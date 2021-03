Mike Tyson ya tiene fecha para su próxima pelea: ¿Con quién peleará y cuándo?

La leyenda del boxeo Mike Tyson, anunció su fecha de regreso al ring, a través de su podcast “Hotboxing with Mike Tyson”.

Tyson, de 54 años, emocionó a sus seguidores, tras manifestar que peleará el 29 de mayo en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

Tyson aún no anunció quién será su oponente para su próximo combate de boxeo, pero la mayoría de los expertos esperan que Tyson se enfrente a su rival Evander Holyfield en un tercer enfrentamiento.

Los dos se enfrentaron dos veces durante la década de 1990 y Holyfield ganó ambas peleas.

Tanto Tyson como Holyfield, de 58 años, parecen estar en una forma increíble.

En su última pelea de exhibición, Tyson luchó contra Roy Jones Jr. que terminó en un empate de ocho asaltos el año pasado en Triller PPV, pero ahora el peleador entraría al ring con un excampeón de peso pesado.

Además, Tyson tendría la oportunidad de finalmente anotarse una victoria sobre el luchador que la mayoría de los historiadores consideran su mayor rival en el ring.

Por supuesto, eso supone que Tyson se enfrentará a Holyfield a continuación y no a otro rival.

Pero las noticias sobre el próximo oponente de Tyson aún no han sido confirmadas. Al menos, lo bueno es que ya hay una fecha y lugar para la pelea.

En noviembre pasado, cuando Mike Tyson enfrentó a Roy Jones Jr. más allá de los comentarios y la emoción que generó la pelea, fueron las declaraciones posteriores al encuentro las que se robaron los titulares.

Según reseñó en su momento Usa Today Sports, Tyson dijo en su encuentro con la prensa, tras la pelea, que fumó marihuana antes de ssaltar al ring.

“Absolutamente, sí”, dijo el peleador, quien en un acto de plena honestidad, mencionó que es bien sabido que siempre fuma.

“No puedo dejar de fumar. Fumaba durante las peleas. Simplemente tengo que fumar, lo siento. Soy fumador. Fumo todos los días. Nunca dejé de fumar”, reveló Mike Tyson

“Es solo lo que soy”, agregó el peleado, advirtiendo que a pesar de fumar marihuana antes de sus combates, eso no evita que sienta los golpes y que le duelan los ataques duros.

“No tiene ningún efecto en mí desde un punto de vista negativo. Es solo lo que hago y cómo soy y cómo voy a morir. No hay explicación. No hay comienzo, no hay fin”, concluyó Tyson.

