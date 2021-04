Mike Tyson anuncia fecha de su nueva pelea y su oponente: ¿Contra quién será?

La leyenda del boxeo, Mike Tyson, ha anunciado su próximo oponente y la fecha en que se realizará la esperada pelea.

“Iron” Mike Tyson regresó al ring a los 54 años a fines del año pasado, boxeando en el primer Triller PPV, enfrentándose a Roy Jones Jr., en un combate de exhibición.

La pelea duró ocho rounds y se determinó un empate.

Según Iron Mike, regresará a finales de este año y lo hará contra un exrival.

Hablando con TMZ, Tyson dijo que va a boxear contra Lennox Lewis en septiembre. No se revelaron más detalles, incluida la ubicación donde se llevará a cabo el combate ni la plataforma de transmisión. Se presume que el combate también será una exhibición.

Tyson y Lewis tienen una historia. En 2002, se encontraron dentro del ring y Lewis noqueó a Iron Mike en el octavo asalto. En el momento de su pelea de septiembre, Tyson tendrá 55 años. Lewis cumplirá 56 el 2 de septiembre.

Lennox "The Lion" Lewis vs. "Iron" Mike Tyson – 2002 (Highlights)June 8, 2002 World Heavyweight Champion Lennox Lewis (249 lbs) faces the number the former undisputed heavyweight champion Mike Tyson (234 lbs) in Memphis, Tennessee, USA. Lennox Lewis walked into the ring as the favorite. fighter's purse: Lewis – $17,500,000 Tyson – $17,500,000 2019-05-31T19:35:15Z

En la lista corta de posibles oponentes para la próxima pelea de Tyson, Lewis estaba en ella junto con el dos veces oponente Evander Holyfield.

Holyfield está listo para boxear al último hombre en vencer a Iron Mike dentro del ring, Kevin McBride, en la cartelera del evento de Triller del 5 de junio con Teofimo López contra George Kambosos.

Mike Tyson – Grandes MomentosMike Tyson – Grandes Momentos 2017-08-24T12:01:50Z

Por otro lado, el mes pasado se había rumorado que Tyson pelearía en mayo en Las Vegas contra Evander Holyfield.

En noviembre pasado, cuando Mike Tyson enfrentó a Roy Jones Jr. más allá de los comentarios y la emoción que generó la pelea, Tyson generó tremenda polémica tras el encuentro, tras hacer una confesión que dejó a más de uno de una sola pieza.

Según reseñó en su momento Usa Today Sports, Tyson dijo en su conversación con reporteros que había fumado marihuana antes de emepzar el combate.

“Absolutamente, sí”, dijo el exacampeón, quien recalcó que todos saben su gusto por la marihuana.

De hecho, el pasado 20 de abril, en medio de la llamada celebración del 420, que festeja el uso de la marihuana, Tyson saltó a sus redes con un comentario donde felicitó a todos por la fecha.

