter de la UFC Tyron Woodley. Por supuesto, Tyson es un experto en nocauts y el hombre más pesado al que se ha enfrentado The Problem Child, pero no debería sorprender a nadie que el atleta más joven silencie al ícono de la edad, un cliché clásico en el mundo de los deportes de combate.

Paul idolatra la legendaria carrera de Tyson

Independientemente de lo que suceda en la jaula del estadio AT&T en Arlington, Texas, Paul le ha dado flores a Tyson durante la preparación de la pelea.

“Hombre, es una leyenda, este es el tipo”, dijo Paul. “Este es uno de los dos boxeadores más famosos que jamás haya existido, junto con Muhammad Ali.

“Este es un sueño hecho realidad para mí. Me inspira Mike y su historia, ya sabes, lo que ha superado. Y poder pelear con él y compartir el ring con una leyenda como esta es un momento especial para mí”.

Si suma a Tyson a su lista, Paul mejorará su récord a 11-1. No ha mostrado signos de desaceleración, y la victoria será otro paso hacia el objetivo final de The Problem Child de asegurar un título mundial de boxeo.

Esta es la versión original de Heavy.com

