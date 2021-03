Miami se postula para ser sede de la final del Mundial 2026: ¿Qué dijo su alcalde?

Francis Suárez, alcalde de Miami, postuló a esa ciudad del Estado de Florida como sede de la final de la Copa del Mundo de fútbol masculino 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. El estadio propuesto por Miami es el Hard Rock Stadium.

“Estamos aquí por una razón. Miami es la mejor ciudad del país, incluso del continente, para acoger la Copa del Mundo, y queremos la final”, dijo Francis Suárez este miércoles en una rueda de prensa dedicaba a presentar la candidatura.

It’s time for the World Cup 🌎 to come home to the world’s most diverse, vibrant, & international city. Miami is no stranger to serving as the world’s largest stage-with Chris Corey as our liaison & the support of our residents, I know we’ll be watching from the sidelines in 2026 pic.twitter.com/Qo1RboUSVu

— Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) March 24, 2021