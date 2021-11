Miami Heat estarían interesados en un All-Star bajo una condición: ¿Cuál es?

Si hay algo que sabemos del presidente de los Miami Heat Pat Riley es que siempre está buscando alternativas y posibles acuerdos. También está buscando terminar esta nueva versión de los Heat para traer otro título de la NBA a Downtown Miami, ya que está intentando crear un equipo nuevo y grandioso que podría competir por títulos en la liga eternamente.

Según algunos reportes, el nombre que acaba siendo un prospecto sumamente tentador es el del base All-Star John Wall.

La ex estrella de los Washington Wizards se encuentra atascado y contrariado con los Houston Rockets y la posibilidad de una mudanza parece estar escrita. Él podría ser uno de esos jugadores codiciados por muchos equipos si se dan las condiciones.

El Miami Herald publicó que sería considerado si las condiciones eran las propicias para ambas partes.

La advertencia está hecha – si todo está bien.

¿Está bien que Wall vaya a los Heat?

Esta es una muy buena pregunta. Wall es un jugador que ha tenido una larga conexión con el sur de la Florida. Disfruta visitar esa parte del país y tiene una residencia allí en la que suele hospedarse en la offseason.

Esto parece estar predestinado, ¿verdad?

Bien, es un poco más complicado que eso.

Hay una serie de problemas con los que los Heat deberían lidiar si finalmente deciden traer a John Wall. El primero de ellos, es que el equipo ya le ha ofrecido un contrato por tres años a Kyle Lowry mientras que Victor Oladipo está a punto de regresar de la lesión que sufrió.

También hay otros asuntos que están fuera de las manos de los Heat en caso de que adquieran al base All-Star.

¿Qué están dispuestos a hacer los Heat para conseguir a Wall?

No cabe duda que cualquier equipo que esté dispuesto a adquirir a la ex estrella de Kentucky sabe que sus habilidades podrían elevar muchísimo el nivel del equipo. Los números de la carrera de Wall lo ponen en foco. Miami es uno de los equipos que ha mencionado constantemente la posibilidad de firmar con Wall, aunque las cosas no hayan salido bien.

Pero hay una cosa que haría que los Heat apretaran el gatillo casi de inmediato. Si los Rockets deciden rescindir el contrato de Wall, no sería sorpresa que los Heat se apresuraran a firmar con él.

Sin embargo, en este momento puede que ni el equipo ni el jugador quieran hacer esto. En el caso del jugador, una rescición lo haría renunciar inmediatamente a los $44 millones de dólares que se le deben de este año y a los $47.36 millones del año próximo.

Wall se encuentra en malos términos con los Rockets y está planeando no jugar esta temporada, según un informe de Shams Charania de The Athletic.

La mayor razón por la que se da esta discordia es porque Wall se encuentra en una etapa de su carrera en la que quiere luchar por títulos y no estar en un equipo que está en medio de una reconstrucción lenta.

En los 40 partidos que jugó en la campaña 2020-21, su primer año con los Rockets, Wall promedió 20.6 puntos por partido, sumando 6.9 asistencias en un porcentaje de lanzamiento de 40.4%. A pesar de que eso sea impresionante, de que sus números sean lo suficientemente impresionantes, los últimos momentos de su carrera han demostrado que no puede mantenerse saludable.

El año pasado fue otro en el que estuvo fuera por una cantidad de tiempo significante debido a dolores que limitaban su producción. Las últimas cuatro temporadas, Wall jugó solamente 113 partidos. En total, el nativo de Carolina del Norte solo estuvo activo en un tercio de los partidos que disputaron sus equipos en ese momento.

