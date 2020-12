Midtjylland – Liverpool: cómo ver el partido gratis en Estados Unidos

Midtjylland y Liverpool se enfrentarán este miércoles a las 12:55 PM, Hora Del Este, en el partido correspondiente a la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Champions League.

Los dos equipos forman parte del grupo D y ninguno de los dos se juega nada en este encuentro, por lo que es muy posible que por lo menos el Liverpool utilice un conjunto cargado de suplentes.

Según informa Football Talk, jugadores como Salah, Mané, Firmino o Matip no formarán parte del once inicial de los de Jurgen Klopp.

Klopp likely to rotate vs. Midtjylland, but insists “we want to win the game” https://t.co/c6Eh0SDdgV #Liverpool #PremierLeague #YNWA

— LFC News (@LFC_NewStories) December 8, 2020