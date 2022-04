Ex figura defensiva del Miami Heat vende su casa playera: ¿Cuánto costó?

Para algunas personas, Hassan Whiteside siempre será el tipo en quien el entrenador del Miami Heat, Erik Spoelstra, no podía confiar en los últimos cuartos; un grandote con mala actitud y disgusto por el trabajo duro. O, peor aún, alguien cuya sola presencia obstaculizó el ascenso de Bam Adebayo al estrellato.

Ya sea que exista o no algo de verdad en esas etiquetas, el hecho es que Whiteside logró algunas cosas importantes con el uniforme del Heat. Durante un tiempo, podría decirse que fue uno de los cinco pivotes principales de la liga, y el equipo cosechó los beneficios de sus esfuerzos, especialmente en el lado defensivo.

Durante cinco años con el Heat, promedió 14,1 puntos, 11,9 rebotes y 2,4 bloqueos por partido.

Y a pesar de la forma en que terminó su carrera, así como de los años que han pasado desde que fue transferido hacia el oeste, Whiteside ha mantenido su residencia en Miami. Sin embargo, puede que eso cambie pronto: el hombre de 32 años acaba de poner en venta su mansión frente a la playa por la impresionante suma de $23 millones.

Una ‘obra maestra frente al mar’





Hassan Whiteside's BIG Miami Tank

Whiteside claramente busca obtener una ganancia significativa por la venta de su mansión. Según los anuncios de Zillow y Compass, el hombre de dos metros originalmente compró la propiedad por $7,3 millones en 2016. Sus características, sin embargo, probablemente justifiquen el exorbitante precio.

La casa de 5.406 pies cuadrados cuenta con una planta baja abierta con “hermosas vistas al mar” por todas partes y cinco dormitorios (seis con cuarto de servicio) y seis baños, cinco de ellos completos. También hay una sala de cine con terraza privada, un gimnasio completo, varios estacionamientos, balcones, una piscina, una cocina al aire libre, un baño con acceso a la piscina y un muelle privado.

Algunos tal vez recuerden que la casa apareció en un episodio del programa “Tanked” de acuarios de Animal Planet. Más recientemente, Whiteside se la alquiló a otro ex gran hombre del Heat, Meyers Leonard.

“Creo que hizo un buen trabajo con la casa”, dijo Leonard en ese momento, a través del Sun-Sentinel. “Creo que está bien hecha. Nos gustan los artículos y muebles de estilo moderno, el toque de color de la pared y los armarios y demás. Hizo un buen trabajo con ella.”

Whiteside y su sólido año con el Jazz

Después de dejar el Heat en 2019, Whiteside pareció resurgir con los Blazers en 2019-20, promediando 15,5 puntos, 13,5 rebotes y 2,9 bloqueos por partido, cifra líder en la liga. Sin embargo, lo que le siguió fue un año para el olvido en Sacramento.

Este año, sin embargo, floreció significativamente en su nuevo rol como reemplazo principal de Rudy Gobert con el Jazz. En 17,9 minutos de juego por partido, Whiteside promedió 8,2 puntos, 7,6 rebotes y 1,6 bloqueos y fue una gran mejora respecto al anterior suplente del Stifle Tower, Derrick Favors.

Además, en un equipo de Utah que terminó la temporada regular con un diferencial entre los tres primeros de toda la liga (superando a los oponentes por 6,2 puntos/100 posesiones), Whiteside, de hecho, tuvo la mejor calificación neta del equipo con 10,1.

Mientras tanto, su calificación ofensiva de 119,2 encabezó las tablas de clasificación oficiales de la NBA.

