Miguel Herrera se despidió de la afición del América con una conmovedora carta: ¿Qué dijo?

A pesar de que su relación con la dirigencia del América no terminó de la mejor manera, el entrenador Miguel Herrera supo separar la paja del trigo y se despidió de la afición del equipo azulcrema con una conmovedora carta en sus redes sociales. “Me voy triste y endeudado por no conseguir más títulos“, expresó “El Piojo” luego de haber sido cesado como DT del primer equipo.

“Quedo infinitamente agradecido con la afición americanista que, gracias a ellos con su exigencia y apoyo, me mantuvieron alerta para lograr los éxitos y estuvieran contentos. Me voy triste y endeudado por no conseguir más títulos”, escribió “El Piojo” en la carta dirigida a los hinchas del América de México. El experimentado DT publicó la misiva en su cuenta de Twitter. De esta manera, puso fin a su segundo ciclo al frente del equipo.

“A veces fracasé en el intento, pero ustedes con sus manifestaciones de aliento, me motivaron para seguir adelante y lograr los objetivos. Me voy triste y endeudado por no conseguir más títulos, que esta institución y la afición se merecen”, agregó Herrera en su carta de despedida a los hinchas americanistas.

El segundo ciclo de Miguel Herrera al frente del América se inició en mayo de 2017. Duró hasta el lunes, cuando el club anunció mediante un comunicado que el DT había sido cesado: “Ya no se ajusta al plan deportivo y administrativo”.

“La vida siempre da revanchas y yo por mi parte buscaré nuevos horizontes para dar el 100% como siempre lo he hecho”, cerró su carta.

La pelea con Ante Razov marcó la salida del Piojo Herrera del América

El domingo, América de México perdió ante Los Angeles FC en semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf 2020. Este fue el último partido del segundo ciclo de Miguel Herrera como DT americanista.

No solo la derrota motivó a los dirigentes del América a despedir al “Piojo” Herrera. También fue determinante el pleito que este mantuvo con Ante Razov, exfutbolista estadounidense y auxiliar técnico de LAFC.

Dicha disputa promovió la expulsión de Herrera. Como si fuera poco, luego discutió con un representante de la Concacaf que le indicó que debía retirarse de la tribuna, adonde había ido a ver el partido luego de ser expulsado.

“Los resultados que se han obtenido en lo deportivo y actitudes dentro de la cancha, no cumplen con la grandeza de la institución, ni son los que espera la directiva del club y mucho menos la afición”, reza un fragmento del comunicado emitido por la dirigencia del América.

América busca al reemplazante de Miguel Herrera

El segundo ciclo del “Piojo” Miguel Herrera al frente del América está terminado. El experimentado DT obtuvo tres títulos en esta etapa: Liga MX (Apertura 2018), una Copa MX (2019) y el Campeón de Campeones (2019). Con esos tres logros igualó a Raúl Cárdenas y Jorge Vieira como los técnicos más ganadores en la historia del club. Sin embargo, los dirigentes quieren sangre nueva.

Aún no hay nada definido, pero sí muchos rumores. Suenan varios conocidos de la casa como Antonio Mohamed. Además, una figura de renombre mundial, el uruguayo Diego Forlán, cuya primera experiencia en Peñarol de Montevideo no fue del todo buena.

Otros dos argentinos son nombrados como posibles sucesores de Herrera: Diego Dabove, actual DT de Argentinos Juniors, y Guillermo Barros Schelotto, extécnico de Los Ángeles Galaxy.

