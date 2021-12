Miami Heat estará sin jugador estelar por protocolo de COVID: ¿Quién no podrá jugar?

Para el Miami Heat, los próximos días podrían volverse un poco más complicados, ya que lo serán sin el armador All-Star Kyle Lowry.

La ex estrella de los Toronto Raptors fue colocada en los protocolos COVID-19 y está descartada para el choque del domingo contra el Orlando Magic, según Ira Winderman del Sun Sentinel.

La ausencia de Lowry (además de Caleb Martin, quien también está fuera debido al protocolo) se suma a la larga lista de ausencias y lesiones acumuladas en la lista del Heat. A pesar de eso, continúan ubicándose en el cuarto lugar en la Conferencia Este con marca de 20-13.

Kyle Lowry has entered health and safety protocols for Heat. — Ira Winderman (@IraHeatBeat) December 25, 2021

Según Anthony Chiang del Miami Herald, todas las señales apuntan a que el hombre de 35 años dio positivo por COVID. Esto es a pesar de que todos los jugadores del equipo están vacunados y la mayoría de ellos tiene una vacuna de refuerzo.

¿Qué opciones están disponibles para el Heat?

Con la ausencia del veterano, todas las señales apuntan a que Tyler Herro se mudará a esa posición.

El Heat podría haber considerado usar a Victor Oladipo con Lowry fuera de la alineación, pero la ex estrella de los Indiana Pacers aún se está recuperando de la cirugía de cuádriceps a la que se sometió en mayo. A partir del sábado, también estará fuera para el partido del domingo contra el Magic.

Con todo esto en mente, el delantero Zylan Cheatham también permanecerá en el equipo como reemplazo de emergencia de Lowry a pesar de haber firmado un contrato de 10 días.

¿Por cuánto tiempo estará Lowry inhabilitado?

De acuerdo con la política actual de la NBA, los jugadores deben, independientemente del estado de vacunación, que se pongan en cuarentena durante 10 días o devuelvan pruebas de PCR negativas consecutivas con al menos 24 horas de diferencia sin tener ningún síntoma para regresar después de dar positivo por COVID-19. .

Michele Roberts: “Over 90% of our Players are fully vaccinated. Nationally, on average only 55% of Americans are. The real story is not why vaccination isn’t mandated in the NBA. The real story for proponents of vaccination is how can we emulate the Players in the NBA.” — Mark Medina (@MarkG_Medina) September 28, 2021

Según el calendario de Miami, Lowry podría estar fuera por hasta seis partidos, pero podría encontrarse con el equipo mientras están en la costa oeste, asumiendo que obtenga un resultado negativo en una prueba. El jugador All-Star fue clave en la victoria del viernes 115-112 en remontada contra los Detroit Pistons.

Lowry actualmente promedia 13.9 puntos y 8.2 asistencias en 31 juegos esta temporada y muchos están comenzando a hacer campaña para el seis veces All-Star para obtener cierta consideración para ese juego esta temporada.

QB1 has been keeping us under control all season.

RT to send #KyleLowry to #NBAAllStar pic.twitter.com/goxqiltVMF — Miami HEAT (@MiamiHEAT) December 25, 2021

No todo es mala noticia

Según el informe de lesiones del sábado, ambos jugadores pasaron a ser cuestionables y la posibilidad de que estén disponibles sería un gran impulso anímico para el equipo. Más importante aún, Butler también puede ayudar a Herro a compartir parte de la carga como armador.

Butler se perdió 12 de los últimos 13 juegos debido a que sufrió una magulladura en el coxis. Mientras tanto, Tucker estuvo fuera los dos últimos juegos luego de tender a una inflamación de los nervios que sufría en su pierna.

Mientras todo esto le sucede al Heat, ellos y los otros equipos de la liga esperan ver qué surge de las conversaciones entre la NBA y el sindicato de jugadores para acortar el período de cuarentena para los jugadores que dan positivo por COVID-19 de 10 a seis días.

Después del partido del domingo y su choque contra los Wizards, Miami emprenderá una gira de siete partidos donde terminarán el año y comenzarán el 2022 jugando contra equipos como los Spurs, Warriors, Blazers, Phoenix Suns y Atlanta Hawks.

