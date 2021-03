Mike Tyson elogia a legendario boxeador mexicano que Canelo no vio ¿quién fue?

Cuando Mike Tyson habla, muchos escuchan. Y cuando habla de boxeo, sus palabras son sagradas. A casi 40 años de su fallecimiento, el excampeón peso pesado se llenó de elogios con el legendario Salvador Sánchez.

El legendario boxeador habló sobre el mexicano mientras estaba entrevistando al actual campeón mexicano Saúl “Canelo” Álvarez en su podcast, “HotBoxin”. Esta convesación se genera cuando Tyson comienza a consultar sobre las influencias del oriundo de Guadalajara y su entrendor, Eddy Reynoso.

Tyson mencionó lo que varios expertos del boxeo han hablado del boxeo mexicano y entre ellos siempre se encuentra Salvador Sanchez. El excampeón pesopluma llegó al estrellato en podo tiempo. Desafortunadamente, el joven boxeador murió de manera trágica a los 23 a˜õs de edad cuando su Porsche 928 chocó con un camión en la carretera en camino a la ciudad de Queretaro.

TOP 10 SALVADOR SANCHEZ KNOCKOUTSFollow Me On Instagram: instagram.com/jehumma?igshid=yh5netro7zx BEST COMBAT SPORTS VIDEOS Salvador Sánchez Narváez (January 26, 1959 – August 12, 1982) was a Mexican boxer born in the town of Santiago Tianguistenco, Estado de México. Sanchez was the WBC and lineal featherweight champion from 1980 to 1982. Many of his contemporaries as well as boxing writers believe… 2020-03-30T05:00:24Z

“Yo empecé por mi hermano, pero luego Eddy me mostró videos de Gilberto Román, Julio César Chávez, Mantequilla Nápoles”, mencionó el pugliista tapatío a lo que “Iron” Mike agregó “Salvador Sánchez”.

“Salvador Sánchez no tanto. No lo he visto a él mucho”, contestó Canelo con lo que dejó perplejo al Tyson. Después Reynoso le contestaría a Tyson diciendo que no veía tan técnico a Sánchez pero habló bien de su resistencia

Después de este intercambio, el “Hombre Más Malo del Mundo” dijo: “Creo que Sanchez es difícil de vencer.”

Tyson, siendo un gran conocedor de la historia del boxeo, habló de los intangibles que traía el boxeador al cuadrlatero. “Si eres un buen peleador, un peleador decente, puedes durar toda la pelea (contra él). Sin importar los bueno que eres, puedes ser más, puedes ser mejor, te patea el trasero. Él pelea a un nivel por encima del rival que está enfrentando. Él estaba por encima del resto. Y era un hijo de p**a malo,” dijo Tyson.

Canelo Alvarez, Pro Boxer | Hotboxin’ with Mike TysonMike Tyson and this week's co-host Henry Cejudo sat down with pound-for-pound boxer, Saul "Canelo" Álvarez & his coach, Eddy Reynoso. In this episode, the guys spoke about Canelo's next fight with Billy Joe Saunders, his thoughts on YouTuber's boxing, lessons learned from boxing Floyd Mayweather, the meaning of life, and so much more. Subscribe… 2021-03-17T19:00:15Z

Un carrera corta pero impresionante

Sánchez debutó a nivel profesional en 1975 a los 16 años y no hubo una marcha atrás. Ganó todas sus peleas en sus primeros dos años como profesional. Su única derrota llegó en 1977 contra Antonio Becerro.

Tres años más tarde, Sánchez ganaría el título pluma de la CMB al derrotar a Danny López en 1980 por nocaut técnico en el decimotercer asalto.

Salvador Sanchez vs Danny Lopez I 2011-02-15T03:13:52Z

Después de esa pelea, Sánchez supo defender ese título en 10 ocasiones al enfrentar a algunos de los mejores de esa época como a López por segunda ocasión, Juan Laporte, Wilfredo Gómez y su última pelea contra el gran Azumah Nelson. Esta sería la última pelea de su carrera ya que fallecería poco después.

Salvador Sanchez vs Azumah Nelson(1982 07 21) – Sanchez's last fight, shortly after which he died.Salvador Sánchez Narváez (January 26, 1959 – August 12, 1982) was a Mexican boxer born in the town of Santiago Tianguistenco, Estado de México. Sanchez was the WBC and lineal featherweight champion from 1980 to 1982. Many of his contemporaries as well as boxing writers believe that, had it not been for his premature death,… 2017-07-27T17:36:56Z

Con marca de 44-1-1, Sánchez era una deleite para los fanáticos del boxeo. Poseía una calidad innegable que en su época no tuvo rival. También tenía potencia de sus golpes en combinación de una defensa sin igual .

Tyson mencionaba que en esas peleas, se vio a la mejor versión de Sánchez y por eso lo tenía como a uno de los mejores de todos los tiempos y fue una de sus influencias cuando era chico, al lado de Roberto “Mano de Piedra” Durán.

LEER MÁS: Exestrella del Real Madrid es nuevo DT del América: ¿Quién reemplaza a Miguel Herrera?