Los Miami Dolphins hablan sobre posible cambio por Tom Brady: ¿Lo confirmaron?

El nuevo entrenador en jefe de los Miami Dolphins, Mike McDaniel, no quiere saber nada con rumores de traspaso que lo vinculen con un potencial traspaso por el mariscal de campo estrella de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady. McDaniel describió los rumores de que los Dolphins están trabajando en un traspaso por Brady como “fake news”.

“¿Tom Brady? ¿Tom Brady el mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers? ¿El ganador del Super Bowl?” Un McDaniel perplejo respondió durante una conferencia de prensa el 28 de marzo de 2022. “No, no hemos discutido eso en absoluto. Creo que eso es lo que llaman ´fake news´”.

Incluso durante el retiro de 40 días de Brady, los Dolphins estuvieron vinculados al legendario mariscal de campo. El último rumor se disparó después de que Dale Arnold, de NESN, notó que Brady estaba buscando mudarse “un poco más al sur”.

“No me sorprendería si @TomBrady no jugara para @Buccaneers la próxima temporada”, tuiteó Arnold el 24 de marzo. “Imaginenlo un poco más al sur”.

El reportero de la NFL de The Athletic, Jeff Howe, rechazó la idea de que Brady se dirige a los Dolphins. Howe agregó que Brady ha estado reclutando jugadores para Tampa durante la temporada baja.

“No está pasando nada entre Tom Brady y los Dolphins, según una fuente”, señaló Howe en Twitter el 24 de marzo. “(También ha estado reclutando agentes libres para los Bucs, lo que parece relevante aquí). Continúen”.

INFORME: Los Dolphins consideraron intentan contratar a Payton y a Brady

Mike Florio, de Pro Football Talk, reportó el 28 de febrero que los Dolphins estaban ideando un plan para intentar sumar a Sean Payton como el nuevo entrenador en jefe del equipo e intentar emparejarlo con Brady como el mariscal de campo titular de Miami. Florio agregó que los Saints se negaron a discutir un traspaso por Payton con los Dolphins.

“Según múltiples fuentes, y como se reveló por primera vez en el PFT Live del lunes, los Dolphins planearon sumar a Sean Payton como entrenador y a Tom Brady como mariscal de campo titular”, explicó Florio. “El plan se desechó después de que Brian Flores presentara su demanda contra la NFL en general y los Dolphins, Giants y Broncos en particular.

“…En cuanto a Brady, las fuentes de los Dolphins sostienen que hubo discusiones internas sobre la posibilidad de sumar a Brady como propietario minoritario, pero que esas consideraciones actualmente están en suspenso. El retraso, según fuentes de los Dolphins, no tiene nada que ver con la demanda; se trata más del estado incierto del retiro de Brady. Una vez que quede claro que no volverá a jugar para los Buccaneers o algún otro equipo, el plan para venderle una parte del equipo a Brady podría seguir adelante”.

Mientras Brady estaba retirado, los Bucs rechazaron la idea de considerar cambiar al mariscal de campo si quería jugar en otro lado. A Brady le queda un año en su contrato actual y será agente libre en 2023. El entrenador en jefe de los Buccaneers, Bruce Arians, volvió a enfatizar que tiene una “gran relación” con Brady.

“No tengo idea de dónde viene”, explicó Arians a NFL.com el 27 de marzo. “Alguien tiene que escribir una historia todos los días sobre algo. Tom y yo tenemos una gran relación. Incluso durante su retiro: ‘¿Dónde estás?’ ‘Estoy en Italia. ’ ‘¿Cómo te va?’ ‘Estoy con los niños aquí. ’ Solo quería ver que estuviera bien. No puedo hacer que regrese al campo de golf porque está viajando demasiado, así que no puedo ganar suficiente dinero con él”.

